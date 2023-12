"ZNAM SRBIJU, NEĆE SRBIJA PROTIV SEBE" Vučić se SNAŽNIM REČIMA obratio građanima: Da brinemo o svojoj deci i budućnosti" (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je bio u Kruševcu, gde se obratio na skupu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" u Hali sportova.

Tom prilikom predsednik je govorio o predstojećim izborima, ali i napretku u svim oblastima.

- Koliko nam je Srbija lepa, kolik toga smo uspeli da uradimo, bez obzira na to što ni ja, a ni vi, nikada nismo zadovoljni do kraja i uvek mislimo da smo mogli bolje i više. Izbori nisu igra, država nije igračka, naš je posao da u narednom periodu obezbedimo da vi živite bolje, da vaše penzije rastu istom brzinom kao i plate. Moraćemo još mnogo da radimo i gradimo, a ono što je za mene najvažnije, to je kada govorim da sebe menjamo, da pokušamo da brinemo o onima koji su oko nas - istakao je predsednik.

- Znam Srbiju, neće Srbija protiv sebe. Srbija hoće napred, da brine o svojoj deci, da brine o svojoj budućnosti. Srbija hoće pobedu. Srbija ne sme da stane.

Kurir.rs