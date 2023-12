ČITAVA KAMPANJA OPOZICIJE ZASNIVA SE NE MRŽNJI VUČIĆA Brnabić: Za razliku od njih, mi imamo ciljeve i konkretne rezultate

"verujem da će građani glasati za to"

* Kompletno smo završili KC Niš, put do Čačka, tako će biti završen i Beogradski metro!

* Prosečne plate će do 2027. godine biti makar 1.400€

BEOGRAD - Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić ovog jutra gostuje na Kurir televiziji gde će uživo u studiju govoriti o svim aktuelnim i važnim temama za Srbiju. Premijerka gostuje u Redakciji, jutarnjem programu naše televizije.

- Decenijama se nešto priča a nikako da se uradi, takve su mnoge priče... o kliničkim centrima, Prokopu, beogradskom metrou - rekla je premijerka Brnabić na početku gostovanja naglasivši da je KC Niš bio prvi kompletno završen KC u Srbiji, usledio je KC Niš, KC Srbije, put do Čačka a tako će biti završen i Beogradski metro!, naglasila je premijerka.

- Sad ljudi znaju da će metro biti završen a tako i auto-put do Požege, Valjeva, Šapca... - rekla je Brnabićeva dodavši da mnogi ljudi nisu verovali da toliko toga može biti završeno, a evo jeste.

Prosečna plata do 2027. 1.400€, a prosečna penzija i minimalac od 650! - Ono što garantujemo do 2027. godine, do kraja mandata, jeste prosečna plata makar 1.400 evra, zatim prosečna penzija i minimalac od 650 evra! Važno je i da će nam minimalac evo sad već od 1. januara biti 402 evra od januara - rekla je Brnabićeva i dodala da smo postavili istorijski rekord kad je reč o stopi nezaposlenost koja je sada 9,0 odsto a nekada je bila 26 odsto, a biće 8,nešto...

- Država je od 2013. počela da radi svoj posao a šta je posao države da stvori uslove da ljudi pokažu i ostvare svoj potencijal, zato zajedno i rastemo - dodala je premijerka ukazujući i da smo potpisali izuzetan ugovor sa CERN-om u Švajcarskoj.

"Kampanja mržnje, bez plana"

Premijerka se osvrnula i na poteze opozicije posle strašnih majskih događaja i proteste koji su okupili ljude zbog velike tuge i podrške porodicama stradalih... Dodala je da

- Samo mržnja, nikakav plan, a mi smo jedini koji smo ponudili građanima plan u 10 tačaka - kazala je osvrnuvši se na predizbornu kampanju opozicije: Ja verujem da će građani glasati za to, na svakom nivou, beogradskom, republičkom, pokrajinskom, kakvi god rezultati budu, mi ćemo nastaviti odgovorno da radimo... Verujem da će biti dovoljno odgovornosti među njima, da neće biti tog plana B, jer nama je potrebna stabilnost - kazala je Brnabić pojasnivši kakav je to plan:

- Opozicija želi da iskoristi taj dan za mahinacije... Opozicija sprema scenario ne za dan posle nego za dan izbora, da uspore brojanje glasova pa da mogu da izađu na ulice, a to vidite i danas u tajkunskim medijima gde se stvara atmosfera za to, da se stvori, haos, panika... poput priča o glasanju umesto umrlog pa navodno dobiješ njegov stan... Svako zna da to jednostavno nije moguće... - kazala je i rekla da ćemo ovog puta imati istorijski broj posmatrača, ko god je hteo da dođe, mogao je...

"Nisu nam dali ni da uplatimo 30 sekundi, kažu nemaju politički marketing"

Dodala je i da je lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" pokušala da uplati makar 30 sekundi na tajkunskim televizijama ali da nisu mogli jer im je rečeno da nemaju politički marketing... Bilo je nekih debata u kojima oni na svako pitanje odgovaraju sa "Mrzim Aleksandra Vučića". Inače, ja ne gostujem na televizijama koje napadaju porodicu predsednika Vučića jer je napad na njegovu majku, napad na sve majke u Srbiji, a napad na njegovog mlađeg sina, napad na svako dete u Srbiji...

"To je skandalozna, monstruozna laž za liste čekanja" - To je skandalozno, ta tvrdnja da se onkološki pacijenti pomeraju na listi čekanja ako glasaju za SNS... To je skandalozna, monstruozna laž kojom su unizili naše lekare - rekla je Brnabić. Progon svih koji ne glasaju za opoziciju, pritisak na glasače Govorila je i o zahtevu opozicije RIK-u da se ukine tajnost glasanja što konkretno znači da paravani iza kojih glasate ne budu okrenuti prema zidu nego prema unutrašnjosti prostorije što u stvari znači da svi vide kako vi i za koga glasate. - To pokazuje da im nije stalo do demokratije... Zamislite šta bi bilo da smo mi izneli takav zahtev?! A to je progon svih koji ne glasaju za opoziciju, takav pritisak na glasače - dodala je.

O opoziciji i Kosmetu: Zarad vlasti ne postoji ideologija, nikakve vrednosti

- Ne zanima njih Kosovo, nije to agenda, nije njima tema Kosovo nego mi mrzimo Aleksandra Vučića... To je sada jedan pokušaj prevare birača, govore o zavetu, Kosovu, ali bi zarad vlasti priznali nezavisno Kosovo - rekla je Brnabićeva podsetivši na izjavu Marinike Tepić koja "duboko poštuje Zavetnike, a Milica njoj odgovara kako isto tako duboko poštuje Mariniku".

- Zarad vlasti ne postoji ideologija, nikakve vrednosti - dodala je pa podsetila da je Dveri upravo stvorio Dragan Đilas dok je bio gradonačelnik a koje su češće gostovale tada na Studiju B nego on.

Priča o beogradskom metrou, koji će promeniti sliku glavnog grada i život njegovih građana, samo je jedan od velikih infrastrukturnih projekata budućnosti, a mnogo ih je bilo i ove godine i u godinama iza nas. Ona je ujedno bila i odličan uvod u razgovor sa gošćom jutarnjeg programa Kurir televizije, predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić.

