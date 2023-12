PAKLENI PLAN: Analitičari: Aljbin Kurti želi da natera Srbiju na nepromišljen korak!

Kosovski premijer Aljbin Kurti nesumnjivo će učiniti sve kako bi što duže odlagao smenu aktuelnih albanskih gradonačelnika u četiri srpske opštine na severu Kosmeta i raspisivanje novih izbora. Međutim, imajući u vidu da se nalazi pod monitoringom međunarodne zajednice, Kurti se verovatno neće odlučiti za oružane provokacije i sve će ostati na "administrativnim zavrzlamama", ocena je analitičara.

Naime, iako su Srbi u nekoliko navrata pokušali da predaju zahtev za razrešenje gradonačelnika opština na severu Kosova, ti zahtevi ili dosad uopšte nisu razmatrani, ili su ekspresno odbijeni, kao što je to bilo u slučaju peticije za smenu gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice. Sagovornici Kurira saglasni su u oceni da Priština i premijer Aljbin Kurti namerno opstruiraju proceduru za smenu gradonačelnika kako bi onemogućili da se novi izbori održe.

Agent provokator

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović ukazuje da Kurti nije samostalan igrač u ovoj partiji šaha, već da je iskorišćen kao agent provokator koji treba neprekidno da nervira srpsku stranu.

- On treba da navede srpski narod na Kosmetu i Srbiju na neko neoprezno istrčavanje, bilo političko, bilo fizičko, i to bi Kurti i njegovi sledbenici mogli da iskoriste kao dodatni element pritiska da Srbija što pre popusti, a nije isključeno i da bi bili ugroženi mir i bezbednost. To su igre, neki put minijaturne, neki put otvorenije i šire, uvek sa istim ciljem, a to je da se Srbija dezorijentiše i izazove na neki nepromišljen iskorak. Očekuje se da bi sve to na kraju dovelo do toga da sama Srbija popusti u svojim principijelnim stavovima. Taktika je ista, iako se Zapad i Kurti predstavljaju različito - smatra Jovanović.

Očekivano ponašanje

Diplomata Milovan Božinović za Kurir kaže da je ovakvo postupanje Prištine od početka očekivano.

- Kada su sve te komplikacije počele, bilo je jasno da će Kurtijeva taktika biti da raspisivanje izbora veže za niz formalnosti koje će poslužiti da se to pitanje uporno odlaže. Opredelio se za opstruktivnu političku taktiku i mislim da se to sada već jasno vidi. Razni izgovori koji se sada koriste samo zamazuju suštinu problema, a to je da na mestu gradonačelnika nisu oni koji su tu voljom građana, već političkim mahinacijama - istakao je Božinović.

Istovremeno, sagovornik Kurira ne misli da će, barem zasad, prištinske vlasti ići u ozbiljnije zaoštravanje situacije, bez obzira na sve učestaliju nabavku oružja.

- Zasad nije verovatno tako nešto i ne izgleda da će EU - koja, na kraju krajeva, sve to toleriše - to i da dozvoli. Pogotovo posle deklaracije samita EU, koja, uz mnoge elemente koji se nama ne dopadaju, objavljuje da želi da se situacija na Kosovu i Metohiji smiri. Ako bi Kurti ipak odabrao taktiku eskalacije, to bi bio pogrešan momenat jer je EU naštimovana da sugeriše smirivanje situacije. A da li će biti još takvih provokacija, da neki formalni papir neće biti u redu, to može da se očekuje. Ovo je sada situacija koja je očekivana, ali nema potencijal da se degradira u neku oružanu napetost - smatra Božinović.

Kazne od 150 evra Sever Kosova od danas bez srpskih tablica Juče je istekao dodatni rok tzv. vlade Kosova za preregistraciju vozila sa srpskih registarskih oznaka gradova na Kosovu na RKS tablice. Iz policije najavljuju da će od danas vlasnici automobila s tablicama "PR", "KM", "PZ", "GL", "UR", "PE", "DA" ili "ĐA" biti kažnjeni. - Ako policija naiđe na ove automobile, zaustaviće ih i konfiskovaće tablice. Kazne su od 150 evra, a vozaču će biti oduzeta dozvola. Ako na isto vozilo naiđemo opet, vozilo se pleni i šalje na carinu - rečeno je iz policije.

