SVI SMO KRIVI: Socijalisti posle loših rezultata listom poručuju: NE DAMO DAČIĆA!

Socijalisti listom podržavaju lidera Ivicu Dačića i poručuju da su svi krivi za lošiji izborni rezultat od očekivanog, te da nema ni govora o njegovoj eventualnoj ostavci na mesto predsednika stranke. Naprotiv, ističu da svi zajedno treba da zapnu u pripremama za predstojeće lokalne izbore i postignu znatno bolji rezultat u čemu, kažu, Dačić i može najviše da pomogne. Vladan Zagrađanin, predsednik Izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije, za Kurir kaže da je lider socijalista Ivica Dačić stub i gromobran SPS, te da njegovo povlačenje sa čela stranke, što je u izbornoj noći najavio kao mogućnost, ne prihvata niko.

Tektonski poremećaj

- Dačić je taj koji će povesti SPS u nove pobede! Ako neko nije kriv za lošiji rezultat, onda to nije on. Ivica je besprekoran čovek i, kao svaki moralan čovek, on želi da prihvati da je krivac, pa je tako i poručio da bi mogao da se povuče sa čela stranke. Ali on nije taj krivac. Svi smo učestvovali i svi smo krivi. Dačić je institucija SPS, on je taj koji nosi partiju i zahvaljujući njemu smo imali uspehe, a za ovo ne može on da bude kriv. Ubeđen sam, kao i 99 odsto naših birača, da to ne žele ni da čuju a kamoli da se desi. Ostavka apsolutno ne dolazi u obzir - istakao je Zagrađanin za Kurir.

foto: Marina Lopičić

Kako kaže, nejasno je kako je ta stranka "kiksnula" na izborima jer su, ukazuje on, svi očekivali još bolji izborni rezultat nego na prethodnim.

- Šta se desilo, koji se to tektonski poremećaj desio, to ćemo videti brzo, narednih dana, na stranačkim organima, gde ćemo podrobno da analiziramo sve - kazao je Zagrađanin i zaključio da je kampanja vođena besprekorno, te da su tokom nje prešli preko 10.000 kilometara obilazeći Srbiju.

Predsednica poslaničke grupe SPS Snežana Paunović kaže za Kurir da su izborni rezultati za koaliciju okupljenu oko SPS loši i bilo bi suludo očekivati da su zadovoljni.

foto: Zorana Jevtić

- Pred nama je ozbiljan posao, detaljna i poštena analiza će pokazati šta se dogodilo. Neminovno je da nam treba reorganizacija, ali to svakako neće biti na nivou lidera stranke. Ivica Dačić je kao odgovoran čovek rekao ono što, sigurna sam, iskreno misli. Ipak, u momentu prenaglašenih emocija racio nije baš najčistiji. Od njega očekujem da u punom kapacitetu, državnički, s pozicije jednoglasno izabranog predsednika, čije je iskustvo ogromno, donese odluke za dobrobit partije, a njegova ostavka nije takva odluka. Moraće da smanji nivo tolerancije u odnosu na sve nas, svoje saradnike, pre svega kada je u pitanju nerad. To će biti hirurški rezovi kojima nije sklon, ali vreme diktira pravila - istakla je Paunovićeva.

Konsolidacija, kaže, mora biti brza jer su pred strankom lokalni izbori koje moraju dočekati spremni.

- Znate, kada se učenik opusti, uzdajući se u staru slavu, profesor ga pošalje na popravni ispit. Zato će neko morati u magareću klupu, neko na popravni, a u ovoj metafori Ivica je razredni starešina - zaključila je ona.

Podela odgovornosti

Đorđe Milićević, potpredsednik GO SPS, za Kurir kaže da nije vreme da Dačić razmišlja o ostavci.

foto: Kurir Televizija

- Da li smo nezadovoljni izbornim rezultatima, naravno da smo nezadovoljni. Ali ovo nije prvi put da smo u SPS nezadovoljni izbornim rezultatima. Preživeli smo i mnogo teže poraze i mnogo teže trenutke i uzdizali se kao Feniks iz pepela. Uspećemo i sada da se uzdignemo, ali je važno da imamo redosled koraka, jasan cilj i strategiju. Što se tiče ostavke predsednika partije, lično sam saopštio svoj stav predsedniku Dačiću odmah posle njegove sinoćnje izjave koju je dao kao emotivan čovek i čovek koji oseća ogromnu odgovornost. Ta odgovornost mora da se podeli! Nije vreme za razmišljanje o ostavci, predsednik mora da lupi šakom o sto i da postavi jasne ciljeve i zadatke za pripremu narednih lokalnih izbora. Siguran sam da ćemo se, zajedno i uz mudru i odgovornu politiku, ne samo vratiti na ranije rezultate nego postići i mnogo bolje u budućnosti - kazao je.

Branko Ružić Predsednik izneo stav svih nas Branko Ružić, visoki funkcioner SPS, podržao je sve što je Ivica Dačić rekao u izbornoj noći povodom rezultata te partije koji su lošiji od očekivanih. - Sve što je predsednik Ivica Dačić rekao u vezi sa ocenom rezultata je stav i svih nas u stranci, s obzirom na to da je predsednik izneo stav u ime partije i u svoje lično ime - kratko je poručio Ružić za Kurir.

Podaci RIK Za parlament 6,57, za beogradske izbore 4,8 odsto glasova Prema poslednjim podacima Republičke izborne komisije, SPS je na parlamentarnim izborima osvojio 6,57 odsto glasova. Na beogradskim izborima socijalisti su osvojili 4,8 odsto glasova. Oba rezultata lošija su nego u aprilu prošle godine, kada je SPS na parlamentarnim izborima osvojio 10,38 odsto glasova i na osnovu toga dobio 32 mandata u Skupštini Srbije, dok je na beogradskim izborima osvojio 6,99 odsto glasova i osam mandata u Skupštini Beograda.

Ivana Žigić/

Bonus video:

04:06 Obraćanje Aleksandra Pavića iz štaba izborne liste „Mi glas iz naroda