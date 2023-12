SVI SMO KRIVI! PREDSEDNIK IO SPS VLADAN ZAGRAĐANIN ZA KURIR: Dačić je stub i gromobran stranke! Njegova ostavka NE DOLAZI U OBZIR!

Vladan Zagrađanin, predsednik Izvršnog odbora SPS, za Kurir kaže da je lider socijalista Ivica Dačić stub i gromobran SPS, te da njegovo povlačenje sa čela stranke, što je u izbornoj noći najavio kao mogućnost, ne prihvata niko.

- Dačić je taj koji će povesti SPS u nove pobede. Ako neko nije kriv za lošiji rezultat, on nije. Ivica je besprekoran čovek i kao svaki moralan čovek on želi da on prihvati da je krivac, pa je tako i poručio da bi mogao da se povuče sa čela stranke. Ali on nije taj krivac. Svi smo učestvovali i svi smo krivi. Dačić je institucija SPS-a, on je taj koji nosi partiju i zahvaljujući njemu smo imali uspehe, a za ovo ne može on da bude kriv. Ubeđen sam, kao i 99 odsto naših birača, da to ne žele ni da čuju a kamoli da se desi. Apsolutno ne dolazi ostavka u obzir - istakao je Zagrađanin za Kurir.

foto: Dado Đilas, Damir Dervišagić

Kako kaže, nejasno je kako je ta stranka kiksnula na ozborima jer su, ukazuje, svi očekivali još bolji izborni rezultat nego na prethodnim izborima.

- Naravno da nismo zadovoljni ovim rezultatom, očekivali smo više. Šta se desilo, koji se to tektonski poremećaj desio, to ćemo videti brzo narednih dana na stranačkim organima gde ćemo podrobno da izanaliziramo sve - kazao je Zagrađanin i zaključio da je kampanja vođena presprekorno, te da su tokom nje prešli preko 10.000 kilometara obilazeći Srbiju.