"DA JE IMAO BOLJU KAMPANJU NESTOROVIĆ BI SAMO NA ŽENAMA JOŠ BOLJE PROŠAO" Vujičić: Usudili su se da pričaju opasne stvari!

Gostujući u emisiji Puls Srbije na Kurir TV novinar Večernjih novosti Dragan Vujičić komentarisao je izborni uspeh doktora Branimira Nestorovića i liste MI, glas iz naroda.

Kako kaže, za njega ovo i nije toliko iznenađenje i da je očekivao da će ostvariti još bolji rezultat,

- Meni je bilo iznenađenje što nisu uzeli više, što nisu uzeli 12-13%. Ali imali su lošu kampanju. Definitivno je, da ti ljudi imaju ugled. Nije tu ništa sporno. Ali imali su kilave kampanje na televiziji. To je bilo bože sačuvaj. Još im nisam to saopštio uživo, ali jedva čekam. Da su imali bolju kampanju, onni su samo na žene mogli da uzmu 3 odsto. Zato što žene su njihovi fanovi - smatra Vujičić.

Kaže da nema neke prevelike tajne koja stoji iza rezultata Nestorovićeve liste na izborima.

- To su ljudi koji su se pojavili pre 3-4 godine, kada je zaista bio medijski mrak. Veliki medijski mrak, ljudi koji su govorili istinu u kameru, koji su govorili istinu. U ono vreme, kada je to bilo stvarno nepopularno, i ne samo nepopularno, nego i relativno opasno. Usudili se da idu u kontrasmeru zvaničnog narativa. Pokazali su jednu ljudsku zrelost i jedno poštenje. Sve su to ostvarili profesionalci u svojim strukama - dodao je Vujičić.

