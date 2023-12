"ŠTA JE SLEDEĆE, ŠTRAJK AUTOFAGIJOM?" Sandra Božić za Kurir TV: Gladovanje je čist politički performans, POTPUNO SU BEZIDEJNI

Nedavno održani izbori u Srbiji i dalje su glavna tema u analizama kako medija tako i građana.

Deo učesnika izbora protestuje, osporava rezultate i ulaže prigovore, istovremeno, mnogi politički lideri doživeli su otrežnjenje suočeni sa neočekivanim, odnosno lošim rezultatima svojih partija.

Ni ovi izbori nisu bili bez iznenađenja za koje se pobrinuo doktor Branimir Nestorović sa svojom listom.

Voditelji Pulsa Srbije danas su komentarisali izbore sa Sandrom Božić, potpredsednicom Narodne skupštine Republike Srbije iz redova SNS.

- Pa ja nisam sigurna da oni više znaju ni šta im je cilj, ni šta žele da postignu, a mislim da će biti najveći problem zapravo kako će se iz ove situacije u kojoj su se našli, pronaći adekvatan i logičan izlaz. Mislim da će im to biti glavna dilema ovih dana, ne znam kako komentarisati zaista štrajk glađu, koji je jedan čist politički performans, jednu političku bezidejnost, agresiju, nasilje na koje smo upozoravali. Mi smo rekli da će oni nezadovoljni rezultatom napraviti pokušaj Majdana u Srbiji, dakle ukrajinski scenario koji bi zapravo trebalo da ih dovede na vlast ne priznajući rezultate izbora - smatra Sandra Božić.

Za nju nema dileme šta je birače opredelilo ka listi Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane.

- Jedna politička bezidejnost kompletne opozicije zapravo dovela do ovog otrežnjenja koje smo imali priliku da vidimo na izborima. Ono što smo svi mi, prvenstveno predsednik Aleksandar Vučić govorili, da ljudi cene rad, da cene rezultate i da je to ono što će se ocenjivati u budućnosti. A oni su primenjivali isključivo nasilje, napad videli se tokom čitave kampanje na predsednika Aleksandra Vučića, na njegovu porodicu, dakle potpuna politička bezidejnost, ne znam kako bih to drugačije nazvala, jedna netalentovanost možda.

Osvrnula se i na neslogu u sadovima same liste Srbija protiv nasilja.

- Videli ste da su međusobno zaista ušli u ozbiljan sukob, tako da ja nisam sigurna pored ovog štrajka glađu, u kojem je Miroslav Aleksić u roku od 15 minuta odustao i rekao da on ne štrajkuje glađu, nego da je u postu. Ja očekujem da je sledeće što će nam saopštiti da autofagijom, pretpostavljam, štrajkuju. Tako da, znate, to je zaista neozbiljno, ja se malo šalim naravno, ali definitivno da vi nemate ni jedan, da kažem, opravdan razlog zbog kojeg bi ne priznali rezultate izbora kada je čitav svet već zaista uputio sve čestitke.

