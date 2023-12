HLADAN TUŠ, PUHALO ŠOKIRAO N1: Samo 6.000 ljudi iz Republike Srpske je došlo u Srbiju da glasa! Ne krivite male obične ljude!

U nameri da podupru tezu o prekrajanju izborne volje nekakvim uvozom birača iz Republike Srpske, televizija N1 je potražila mišljenje od političkog analitičara iz Banjaluke koji je inače izuzetno kritičan prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Međutim, televizija koja neskriveno podržava listu "Srbija protiv nasilja" dobila je hladan tuš u svom programu, jer je Puhalo razobličio teoriju o destinama hiljada glasača iz Republike Srpske.

foto: YouTube/Pro Educa BiH

- Morate imati u vidu da se u Republici Srpskoj dobijanje srpskog državljanstva doživljava kao patriotski čin, a odlazak u Srbiju na glasanje kao simbolična poruka da ne postoji granica između nas, i to je tako dugi niz godina. Oko 12.500 ljudi u Republici Srpskoj je imalo pravo glasa u Srbiji na ovim izborima a od toga je tek polovina izašla. To nije procenat koji može da utiče na rezultat. Nemojte da krivite obične male ljude za to - izjavio je Puhalo.

