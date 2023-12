"OPOZICIJA RADI ISTO ŠTO I MILOŠEVIĆ '96" Analitičari o protestima opozicije: Napali su čoveka koji nema veze sa izbornim procesom

Nezadovoljna rezultatima i načinom na koji se odvijalo glasanje, prvenstveno u glavnom gradu, koalicija „Srbija protiv nasilja" organizovala je proteste ispred Republičke izborne komisije (RIK) kojoj su podneli prigovore.

Na protestu opozicije sinoć je došlo do više nasilnih incidenata. Manji broj agresivnih demonstranata napadao je predstavnike RIK i pokušavali su nasilno da upadnu u zgradu.

Dragoslav Milojević (20) iz Jagodine, jedan od dvojice mladića koji su fizički napali direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića, u policiji je priznao da su mu lideri koalicije "Srbija protiv nasilja" Dragan Đilas i Marinika Tepić platili da izaziva nerede.

Marinika Tepić i Miroslav Aleksić, koji od ponedeljka štrajkuju glađu, najavili su da će upotrebiti sva zakonska sredstva za poništenje parlmentarnih i lokalnih izbora u Beogradu, jer imaju dokaze o izbornoj krađi, koje su dostavili Republičkoj i Gradskoj izbornoj komisiji, a obratiće se i Ustavnom sudu. Marinika Tepić je, u obraćanju novinarima ispred sedišta Republičke izborne komisije (RIK), rekla da se na izborima u nedelju desila "krađa epskih razmera, uvođenjem birača iz drugih država".

Da li su protesti opozicije odbrana izborne volje ili potpuna politička nesposobnost?Da li su protesti posledica frustracije opozicije zbog nerealnih ciljeva koje su sebi postavili?Da li deo opozicije nasilničkim ponašanjem šalje poruku da nisu „dorasli“ ostvarenom političkom rezultatu?

Postizborna dešavanja komentarisali su u emisiji Usijanje Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, Rajko Petrović politikolog i Marko Matić Centar za odgovorne medije

- Moram da priznam da svi ti prigovori opozicije padaju u vodu s obzirom da su oni potpisali zapisnike sa biračkih mesta čime su de jure priznali da je postupak bio ispravan. Pošto su sve zapisnike potpuisali ja sumnajm da sve ovo što se dešava predstavlja kontradiktornu manipulaciju da se preko ulice prekraja izborna volja građana kako bi se pobeglo od odgovornosti za neuspeh određenih lista koje su sebi zacrtale da pobede u Beogradu - rekao je Stanković i dodao:

- Ono što nisu uspeli da ostvare na izborima pokušavaju na ulici. Otud pokušaj upada u RIK, napad na gospodina Kovačevića i na druge ljude koji rade i RIK. Gospodin Kovačević je tu kao profesionalac, prvi čovek zavoda za statistiku. On obrađuje podatke i nema veze se izbornim procesom. Koliko je sve to nepromišljeno pokazuje da oni pre svega usporavaju izbore u Beogradu, a to ne rade pred GIK nego pred RIK.Elementarno ne razlikuju dva organa.

Matić se saglasio da se opozicija ne obraća na pravu adresu:

- To vam je kao da dobijete račun iz vodovoda i niste zadovoljni kako je on obrađen, pa idete da se žalite u elektrodistribuciju. To je na tom nivou. Čitav niz postupaka opozicije koja je pokušala da organizuje ove neuspešne i slabo posećene proteste govori da kod njih postoji zla namera. Ne da se ustanovi istina o eventualnim nepravilnostima kojih uvek ima sporadično. Nije isto da li imate sporadične ili imate sistemske nepravilnosti. Oni tvrde da postoje sistemske nepravilnosti, a da pri tom ne nude ni jedan dokaz. Bilo je mnogo stranih posmatrača koji su verifikovali da su izbori bili u skladu sa zakonom - rekao je Matić i dodao:

01:56 OPOZICIJA RADI ISTO ŠTO I MILOŠEVIĆ 96 Analitičari o protestima opozicije: Napali su čoveka koji nema veze sa izbornim procesom

- Ja sam bio učesnik protesta 1996 i 1997 godine. Tada je opozicija dobila lokalne izbore, a Milošević je koristići aparat vlasti hteo da ih poništi zbog navodnih nepravilnosti. Zbog toga su izbili protesti. Ovi sada rade istu stvar. Hoće da ponište izbore koje je dobila trenutna vlast.

Petrović je konstatovao da je rezultat liste Srbija protiv nasilja veoma loš, kao i da priča sa navodnim glasačima iz Republike Srpske ne stoji:

- Ono što je po meni bilo simptomatično jeste što su oni u toku izbornog dana govorili da stižu neki ljudi iz Republike Srpske da glasaju u određenim objektima u našoj prestonici kao da su već tada hteli da naprave neku vrstu alibija za izborni neuspeh. U suštini to je politički minimum stranaka koji baštine ideologiju nekadašnje Demokratske stranke dok je ona bila jedinstvena. To je potpuno nekritički pristup članstva Srbije EU. Oni bi bez ikakvog zastoja uveli sankcije Rusiji - rekao je Petrović i dodao:

- Što se tiče priče oko broja birača iz Republike Srpske, oni ako imaju prebivalište na bilo kojoj adresi u Republici Srbiji, a ako bi imali državljanstvo republike Srbije, samim tim i pravo glasa, oni to imaju prav da učine.

