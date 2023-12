PROTESTI U REŽIJI LISTE "SRBIJA PROTIV NASILJA" NEMAJU PODRŠKU CELE OPOZICIJE: Obmanom javnosti traže pokriće za Đilasov neuspeh!

Izborna kriza koju veštački pokušavaju da izazovu Dragan Đilas i predstavnici njegove liste "Srbija protiv nasilja" pokazatelj je dezorijentisanosti cele opozicije jer je očigledno da se ceo opozicioni korpus neće zaletati u priču koja je smišljena kao pokriće za neuspeh. Rezervu prema protestima ima i lider Nove DSS i koalicije NADA Miloš Jovanović, koji otvoreno kaže da su oni - nepromišljeni!

foto: Ana Paunković

Mute vodu

- Ulazimo u jednu nepromišljenu priču, za koju mi se iz ove perspektive čini da nema ni energije, niti kritične mase i konteksta. Ako imate izbore, na kojima je SNS na republici osvojio 1,75 miliona glasova, a prva opoziciona 900.000 glasova, pa sve da je ukradeno 100.000, opet je razlika suviše velika. To je pitanje tajminga, legitimiteta, načina... Mislim da konačno treba da temeljnije radimo. Meni se čini da je u tom delu opozicije malo problem vođstva, liderstva. Ponekad mi se čini da se stihijski donose odluke. Mislim da je njihova kampanja morala biti ubitačnija. Neke stvari na tom delu političkog spektra moraju da se promene - poručio je Jovanović za N1 i otkrio da je i predstavnicima takozvane prozapadne opozicije rekao da protesti mogu da uspeju samo ukoliko niko neće da ih prisvoji.

Sociolog Vladimir Vuletić događaje ispred RIK vidi kao podbunjivanje naroda bez ikakve osnove, bez obzira na to da li će iza toga stati cela opozicija ili samo jedan njen deo.

foto: Zorana Jevtić

- Na ovaj besmisleni spin da je opozicija pobedila mogu da nasednu samo medijski nepismeni ljudi ili krajnje ostrašćeni. Umesto poštovanja jasne procedure, imamo pokušaj da se animira i podigne veća grupa ljudi, ali je to nemoguće zbog toga što nema nikakvog osnova. Stvar je proceduralno potpuno jasna: ako neko ima prigovore, podnosi ih Gradskoj izbornoj komisiji, ako nije zadovoljan njenom odlukom, ide na sud. Ovo što se sad dešava je pokušaj da zamute vodu, stvore lažni utisak i tako opravdaju nerealna očekivanja. Računaju na to da će ponavljanjem floskula stvoriti utisak da su pokradeni, a problem je taj što, kad ste potučeni do nogu, kad imate duplo manju podršku nego prvoplasirani, ne možete da računate na masovnu podršku osim kod najodanijih pristalica i članova. Opozicija može da se ujedinjuje koliko hoće. U ovoj stvari je pitanje da li obični ljudi, čak i oni koji su glasali za opoziciju, smatraju da ovo ima ikakvog smisla. Ako se neko zalaže za pravnu državu i borbu protiv nasilja, onda mora da poštuje i u ovoj stvari jasnu proceduru - objašnjava Vuletić.

Izraz frustracije

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ocenjuje za Kurir da su scene oko zgrade RIK i unutar nje izraz frustracije ovog dela opozicije i da je od početka jasno da se deluje stihijski i bez ikakvog osnova.

- Ovo čemu svedočimo je frustracioni odgovor panađurskih politikanata i njihov pokušaj pronalaženja alibija za neuspeh. Razjedinjenost opozicije i isključivost njenih lidera, koja je bila uočljiva i pre izbora, sada se pokazala u punoj meri. Ove proteste prate labava sinhronizacija, bezidejnost i traljava interpretacija. Opozicija ispred RIK deluje kao davljenik koji se hvata za slamku spasa, znajući da je ništa ne može spasti. Kreirana je loša politička burleska, u kojoj uočljivo nema svih opozicionih lidera, a izostaju i predstavnici određenih zapadnih krugova od kojih su očekivali podršku. Da je bilo i najmanjeg osnova za ovakve zahteve, pojedini evroparlamentarci i neki drugi bi kidisali da izazovu nekakvu plišanu revoluciju u Srbiji - zaključio je Petričković.

foto: Kurir televizija

Petričković je podsetio da su predstavnici opozicije imali priliku da eventualne prigovore unesu u zapisnike s biračkih mesta.

- Ali ne, oni su čekali rezultate izbora i kad su shvatili da su izgubili, krenuli su u ovu lakrdiju. Kad imate krupan apetit, onda je i frustracija velika kad ga ne utolite. Pranje ruku od neuspeha je onaj predlog da se studentima daju uzde u ruke da vode ove proteste. Pa nisu studenti bili nosioci izbornih lista, niti su ih kreirali. Eto, i to je jedan od pokazatelja koliko su predstavnici liste "Srbija protiv nasilja" odgovorni i ozbiljni - ocenio je Petričković.

Odgovornost posle poraza Siniša Kovačević podneo ostavku foto: Zorana Jevtić Pisac Siniša Kovačević podneo je ostavku na mesto potpredsednika Narodne stranke. - Kao jedan od nosilaca liste Narodne stranke na izborima, svestan svoje odgovornosti za izborni poraz, podneo sam neopozivu ostavku na mesto potpredsednika NS. Onima koji ostaju da nastave časnu borbu za demokratsku otadžbinu želim uspeh i sreću, imaju za šta da se bore - napisao je Kovačević. Prema preliminarnim podacima Republičke izborne komisije, Narodna stranka na parlamentarnim izborima osvojila je 0,88 odsto ili 33.442 glasova. Daleko ispod cenzusa ostala je i na beogradskim izborima.

Kurir.rs

Bonus video:

14:24 MILICA ZAVETNICA ZA KURIR TELEVIZIJU: Istina je voda i naći će svoj put