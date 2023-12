UMISLIO SAM DA SAM NEKI VELIKI NACIONALNI LIDER, VRAĆAM SE U RODNI ČAČAK: Obradović doneo odluku! A evo šta je rekao o NASILJU

Dojučerašnji lider Dveri, Boško Obradović, ocenio je da su organizatori protesta u Beogradu okupljeni oko koalicije "Srbija protiv nasilja" licemerni i ocenio da kopiraju sve ono što su pre nekoliko godina radili predstavnici pokreta Dveri.

- Rekao sam sve što sam imao i uradio sam sve što sam znao i mogao. Građani Srbije su hteli neke druge političare koji su ih toliko puta izvarali, kako u vlasti tako i u opoziciji. Najbolji primer su najnovije akcije opozicije u Beogradu, koje kasne pune četiri godine i kopiraju ono što su Dveri tada pokušavale: od demonstracija do štrajka glađu, kada ostali to nisu želeli da podrže samo zato što su ih Dveri predvodile. Tada je to proglašavano za nasilje, a danas je to opoziciona borba. Licemerje je drugo ime srpske politike. Posebno sramotno deluje ponašanje Miloša Jovanovića koji se pre izbora pored zakletve Đilasu zaklinjao i da će posle izbora pozvati građane na proteste ako bude prekršena izborna volja građana, a danas priznaje rezultate izbora i nema ga nigde na ulici jer ga ni do sada nije bilo nikada i nigde u opozicionoj borbi. On je bio i ostao lažnjak i miljenik sistema, a odnedavno i američke i britanske ambasade - kazao je Obradović.

foto: Zorana Jevtić

Najavio je da će se od sada baviti lokalnom politikom.

- Meni ostaje još jedna velika politička bitka, a to su lokalni izbori u mom rodnom gradu Čačku. Zbog velikih republičkih tema zanemario sam grad u kome sam rođen i fizički i politički, u kome sam pod svojim imenom i prezimenom na čelu Dveri zajedno sa svojim saborcima iz gradske organizacije u Čačku na prošlim lokalnim izborima na kojima smo učestvovali 2016. godine osvojio 25% glasova. Teško sam se ogrešio o Čačak i koristim se ovom prilikom da se na ovom poslednjem javnom obraćanju do daljnjeg izvinim mojim sugrađanima. Uvek je nešto drugo bilo preče od lokalnih tema, a i ja sam umislio da sam neki veliki nacionalni lider a da nisam završio osnovnu političku školu, a to je pobeda u svom rodnom mestu. Zato sada sve svoje preostale snage posvećujem borbi da Čačak na proleće sledeće godine postane prvi slobodan grad u Srbiji - kazao je on.

Obradović je naveo da je na republičkim izborima u Čačku odnos između vlasti i opozicije bio 54:46% u korist vlasti.

- Na lokalnim izborima imamo velike šanse da bude obrnuto, ako budemo pametni i organizovani. Grad Čačak ima nekoliko ozbiljnih političkih lidera u opoziciji i uveren sam da zajedničkim snagama možemo do pobede. Još pre nekoliko meseci započeo sam razgovore sa svima njima. Verujem u tu prvu opozicionu pobedu u Srbiji i moj povratak u srpsku politiku. Hvala čačanskim medijima koji su me korektno pratili svih ovih 25 godina koliko se bavim društveno-političkim radom i koji su jedno veliko svetlo u medijskom mraku Srbije. Hvala posebno svim mojim saborcima u Čačku na svemu do sada. Vratio sam se kući, u grad koji volim i koji nikada nisam napustio. Nastavljamo našu borbu kao ljudi koji ne mogu da sede sa strane i gledaju kako nam grad i država propadaju. Moral je osnov svega, pa i politike. Moral će pobediti nemoral, a pošteni ljude prevarante u politici. Ja u to verujem i ne povlačim se iz te borbe. Nakon ove današnje konferencije za medije u Čačku ukinuću bilo kakve javne i medijske nastupe, tako da molim predstavnike medija da se za republičke teme obrate nadležnima u Srpskom pokretu Dveri - konstatovao je Obradović.