BOŠKO OBRADOVIĆ PODNEO OSTAVKU: Više nije lider Dveri, poručio na konferenciji: "Nisam slušao suprugu, majku i taštu"

Boško Obradović, poslanik i lider Dveri, podneo je ostavku na funkciju u stranci nakon neuspeha koalicije "Nacionalno okupljanje", u kojoj su Dveri nastupale sa Zavetnicima na upravo završenim vanrednim izborima u Srbiji.

- Nisam slušao tri politička savetnika koja su mi najbolje želela, jer sam mislio da sam pametniji. To su moja supruga, majka i tašta. Sve tri su mi savetovale da ne pominjem imena, da ću nastradati zbog toga, a ja sam mislio da sam dovoljno snažan da to mogu da izdržim. Ali, karteli koji vladaju Srbijom su izgleda jači - rekao je on na konferenciji za medije.

On je pročitao i potpisao neopozivu ostavku, navodeći da je razlog za to izborni neuspeh.

Kako je rekao, stavlja se na raspolaganje pokretu Dveri i novom rukovodstvu, kao i da ostaje veran, posvećen i aktivan u daljem delovanju pokreta.

- Želim svaki uspeh novom rukovodstvu pokreta Dveri. Ideja Dveri je neuništiva i veća od bilo kog pojedinca, zato nema očajavanja, ali ima morala i preuzimanja odgovornosti u politici. Nastavljamo našu borbu zajednički i dalje - rekao je Obradović.

Dveri su na vanrednim parlamentarnim izborima 2023, gde su nastupale u koaliciji sa Zavetnicima, osvojile 2,78 glasova, što nije dovoljno za prelazak cenzusa od tri odsto, a time ni ulazak u Skupštinu Srbije.

Takođe, ova koalicija nije prešla cenzus ni u Beogradu, tako da odbornike neće imati ni u gradskoj skupštini.

