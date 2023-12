SKANDALOZNO: Zukorlićev sin i ministar iz redova SPP na čelu kolone koja pravi haos u Pazaru i SRAMNO VREĐA predsednika Vučića!

Scene nasilja ispred Republičke izborne komisije u Beogradu u režiji dela opozicije, koje viđamo na protestima od ponedeljka uveče, ponavljaju se od pre dva dana i u Novom Pazaru! Po istoj matrici navodnih izbornih nepravilnosti, partija pokojnog muftije Muamera Zukorlića SPP, udružena sa SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina i listom GSP, koje nemaju većinu za lokalni parlament, traže ponavljanje izbora u tom gradu uz optužbe za navodnu izbornu krađu. Na protestima koje predvode Zukorlićev sin Usame, inače potpredsednik Skupštine Srbije, i Edin Đerlek, ministar bez portfelja u aktuelnoj vladi, demonstranti su uzvikivali uvrede na račun Rasima Ljajića, lidera SDPS, i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kome su uzvikivali "Vučiću, pe**ru".

Kristalno čisto

Komentarišući nemile scene, Ljajić je rekao za Kurir da je njegova partija ostvarila kristalno čistu pobedu u Pazaru. - Nijedan jedini glas nije ukraden, niti je to bilo moguće, jer je svako biračko mesto bilo pokriveno kontrolorima iz svih stranaka. Svi oni su potpisali zapisnike i niko nije imao nijednu primedbu. Ovo su bili najmirniji izbori u poslednjih 20 godina. Problem je nastao kada su saopšteni rezultati i kada su se SDA i SPP suočili sa činjenicom da će ostati u opoziciji i naredne četiri godine. Pošto su videli da opozicija u Beogradu protestuje, pomislili su "ajde da i mi pokušamo" - rekao je Ljajić za Kurir i dodao:

foto: SDPS

- Time su hteli da izbegnu da se priča o njihovom porazu, već da nametnu temu izborne krađe. Onda smo im omogućili da se ponovo broje glasovi sa 15 biračkih mesta koje oni odaberu. I naravno, ispostavilo se da je sve čisto. Ni to nije bilo dovoljno, pa su se okupili ispred opštine, pa su počeli da skandiraju "Vučiću, pe**ru". Tom istom Vučiću, koji ih je uzeo u Vladu iako mu matematički nisu bili potrebni.

Husein Memić Uskoro formiramo vlast sa SNS, opoziciji sve najbolje foto: Ministarstvo turizma i omladine, Printscreen Memić je rekao da će SDPS sa svojim partnerima iz SNS ubrzo formirati vlast u Novom Pazaru. - A opoziciji želim sve najbolje tokom naredne četiri godine. SDPS na svojoj listi odbornika ima i Bošnjake i Srbe, dok opozicija očigledno želi jednonacionalnu vlast u Novom Pazaru, jer ne žele da uključe naše sugrađane srpske nacionalnosti. Novi Pazar je nacionalno mešovita sredina i nikada neće imati jednonacionalnu vlast sastavljenu isključivo od jednog naroda, i to govorim ja, kao Bošnjak iz Novog Pazara - naglasio je Memić.

Ljajić je rekao i da nijedan međunarodni posmatrač nije imao nikakve zamerke na izborni proces u Pazaru.

- Protesti samo služe da se spreči dalje osipanje i raspad opozicionih stranaka, pre svih SPP, koji je u odnosu na prošle izbore izgubio 8.000 glasova u Sandžaku - rekao je Ljajić.

I Husein Memić, ministar turizma i omladine iz redova SDPS, osvrnuo se na razloge protesta u Novom Pazaru.

- Skandalozno je i licemerno da potpredsednik Skupštine Srbije Usame Zukorlić i ministar u Vladi Srbije Edin Đerlek predvode kolonu koja uzvikuje uvrede na račun predsednika Srbije. No, to je nešto što znamo već mnogo godina o SPP. Dodajem da je u toj koloni bio veliki broj građana iz ostalih opština u Sandžaku, naročito iz Sjenice i Tutina. SPP i SDA su nekoliko dana organizovali svoje pristalice iz susednih opština da dođu u Novi Pazar i da traže smenu vlasti u Pazaru i na kraju na tom protestu nije bilo više od 800 ljudi. Na protestu su bili uglavnom funkcioneri SDA i SPP iz Sjenice i Tutina, direktori javnih preduzeća, pa čak i bivši predsednik opštine Sjenica sa svojim pristalicama. To je pravi dokaz njihove snage u Novom Pazaru, ali i njihove snage u ostalim opštinama u Sandžaku - rekao je Memić za Kurir i dodao:

Paradoksalno

- Pored tih njihovih "velikih protesta" i uvida u izborni materijal, zaključak je da su izbori protekli regularno. Paradoksalno je da je nakon uvida u materijal zaključeno da SPP Usamea Zukorlića zapravo ima 24 glasa manje nego što je prvobitno upisano. Dakle, SPP je na izborima uzela manje glasova nego što ih je bilo u materijalima. Prvo se žale, pa prigovaraju i na kraju manipulišu. Sada dovode u pitanje i sistem najvećeg količnika. To je celokupna politika opozicije, a naročito SPP u Sandžaku.

foto: Privatna Arhiva

S druge strane, ministar iz Zukorlićeve partije Edin Đerlek tvrdi za Kurir da niko iz Stranke pravde i pomirenja nije vređao predsednika države Aleksandra Vučića, uprkos tome što se uvrede čuju na snimcima s protesta.

- To je notorna laž, kao što niko nije optuživao državu za nepravilnosti na izborima, već se od Gradske izborne komisije (GIK) u Novom Pazaru zahtevao detaljan uvid u izborni materijal ili ponavljanje izbora. Ponosim se što sam bio na čelu kolone naroda koji je izašao u velikom broju da iskaže svoje nezadovoljstvo prekrajanjem izborne volje građana i grubim kršenjem izbornog procesa i izbornih pravila u Novom Pazaru - rekao je Đerlek i dodao: - To nema apsolutno nikakve veze s mojom funkcijom ministra u Vladi Republike Srbije i ne vidim smisao vašeg pitanja kada znate da su u ovom slučaju protesti održani isključivo zbog nepravilnosti izbornog procesa na lokalu u Novom Pazaru, a ne na nivou države.