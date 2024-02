BESMISLENO! Analitičari: Ako opozicija 6. februara opet pravi CIRKUS, samoj sebi će pucati u nogu!

Opozicioni blok "Srbija protiv nasilja", i pre nego što je zakazana konstitutivna sednica Skupštine Srbije za 6. februar, proglasio je početak rada novog saziva prilikom da svoje ulične proteste useli i u skupštinsku salu. Odlukom da će ipak, uprkos neslaganjima unutar koalicije, prihvatiti poslaničke mandate i njih iskoristiti za pravljenje cirkusa u sali i opstrukciju rada parlamenta, "Srbija protiv nasilja" ispaljuje pucanj u sopstvenu nogu i još jedanput pokazuje ogromnu političku neodgovornost, ocenjuju sagovornici Kurira.

Gubitnički put

Ovakvu taktiku opozicije prvi je najavio jedan od nosilaca liste Miroslav Aleksić, ali dosad niko od lidera nije otkrio na koji način nameravaju to da urade. Međutim, oni su ceo repertoar pokušaja opstrukcije već demonstrirali prethodnih meseci - od pištaljki i vikanja, preko lupanja u skupštinski nameštaj i mahanja transparentima, pa sve do duvanja u vuvuzele i opkoljavanja političkih protivnika.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković podseća da su raniji pokušaji opstrukcije završili porazom.

foto: Kurir televizija

- Metod opstrukcije parlamenta nasilnim putem je neprihvatljiv u demokratskoj teoriji i praksi. Konkretno, to je pucanj u sopstvenu nogu. Koalicija "Srbija protiv nasilja" je samostalno donela odluku na izborima, na njima je učestvovala i sad zbog nezadovoljstva rezultatom pravi krizu, što je politički i moralno sporno. Drugo, sa opstrukcijom se pokušalo u proteklom periodu i opozicija je zbog tog oblika delovanja "nagrađena" nesumnjivim porazom. Ako hoće da SNS vlada zahvaljujući njihovim taktičkim greškama i nedoličnom političkom ponašanju, mogu da nastave, samo epilog će u očima građana biti isti. Konkretno, opozicija će početi da gubi i to malo popularnosti i kredibiliteta koji ima - ocenjuje Stanković.

Neodgovornost

Sociolog Vladimir Vuletić ne očekuje nikakve efekte od ovakvih metoda i smatra da će opstruisanje parlamenta biti još jedna potvrda neodgovornosti ovog dela opozicije.

foto: Kurir Televizija

- Ako deset puta udarite glavom o zid, očekuje se da 11. put nešto drugačije uradite. To kod opozicije ne vidimo. Sve su probali dosad osim da budu konstruktivni. Iz tog razloga ne razumem šta je ideja, kao da ne žele da uopšte dođu u priliku da budu odgovorni za vođenje države. Opstrukciju rada parlamenta od njih smo već videli, bilo je i zviždanja i lupanja o klupe, pretpostavljam da će tako nešto i ovoga puta da demonstriraju. To će biti pokušaj da se izađe iz ove situacije u kojoj su izostali masovniji protesti. Oni žele da održe tenzije jer imaju izneverena očekivanja birača. Ali neće to nikoga posebno uzrujati, jer smo i u prethodnim opstrukcijama videli da je sve to naišlo na osudu velikog dela javnosti. Onaj ko smatra da su izborni uslovi neregularni i da je proces bio upitan nije ni trebalo da učestvuje u njemu - naglašava Vuletić.

Po oprobanom receptu Od pištaljki i vuvuzela do fizičkih čarki Opozicioni poslanici su i u prethodnom sazivu priređivali haotične scene u parlamentu u nastojanju da spreče redovan rad. Zbog svega što su građani Srbije proteklih meseci gledali uživo tokom prenosa sednica može se reći da je posebnu ulogu na sednicama, nažalost, imalo i skupštinsko obezbeđenje. foto: Printscreen RTS Ubedljivo najveći incident opozicija je izazvala u februaru prošle godine, kada je sednici posvećenoj Kosovu i Metohiji prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić. Tada je došlo čak i do fizičkih čarki koje su pretile da prerastu u veće nerede. Poslanici su Vučića praktično okružili, vikali na njega, pretili i mahali transparentima. S mesta su ustali i poslanici SNS u želji da zaštite predsednika, pa je došlo do koškanja, koje je trajalo oko 15 minuta. Vučić je sve vreme mirno sedeo i pozivao poslanike SNS da budu mirni i dozvole opoziciji da "pokaže svoje lice". Burno je bilo i u julu, kada je na dnevnom redu bilo glasanje o nepoverenju ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću. Ova sednica počela je performansom dela opozicije - udarali su u klupe, držali transparente i vikali "Napolje, napolje", "Ostavka, ostavka", a zbog buke poslanici koji su se javljali za reč nisu mogli da se čuju od galame. U jednom trenutku su ustali s mesta i opkolili poslanika SPS Vladimira Đukića, koji je želeo da govori. I u septembru je na repertoaru opozicije bila opšta galama. Čule su se vuvuzele, pištaljke i povici, ustajalo se s mesta, mahalo se parolama... Moralo je da reaguje skupštinsko obezbeđenje, koje se praktično isprečilo ispred poslanika dela opozicije. U toj gužvi bilo je nemoguće prići stolu za kojim su sedeli predsedavajući Skupštine Srbije, premijerka Ana Brnabić i nekoliko ministara. Zbog nemogućnosti da se nastavi normalan rad sednica je prekinuta već oko 13 sati.