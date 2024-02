PROVOKACIJA! Deo opozicije preti uličnim protestima posle sednice 19. februara! Usiljeno ponašanje i POLITIČKA PRAKSA GUBITNIKA

Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda očigledno će za opoziciju biti još jedna, moguće i poslednja prilika da na sve načine iskažu nezadovoljstvo, posebno u slučaju da se formira gradska vlast, za šta već postoje naznake. Najave iz opozicionog bloka ukazuju da će 19. februara, za kada je zakazana sednica, nastupiti po modelu oprobanom nedavno u republičkom parlamentu, ali će se ponovo podgrejati i ulični protesti. Takav izliv besa i nemoći jeste pokušaj opozicije da provocira, bez ikakvog izgleda da uspe, ocenjuju sagovornici Kurira.

Proteklih dana je iz opozicionog tabora najavljeno da će adekvatno odgovoriti u slučaju formiranja vlasti u Beogradu. Miroslav Aleksić sa liste "Srbija protiv nasilja" nazvao je to nasilnim aktom i poručio da će opozicija imati spreman odgovor. Lider Novog DSS Miloš Jovanović zalaže se za ulične proteste.

- Smatram da je pritisak na ulici uvek efikasan kad se dobro vodi i osmisli, neću imati problem da i lično pozovem građane Beograda na nešto što će biti ozbiljan protest, možda i više od toga - izjavio je on za Novu.

Bes i nemoć

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da bi ovako najavljena strategija opozicije predstavljala rušenje volje građana.

- To je strategija koju možemo nazvati strategijom političke provokacije i rušenja volje građana. Oni očekuju da će zbog pritiska Zapada Vučić namerno ići u nove izbore u Beogradu. Ne verujem da će vlast reagovati naročito na ove izlive "revolucionarnog duha i prakse" desničara pod kontrolom Đilasa i Junajted medije. Nema kritične mase na ulici ni u naznakama. To je usiljeno medijsko ponašanje i politička praksa gubitnika, čak mi se čini da gube i podršku javnog mnjenja koje je bilo za njih. Jer, ovo je kombinacija besa i nemoći - ocenjuje Stanković.

Ni profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ne vidi smisao u taktici koju bira opozicija.

- Ovo je još jedan očajnički potez onih koji u porazu ne umeju da se snađu. Izgubili su na političkoj javnoj sceni jer ih neće većinsko stanovništvo i sada su im ostale dve varijante. Prva je rušenje institucija i uvlačenje inostranih faktora u unutrašnje stvari Srbije, a drugo je da vlastitim snagama, ma koliko slabe bile, pokušaju da prave destabilišuću atmosferu. Velika glavobolja za njih je snaga koja se rasplinula i činjenica da ih vodi čist voluntarizam. Zato je nemoguće dati racionalno objašnjenje za ovo što opozicija ispoljava - naglašava Petričković.

Besmislice

On podseća da je potpuna besmislica nazvati formiranje vlasti u Beogradu nasilnim aktom.

- U pravnom smislu nema ništa sporno u slučaju da se okupi potrebna većina za formiranje vlasti. Besmislica je govoriti da je to nasilje, jer su odbornici vlasnici mandata. Ako se to dogodi, reč je o legalnoj stvari koja je više puta viđena u političkoj praksi. Njima se ona sad ne dopada, jer ih može ostaviti bez novih izbora. Možemo govoriti o moralnom aspektu, ali on u politici retko prevladava. Ako se objavi da nema novih izbora, opozicija je očigledno spremna da opstrukcijom, destabilizacijom i ulicom pokuša sama sebe da oživi. Bez toga ih nema, a žele da budu vidljivi - kaže Petričković.

RASPODELA MANDATA Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane 49 Srbija protiv nasilja 43 NADA za Beograd 7 Mi - glas iz naroda 6 SPS-JS 5

