NAJPOZNATIJI LOVAC NA NACISTE EFRAIM ZUROF: San Kosova je da se Srbi pomere, isele

Direktor Centra "Simon Vizental" iz Jerusalima Efraim Zurof kaže za Kosovo onlajn da na Kosovu nije bilo genocida i ističe da je očigledno da je san Kosova da se Srbi isele.

“Nisam ekspert za situaciju za položaj Srba na Kosovu i jako teško mi je da dam neku ozbiljniju tvrdnju. Ali, očigledno je da je san Kosova da se Srbi pomere, isele”, kaže Zurof.

Zurof je u ocenio da je važno što se o teškom položaju srpske zajednice razgovaralo u Savetu bezbednosti UN. On ističe da vlasti u Prištini nemaju argumentaciju da je protiv njihovog naroda počinjen zločin u rangu genocida, a da to važi i za Beograd.

“Važno je da Ujedinjene nacije budu svesne šta se dešava na Kosovu i diskriminaciji koja se vrši nad Srbima na Kosovu. Ali, nema osnova za tužbu za genocodi. Nema genocida na Kosovu, barem ne do sada. I nadam se da se nikada neće dogoditi”, kaže Zurof.

On upozorava da se termin 'genocid' sve više zloupotrebljava u političke svrhe.

“Ljudi veoma često pokušavaju da optuže druge za genocid zato što je to zlatni standard tragedije, zlatni standard diskriminacije. I kao što dobro znate, ukoliko se setite primera Srebrenice, koju su Amerikanci odmah proglasili genocidom, a to nije bio genocid zato što su srpske trupe pustile žene i decu da idu kućama, sačuvali su im živote. S druge strane, Amerikanci su odbili da nazovu genocidom ono što se dešavalo u Ruandi kada su Huti počinili genocid protiv Tutsa. Dakle, sve je to politika. Veoma je to teška stvarnost za zajednicu koja se bori za ljudska prava”, ocenjuje Zurof.

Zurof ocenjuje da Albanci pokušavaju da se uporede sa Jevrejima iz Drugog svetskog rata kako bi na taj način pridobili simpatije sveta, ali da takva poređenja nemaju osnova.

“Da li znate koliko ljudi pokušava da tvrdi da je njihova tragedija istovetna holokaustu? Zašto to rade? Zato što je to najužasnija tragedija koja se ikada dogodila u istoriji ljudske vrste. Dakle, ako je njihova tragedija slična holokaustu tada zaslužuju saosećanje, podršku i pomoć... Ali, abortus nije holokaust, okrutnost prema životinjama nije holokaust i ono što Albanci tvrde takođe nije holokaust. Dakle, nema osnova za takvo poređenje sa Jevrejima”, navodi Zurof.

Upitan da prokomentariše podatak da je kuća Džafera Deve novembra prošle godine stavljena na Listu kulturnih spomenika trajne zaštite Kosova, ali sada pod imenom “Stara Ambulanta", Zurof kaže da je time poslata najgora moguća poruka.

“Prvo, nisam znao šta pokušavaju. Drugo, renovirajući tu kuću u kulturni centar oni šalju najgoru moguću poruku. Deva je bio nacistički saradnik, bio je uključen u odvođenje Jevreja u Albaniji i na Kosovu. On ne zaslužuje da bude veličan, već da bude osuđen”, kaže Zurof.

On upozorava na trend poslednjih decenija glorifikovanja ličnosti koje su sarađivale sa nacistima.

“Morate da razumete da Kosovo nije jedina zemlja, ako je uopšte država, koja glorifikuje ljude koji su sarađivali sa nacistima. Poslednjih 20 godina se suočavam i borim protiv laži u Litvanija, Estoniji, Hrvatskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Poljskoj... Te laži su izmišljen narativ koji glorifikuje ulogu lokalnih saradnika nacista i u nekim slučajevima te ličnosti su postale nacionalni junaci”, rekao je Zurof.

On je objasnio da je osnovni razlog bio taj što su se mnoge zemlje posle Drugog svetskog rata okrenule borbi protiv Sovjetskog saveza veličajući ličnosti iz rata koje su se i tokom rata borile protiv Sovjeta.

“Ali ti ljudi su sarađivali sa nacistima i ubijale Jevreje”, poručuje Zurof.

Direktor Instituta Simon Vizental upozorava i da bi Albanci sa Kosova morali da se suoče sa svojom ulogom u Drugom svetskom ratu, a posebno kada je reč o ulozi Skenderbeg SS divizije.

Na pitanje zbog čega nema te vrste suočavanja sa prošlošću Zurof kaže da je to deo fenomena revizionizma istorije i činjenica.

“A šta mislite ko bi o tome govorio? Albanci sa Kosova? Pa oni su bili u toj jedinici. Oni ne žele da priznaju svoje zločine i to je sve deo fenomena revizionizma istorije i činjenica. Moja poslednja knjiga je u potpunosti posvećena lažima u Litvaniji”.

On navodi da je u toj knjizi pokazao 40 mesta masovnih likvidacija Jevreja i da je intervjuišući preživele zajedno sa saradnicom iz ove zemlje saznao da su to činili Litvanci, ali da je sasvim drugačiji narativ vlasti i istoričara ove zemlje.

“Ako slušate narativ litvanske vlade i narativ litvanskih istoričara oni će reći da su to učinili Nemci, da su došli i ubili. Ne negiraju holokaust i ne negirajući da je to ogromna tragedija, ali tragedija u kojoj su nacisti ubijali Jevreje i da oni sa tim nemaju nikakve veze. To je čista laža. Na hiljada Litvanaca je u tome učestvovalo. Za Boga miloga, ubijali su svoje komšije. Poljska je bila još gora, Mađarska takođe”, kazao je Zurof.

On je naveo da je jačanje revizionizma ključan problem i da Zapad mora to da shvati.

“To je bila kuga i ako zapadni svet ne shvati da mora da se ozbiljno uzme u koštac i bori protiv negacije holokausta to će biti užasno. A vidimo to stalno i stalno zato što je dozvoljeno da takvi ljudi postoje. To je sve gomila laži. Uzmite za primer samo 7. oktobar prošle godine kada je Hamas izvršio invaziju na Izrael, ubijao, mučio, silovao, spaljivao, činio užasne stvari hiljadama Izraelaca, ubio više od hiljadu ljudi. I sada kažu da smo to zapravo mi učinili sami sebi. To je potpuno apsurd, potpuno ludilo. Nažalost, ima puno ljudi koji žele da veruju u takve laži. U Litvaniji su veoma uvereni da su imali te heroje. Isto je i sa Estonijom, Hrvatskom... Priča o (Džaferu) Devi je ista priča”, kaže Zurof.

Komentarišući sve češće najave o mogućem formiranju Velike Albanije Zurof navodi da bi to proizvelo nove ratove na Balkanu.

“Jasno je da će to proizvesti nevolju. To bi prozvelo veoma tužnu, ali i veoma lošu situaciju i može opet da otvori ratove na Balkanu”.

Na pitanje da u Evropskoj uniji jačaju partije desnice Zurof ne smatra da se to nužno treba povezati sa mogućnošću vraćanja i nacističke ideologije u Evropu.

“Ne vidim značajniji rast bilo koje stranke koja bi mogla da se nazove nacističkom. To se neće dogoditi. Ali, s druge strane, postoje razlozi zbog čega stranke desnice rastu u Zapadnoj Evropi. Problem je muslimanska imigracija. Činjenica je da je uglavnom reč o verskim fundamentalistima koji nemaju nameru da prihvate zapadne vrednosti, ljudska prava i ostalo. To je prirodna reakcija na te fenomene. Vidite šta se događa u Holandiji. Imate najveći broj desničara u odnosu na sve prethodne izbore koji se bore protiv islamskih fundamentalista”, kaže Zurof.

