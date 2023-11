Rat u Izraelu ušao je u 34. dan, a ekipa Kurir televizije na licu mesta snimila je najpoznatijeg lovca na naciste, Efraima Zurofa, izraelskog istoričara i direktora centra "Simon Vizental" u Jerusalimu.

- Ključna stvar koju je potrebno razumeti o onome što se dešava ovde, i to godinama, jeste da se ovo ne događa zbog teritorije. Ovo je verski rat i to motivisan fanatičnom verzijom islama koji predvodi Hamas. To nije počelo nedavno, ovo ima mnogo dublje korene. Zapravo, ironično, koreni sukoba dosežu čak do Drugog svetskog rata - objašnjava Zurof.

Nema sumnje ko je glavni sponzor terorista iz Hamasa.

- Glavni snabdevač je Katar, oni finansiraju Hamas. Mi smo napravili grešku što smo im dozvolili da se toliki novac dostavlja Hamasu. I to da urade šta? Da poboljšaju svoje sposobnosti, vojsku, da imaju više naoružanja i druge potrebštine kako bi bili u stanju da ubiju više Jevreja. Ovo je kao sport, to je njihov cilj, da ubiju što je više moguće Jevreja. Šta biste uradili kada biste znali da neko hoće da ubije veliki broj vašeg stanovništva? Da li biste ih dočekali sa pićem? Ne. Ubili biste ih. Morate ih ubiti. Ubiti ih ili ih proterati sa Bliskog istoka. Ne postoji drugo moguće rešenje - smatra Zurof.

02:29 NAJPOZNATIJI LOVAC NA NACISTE: Ovo je verski rat, ne mislite valjda da ćemo ih dočekati pićem? Hamasovce MORATE UBITI I PROTERATI

Još jednom je podsetio na stravične događaje od pre nešto više od mesec dana.

- Zato je za nas 7. oktobar bio poziv na buđenje. Ne možemo im udovoljavati. Znate li do čega je udovoljavanje dovelo u Drugom svetskom ratu i to pre početka? Čemberlen, kada se vratio u Veliku Britaniju, rekao je: 'Doneo sam vam mir našeg vremena.' Kakav je to mir doneo? Mi znamo već vekovima da je možda uvek sve počinjalo sa Jevrejima, ali nikad nije završavalo sa Jevrejima. To morate razumeti. Hitler je želeo da ubije sve Jevreje i 15 miliona ljudi je izgubilo živote u Drugom svetskom ratu zbog Hitlera i nacista - podsetio je Zurof.

Apelovao je na međunarodnu zajednicu da se nepodeljeno svrsta uz njegov narod.

- To je ono što Zapad mora da razume i sramota je da ne shvataju ovo ozbiljno koliko bi trebalo da shvate. Članovi političkog biroa Hamasa su 24. oktobra za libansku televiziju dali jasan pokazatelj opasnosti, u kome su rekli: 'Izrael je država koja nema pravo da postoji na našoj zemlji. Moramo da uklonimo tu zemlju, jer predstavlja političku, bezbednosnu i vojnu katastrofu za Arape i Islamsku naciju. Moramo da naučimo Izrael lekciju i to ćemo raditi iznova i iznova. Ovo je bio samo prvi put, biće i drugog, trećeg, četvrtog. Mi smo zemlja mučenika i spremni smo da žrtvujemo mučenike. Okupacija mora da bude završena uništenjem Izraela. Zbog ove njihove izjave je glavni razlog što moramo da uništimo Hamas.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:20 ZAMISLITE HOROR KOJI ČEKA IZRAELSKOG VOJNIKA KADA UĐE U SISTEM TUNELA ISPOD GAZE! Gosti Kurira: