VUČIĆ O IZJAVAMA IZ ALBANIJE: Ne znam ko bi to napadao Kosovo, zamislite da je neko od nas to rekao, čuli biste grmljavinu uvreda

- Danas je iz jedne susedne države se čulo da ukoliko neko napadne Kosovo, ne znam ko bi napadao Kosovo, kako to izgleda, Albanija to neće da dozvoli i biće na toj strani. Zamislite da je to neko od nas rekao. Čuli biste ne samo grmljavinu, psovki, uvreda, najprljavije kampanje iz celog sveta, već Bog zna u nekom trenutku po potrebi grmljavinu topova, aviona, samo da se Srbi jednom zauvek ućutkaju - rekao je Vučić tokom ceremonije dodele ordenja.

- A što se nas tiče, mi nemamo potrebu da napadamo bilo koga i nećemo da napadamo bilo koga. Nama je potrebna Evropa, ne uvek njeno licemerje i dvoličnost, već potrebna nam je, ne možemo bez nje, ali isto tako kad nas teraju da možemo i bez nekih koji nam nisu uzimali zemlju, mi ćemo reći "mi smo Srbi, imamo i srce i dušu." Pa ćemo ipak da vodimo svoju politiku. Da, čuvaćemo i svoje odnose sa Evropom, ali nećemo da gazimo svoje odnose ni sa Rusijom, ni sa Kinom, niti bilo kim drugim - poručio je Vučić.