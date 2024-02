"OŽIVELI I PROGOVORILI" KARAĐORĐE I MILOŠ Specijalni performans povodom Dana državnosti: Pogledajte o čemu je reč (VIDEO)

S obzirom na to da nema sačuvanih iskaza, na pitanje šta bi nam Karađorđe poručio na današnji dan, veštačka inteligencija je napisala govor koji smo čuli u intepretaciji glumca Nebojše Kundačine.

- Na ovaj dan, pre punih 220 godina, govorio sam na zboru u Orašcu, moja srpska braćo i sestre, o značaju našeg jedinstva i borbi za slobodu. Srce ponosno kuca gledajući kako smo kroz vrtloge vremena opstali kao narod, održali našu kulturu, jezik, identitet i slobodu. Zato je baš ovaj dan, kroz večnost, ostao simbol slave i trajanja. O dragi potomci, naslednici slavnih i svetih Nemanjića, ne zaboravite naše epske borbe, naše krvave rane, naše svečane zavete. Negujte u vremenu koje dolazi, korene od kojih smo nikli, ostajte hrabri kao junaci kosovskih pesama, stameni kao stene Đerdapa, pravedni i mudri - "poručio" je Karađorđe pomoću veštačke inteligencije.

„Oživljavanje Miloša Velikog” nastalo je takođe uz pomoć veštačke inteligencije, a za tekst obraćanja Knjaza Miloša Velikog korišćene su njegove originalne besede u Narodnoj skupštini, a glas je pozajmio glumac Svetislav Goncić.

- Brate, služiti ne znači gospodovati, nego dan i noć pametno, ustalački i rodoljubivo raditi za sreću svojih sugrađana i svoga otadžbine. Treba nam podići učilišta, treba nam graditi bolnice, treba zavesti štamparije, nama je oružana ruka nužna da se zlo ne podigne, a dobru da je u domovini svojoj miran i bezbedan. Nijedan narod nije veliki ni srećan postao, niti mogao procvetati niti se održati, koji je očekivao da mu svu sreću drugi donesu i održe, nego je samo onaj bio i veliki i srećan i onaj je samo cvetao i dugo trajao koji je znao sam sobom mudro upravljati. A to nijedan nije mogao učiniti koji s praviteljstvom svojim nije bio u slozi i u kojem jedan drugog nisu razumevali i jedan drugog pomagali, jer ne može se narod održati u kojem članovi od prvog do poslednjeg, od najjačeg do najslabijeg, svi složno i postojano o opštem dobru ne nastoje - navodi se u govoru.

