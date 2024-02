Danas se navršavaju 23 godine od jednog od najmonstruoznijih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji, kada je u terorističkom napadu na autobus "Niš ekspres" u Livadicama kod Podujeva, poginulo dvanaestoro,a povređeno četrdeset troje raseljenih Srba.

Podsetićemo da je nedavno u našem programu gostovala i jedna od putnica u tom autobusu,a koja je napad preživela.

Njenu potresnu ispovest možete pročitati i pogledati ovde:

Inače,najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Ni posle više od dve decenije za zločin niko nije odgovarao.

Sa druge strane juče se oglasio ambasador SAD u Prištini Džefri Hovenijer koji je poručio da su odnosi Amerike i Prištine narušeni zbog odbijanja vlade Aljbina Kurtija da uvaži zabrinutost Vašingtona u vezi sa primenom uredbe tzv. Centralne banke Kosova kojom se zabranjuje upotreba dinara.

O aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su nekadašnjim ministrom odbrane i dugogodišnjim šefom Centra za razoružanje Ujedinjenih nacija Prvoslavom Davinićem,a pre toga uključićemo u program i novinara TV Most iz Kosovske Mitrovice Lazara Stevića

- Pre svega da se vratim na izjavu Edija Rame koju je dao juče. To nije ništa novo, to je nešto što znamo već odavno da Albanija daje totalnu podršku Kosovu. Jednostavno mnogi Albanci sa Kosova vide Albaniju kao svoju maticu, tako da to ništa nije novo. Međutim, tu ima neki mali problem između Edija Rame i Aljbina Kurtija. Iako ne deluje tako oni i nisu u nekoj velikoj ljubavi. Pre svega zato što Aljbin Kurti ima svoju stranku koja često ruše planove Edija Rame. Međutim, kada su nacionalni interesi u pitanju, onda su jedinstveni. To je uvek bilo tako da uvek jedinstveno izlaze po pitanju onoga što se tiče njihove države da daju podršku jedni drugima - rekao je Stević i dodao:

03:48 RAMA I KURTI NISU U VELIKOJ LJUBAVI! Analitičari o izjavama albanskog premijera: Jedna stvar se promenlia nabolje za Srbiju

- Moram da pomenem i ono što je rekao ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Filip Kosnet. On je bukvalno demantovao Albina Kurtija otprilike dva dana. Kurti je dao jedan intervju gde je rekao da nisu narušeni odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kosova, međutim, ambasador Kosnet je juče bio izričit kad je dao izjave novinarima gde je rekao i ponovio da sve ove jednostrane odluke koje dolaze iz Prištine itekako štete odnosima Sjedinjenih Američkih Država i vlade u Prištini. Mi moramo da znamo, oni nikada neće ići protiv tzv. Kosova i nezavisnosti tzv. Kosova, međutim, ukoliko neko smeta na vlasti, oni će itekako ići protiv njega jer jednostavno ne sluša sve ono što traže od njega.

Davinić je ocenio da Srbija ima uzlaznu liniju u odnosima sa SAD što je po njemu pozitivan trend.

- Edi Rama često daje zapaljive izjave i to je standardna stvar. To unosi nemir u naše stanovništvo, ali te loše vesti koje dolaze iz Prištine i Tirane to nije ništa novo. To jesta provokativno, ali ja ne bih bio zabrunut sa stanovišta mogućnosti naše reakcije. Ono što je daleko značajnije jestu promene nabolje u odnosima Vašingtona i Beograda i nagore u odnsima Vešngtona i Prištine. Ovaj drugi odnos koji nije dobar za Prištinu dobar je za nas. Naši odnosi sa Amerikom su bolji i na polju politikie, ekonomije i Kosova.

