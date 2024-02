ORLIĆ UŽIVO ZA KURIR O ODLAGANJU SEDNICE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA: Ako lista MI ne da podršku većini pokazaće se kao NEODGOVORNI!

Nove turbulencije na domaćoj političkoj sceni.

Odložena je konstitutivna sednica gradskog parlamenta jer nije bilo kvoruma. Mediji prenose da se nisu pojavili odbornici SNS i SPS, a prethodno su poslanici koalicije Srbija protiv nasilja izveli performans sa transparentima protiv vladajuće koalicije.

Gost emisije Puls Srbije na Kurir TV bio je potpredsednik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić koji je komentarisao današnje odlaganje konssitutivne sednice.

- Mogli ste da čujete ovih dana, a pre svega kroz reči predsednika države šta je u politici za nas jako važno. To je pitanje apsolutnog legitimiteta. On je uvek govorio da je pitanje legitimiteta najvažnije. Insistirao. Nikoga niste čuli do sada da se na taj način prema tome odnosi osim njega - rekao je Orlić.

Tvrdi da legalna većina za formiranje vlade na nivou grada već postoji, ali da je upravo pitanje njenog punog legitimiteta sporno:

- U ovom trenutku legalna većina za izbor vlade skupštine grada postoji. Da ljudi nemaju dileme. To je činjenica. Ali je predsednik insistirao na tome da mora da postoji pun legitimitet. U tom smisu najavljeno je da ako ne bude regulisano to pitanje legitimiteta i to po najvišim standardima, a to je nešto što Srbija po prvi put gleda na taj način, onda ćemo da sačekamo još desetak dana koliko iznosti zakonski rok za formiranje gradske vlasti. Ako se u tom periodu ne formira većina sa punim legitimitetom onda ćemo videti. Obratićemo se narodu. Izaćićemo ponovo pred ljude.

Podsetio je na formiranje vlasti 2008. kada je prema njegovim Demokratska stranka na čelu sa Draganom Đilasom formirala gradsku vlast na nelegitiman način.

- Jasno je da naš stav nekog iznenađuje. Ko je sad krenuo da bude najglasniji. Predstavnici bivšeg režima, a samo se setite na koji su način oni formirali većinu gde god hoćete, na republici ili ma gradu - rekao je Orlić i dodao:

- Pogledajte samo njihov odnos prema pitanju legitimiteta. Setite se 2008. godine i Dragana Đilasa koji će sada da vam bude najglasniji i da prosipa drvlje i kamenje. Znate kako je tada formirana većina na nivou Beograda? Njegova stranka, tadašnja DS je imala 45 odbornika, što je značajno manje nego što trenutno ima lista odbornika Beograd ne sme da stane Onda je tražio podršku od nedvosmisleno opozicione liste na tim izborima. To je bila lista SPS. Bilo mu je legitimno da pozove opozicionu grupu i da formiraju većinu. Bilo bi legitimno da su se opozicione stranke tada skupile. Ni to nije bilo dovoljno nego su pozvali LDP da pruži manjinsku podršklu. To je bila takva papazjanija da Beograd ni Srbija nisu to videli nikada. Na tom primeru možete videti ko kakav odnos ima po pitanju legitimiteta.

Ocenio je da će pun legitimitet većina imati ako lista MI - glas iz naroda da svoju podršku, ali i da će se ukoliko podrška izostane ljudi sa te liste pokazati kao neodgovorni:

00:53 ORLIĆ UŽIVO ZA KURIR O ODLAGANJU SEDNICE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA: Ako lista MI ne da podršku većini pokazaće se kao NEODGOVORNI!

- Ako lista MI - glas iz naroda bude želela kompletno da stane iza podrške to će da bude nedvosmisleno vlast koja će imati pun legitimitet. Ima nekih poslanika sa te liste koji su već dali podršku, ali to nije dovoljno sa stanovišta legitimiteta. Sad je pitanje hoće li Nestorović i ostali sa te liste hteti da učestvuju. Ukoliko je odgovora da, nesporan je taj legitimitet - rekao je Orlić i dodao:

- Onda ćemo to da radimo sve u skladu sa predviđenim procedurama. Ako neće onda ćemo ponovo na izbore. Samo da ljudi imaju u vidu da će narod na osnovu svega što se izdešavalo ponovo morati da donese sud o svemu. Moći će da bira između onih koji su spremni da preduzmu odgovornost, a na drugoj strani one koji su otvoreno protiv napredovanja države i njenog glavnog grada ili one koji su se pokazali kao neodgovorni zbog toga što će ispasti da se kandiduju zato da se nikad ne formira gradska skupština. Hoćete sa tim da izađete na izbore?

Konstatovao je da je protestno ponašanje opozicije rezultat njihovog bekstva od realnosti da su izgubili izbore.

- Znate zašto oni nisu saopštili rezultate u izbornoj noći. Zato što su identični onima koje je saopštio Aleksandar Vučić. Znaju oni vrlo dobro šta jeste rezultat izbora. Sve ovo što rade nakon izbora, ovo dilvljanje, lomljenje institucija i napadi na policiju, uz sve ono opanjkavanje i snishodljiv odnos koji su pokazali tamo u Strazburu čak i uz traženje sankcija sopstvenom narodu, znate šta to znači? To je njihovo pokušaj da se izvuku iz nebranog grožđa u kom su se našli - rekao je Orlić i dodao:

- Potučeni su do na izborima na svim nivoima i sad umesto da odgovaraju na pitanje hoćete li da podnesete ostavku ti Đilase, ti Tepić, ti Aleksiću oni traže izlaz kroz nove laži. I na novim izbrima mogu samo dodatno neprijatno da se iznenade. I oni i ovi koji izbegavaju svaku odgovornost čija će politika onda da se svede na rečenicu: Da se nikad ne formira gradska uprava i da Beograd ne radi ništa.

