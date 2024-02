KURTI JE RADIKALIZOVAO DRUŠTVO NA KOSMETU! Srđan Graovac: Za sve nedaće njemu su krivi Srbi!

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kaže da će kosovski premijer Aljbin Kurti prolongirati koliko god može proces smene albanskih gradonačelnika u četiri opštine na severu KiM i organizaciju novih izbora. Kako ocenjuje, Kurti ne želi da se to pitanje što pre reši, jer preko "albanskih nelegalnih i nelegitimnih gradonačelnika sprovodi dodatni vid pritiska na Srbe".

- Nisu vid pritiska samo policajci sa dugim cevima koji se konstantno nalaze na severu KiM i hapšenja Srba što su najjača sredstva koja on koristi protiv Srba i ne samo na severu. Ono na šta se on i te kako oslanja je institucijalni pritisak na Srbe preko tih gradonačelnika. Srbi u tim okolnostima ne mogu da utiču na unutrašnje tokove i na funkcionisanje svoje zajednice. Zato Kurti u svojoj strategiji konstantnog pritiska na Srbe neće popušati i neće želeti da se ti gradonačelnici smene i da se organizuju novi izbori već će proces prolongirati verovatno do naredne godine kada budu redovni lokalni izbori, što je maksimalno koliko može da odlaže ovo pitanje - navodi Graovac za Kosovo onlajn.

On kaže da ga ne bi čudilo ni kada bi Ustavni sud bio pozvan da raspravlja o peticiji za smenu gradonačelnika.

- Ne treba očekivati bilo kakvo popuštanje Kurtija jer on shvata da svim ovim pritiskom i terorom koji sprovodi nad Srbima jača svoju poziciju na unutrašnjoj političkoj sceni. Njega Albanci podržavaju zbog toga jer je albansko društvo radikalizovano, Kurti ga je radikalizovao. Ne zaboravite da je Kurti uporno za sve nedaće na Kosovu uvek krivio Srbe. Loš ekonomski život - krivi su Srbi koji su sve uništili, loša bezbednost na Kosovu - i za to su krivi Srbi koji su sprovodili teror nad Albancima na KiM. Šta god da se desi na Kosovu - za to su krivi Srbi. Automatski imate radikalno raspoloženje javnosti prema Srbima. On tim terorom koji sprovodi nad Srbima politički egzistira - kaže Graovac.

Kako dodaje, Kurti neće popustiti ni po pitanju dugih cevi koje raspoređuje na severu KiM jer vidi da to odgovara radikalno raspoloženoj albanskoj javnosti.

- Na kraju krajeva sve se to ukapa u koncept ideje da Srbi ne treba da žive na Kosovu, da su oni remetilački faktor kada je u pitanju ideja 'velike Albanije' i da se sa Srbima treba obračunati - navodi Graovac.

Albanski gradonačelnici na severu su, kaže, ništa drugo do eksponent Kurtijeve politike i oni sprovede isključivo njegove ciljeve, zadatke i ideje.

- Trude se da svaki pomen države Srbije i sve što podseća na nešto srpsko na severu Kosova bude uklonjeno, u tome je suština. Na to treba dodati pokušaj da se razbije srpska zajednica na KiM, da se podeli i posvađa, da što duže postoji taj institucijalni vakuum u kom Srbi ne učestvuju. To je pokušaj da se razbije srpska zajednica i da Albanci pokušaju da svojim kadrovanjem nametnu neke nove srpske lidere koji će biti lojalni Kurtiju a ne srpskoj zajednici - zaključuje Graovac.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.