UŽIVO, VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Do kraja septembra biće gotova pruga Novi Sad - Subotica!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras je gost emisije "Takovska 10" na Prvom programu RTS.

Predsednik Vučić govori o svim aktuelnim temama koje su važne za našu zemlju.

- Zanimljiv mi je vaš izbor pitanja za početak jedne važne emisije, ali mi je drago zbog toga. I hvala vam na tome što mi pružate priliku da govorim i o manje važnim stvarima, jer verovatno od svega onoga što smatram izuzetno bitnim do toga što bar delimično deli javnost, verovatno ne bih ni stigao. Što se odgovore na vaše pitanje tiče, ja ću od ponedeljka krenuti u konsultacije u skladu sa Ustavom i Zakonom o predsedniku Republike Srbije. Dakle, verujem da ću tokom sledeće nedelje sa onima koji žele da razgovaraju i da poštuju Ustav i Zakon ove zemlje, jer biće naravno i oni koji će vam napisati pet saopštenja i deset izjava zašto oni neće da dolaze na razgovore. Sa svima koji žele da razgovaraju obaviću neophodne konsultacije i posle toga biti spreman da odredim mandatara - istakao je na samom početku predsednik Srbije.

foto: screenshot RTS

- Što se tiče primedbi, mislim da je to najmanja primedba, ne ljutite se, mislim da je to besmisleno. Nevezano za to da li sam nosilac neke liste ili ne. Birački spisak je nešto što je dostupno svima. Svakom čoveku koji može da proveri da li je upisan ili nije. Birački spisak je uvek izgovor za neke ljude koji ne žele dovoljno da znaju, koji se prave da ne znaju, i koriste to kao pravdanje za sopstvene neuspehe - istakao je predsednik Srbije.

- Što se tiče smanjenja tenzije u društvu, neće biti smanjenja tenzije u društvu dokle god imate deo medije koji svoj program, svoju aktivnost zasnivaju na mržnji prema političkim protivnicima. A što se mene tiče, spremam sam da razgovaram i da učinim sve što je moguće da se te tenzije smanje i da se razgovara o svim ključnim pitanjima, ali ta ključna pitanja ne mogu da budu "hoćemo vlast bez izbora zato što mi mislimo da bi trebalo da budemo vlast bez obzira na rezultate" - rekao je.

- Pred nama je mnogo važnih pitanja, mnogo teških izazova, ali i mnogo dobrih stvari. Zato sam siguran da ćemo imati jednu veliku većinu, ali bilo bi dobro da se jedan određeni broj njih pridruži i svojom kritikom, i kritika, dobra kritika, čvrsta, zasnovana na dokazima, od strane opozicije je veliki doprinos, ne samo u demokratskom napretku zemlje, već rekao bih i napretku ekonomije, napretku privrede, reindustrijalizacije naše zemlje, izgradnje puteva, pruga, naučno-tehnoloških parkova i svega drugog.

foto: screenshot RTS

O Rezoluciji Evropskog parlamenta

Kad je u pitanju Rezolucija Evropskog parlamenta, Vučić kaže da se na njenom početku navodi da je on "zloupotrebio poziciju" time što je raspisao izbore, a podseća da su izbori raspisani na izričit zahtev opozicionih stranaka.

- Bilo je važno da se kesa laži pospe po Srbiji, zbog čega? Zbog geopolitičkih interesa. Njihovi interesi su nezavisno Kosovo, sankcije Ruskoj Federaciji... Čekamo izveštaj OEBS-a i u skladu sa tim ponašaćemo se odgovorno.

Predsednik Vučić podsetio je drugi stav te Rezolucije da je "srpska policija na brutalan način prekoračila svoja ovlašćenja", a ističe da to nijedan čovek u Srbiji ne misli.

- Policajci su te večeri dva i po sata trpeli teror. Gađali su ih šipkama, motkama, kamenicama, dva i po sata su ljudi ćutali, trpeli njihove udarce, zato što su štitili od nezakonitog ulaska u njihovu instituciju. I posle toga je ta akcija bila veoma kratka, veoma efikasna, pedeset puta slabijeg intenziteta od drugih evropskih zemalja - rekao je.

- Srbija ovog puta neće da strada ni zbog čega. U Srbiji postoji dovoljno organa koji su zaduženi za sprovođenje kakvih god hoćete istraga. Imali smo samo političko mešetarenje i pokušaj da se izbegne odgovornost za po ko na koji po redu poraz i ništa više - naglasio je Vučić.

foto: screenshot RTS

O izborima

- Dakle, što se tiče beogradskih izbora, biće ih ukoliko ne bude legitimne većine. Legalne većine ima. Podsetiću vas kakva je razlika između legalne i legitimne. Legalna je da imate u skladu sa zakonom većinu. U ovom trenutku mi imamo legalnu većinu od 56 ili kažu mi 57 odbornika. Potrebno je 56. Mi smo razgovarali, ja sam rekao, i svi smo bili saglasni po tom pitanju, da mi moramo da pravimo razliku u odnosu na onaj period kada su ljudi upravljali ovom zemljom na nelegitiman način. Recimo 2008. godine, kada su socijalisti potpisali sporazum, baš sa mnom, ja sam bio potpisnik sporazuma, da ćemo zajednički da formiramo gradsku vlast ako budemo imali većinu u gradu. Mi smo imali većinu u gradu, ali su socijalisti pod pritiskom.

foto: screenshot RTS

- Demokrate su formirale potpuno nelegitimnu vlast zajedno sa njima, do duše legalnu. I bez obzira što je bila apsolutno nelegitimna, ja sam, pošto je to legalno, čestitao onima koji su upravljali gradom. Mi ne želimo da budemo neko ko će na nelegitiman način da upravlja bilo čime. U paraleli kao da nećete biti legitimni ukoliko formirate. Ne, nećemo biti legitimni sasvim i punog legitimiteta ukoliko bismo formirali vlast 56. Jer očigledno je da ne bismo imali "zeleno svetlo" od Branimira Nestorovića i njegove grupe. Ja mislim da je to fer da se kaže građanima. A stvarno mislite da neko od nas, pošto neki kažu "vi to radite zbog izveštaja, rezolucije, plašite se, ne znam koga". Ljudi, vi to od sebe polazite. Mene jedino što zanima to je da postoji poštovanje građana Srbije, a ne stranaca. U skladu sa tim, dakle, ako lista gospodina Nestorovića ne donese odluku, do sada je nisu donele. Isto je jedinstvena lista. Jedinstvena lista gospodina Nestorovića. Mi sa recimo onim što misli gospodin Jerković imamo čak veći legitimitet mnogo nego što je imao Đilas sa socijalistima 2008. Jer, je ne zaboravite, on bio nosilac liste za Beograd - rekao je.

- Ja se i dalje nadam da će on (dr Branimir Nestorović prim.aut) da pokaže odgovornost jer grad i država moraju da budu važniji od partikularnih interesa. Narod je taj koji govori da li će neko da pobedi ili ne. Nekad to može da se promeni posle godinu dana, nekad posle pet godina, nekada posle dvadeset, u zavisnosti od toga šta rade oni koji su na vlasti i oni koji su u opoziciji. Da li će biti izbora ili ne znaćemo 1. marta, kada budemo videli šta će reći ta odbornička grupa. Onda, u skladu sa zakonom, se ide na izbore. Posle toga raspisuje se, ne znam, u roku od 60 dana ili kako to već ide - rekao je Vučić.

foto: screenshot RTS

Na pitanje da li mu je zamislivo da gradska vlast bude suprotna od republičke vlasti u današnjem trenutku, predsednik je odgovorio "zašto da ne".

- Sve je moguće. Moglo bi da se desi, ali ne lako. Morate da dobijete narodnu volju za to. Pa ne znam šta to znači. Vi sad tražite od mene da ja kažem super bi bilo ako imamo nove izbore, glasajte za nekog drugog pa će to da bude u prevodu. Ja sam želeo da budem gradonačelnik u dva navrata. Jedan put kada sam išao protiv Bogdanovića i izgubio za nekoliko hiljada glasova i mogao sam to pet godina da ne priznajem i sto godina da ne priznajem, ja sam u pola deset uveče čestitao. Tako to rade džentlmeni. Tako to radi politička gospoda. I ljudi svakog poraza izvuku neki nauk, korist, nauče lekciju i guraju napred. Drugi put sam imao potpisane sporazume sa Socijalističkom partijom Srbije. Samo sa njima sam to želeo - rekao je Vučić.

O novim projektima

- Mi verujemo da ćemo, ukoliko budemo završili eksproprijaciju na čačanskom delu, završiti autoput do Kraljeva. Razmislite, autoput do Kraljeva. Do Kraljeva ćemo ići za sat i deset, petnaest minuta. Beograd, Kraljevo. Završićemo autoput s druge strane i od Koševa do Trstenika, dakle do Vrnjačke banje, sat i dvadeset i pet minuta maksimalno. Završićemo ove godine u septembru ili oktobru najkasnije i put do Požege. Očas posla ste na Zlatiboru, jer je to najgorih tih dvadeset i jedan kilometara koji nam je ostalo kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru. Dakle, a da ne pričamo o Arilju, Ivanjici i odlasku dole ka Dugoj Poljani. Kladnici, Kušićima i Dugoj Poljani. Dakle, završićemo do Loznice, brzu saobraćajnicu, Šabac, Loznica, posle autoput Ruma za Šabac.

- Završićemo ove godine, sve ove godine, Sremska, Rača, Kuzmin, tih devetnaest kilometara. Završićemo tih pet i po kilometara do Valjeva, završićemo brzu saobraćajnicu do Požarevca, pa sad ko ide gore ka Velikom Gradištu i Golubcu, ko ide ovamo ka Petrovcu, Salakovcu, Batuši i Malom Crniću, ko ide ovamo ka Kučevu, to ćemo završiti. To je sve ove godine gotovo. To je drugačija Srbija. To je druga energija. A to ne može da izgura samo Vučić. I to ne može da izgura samo Ana, ili samo Miloš, ili samo neko. Zato je potrebno da svi u Srbiji navijamo za to da se time ponosimo.

Sjajne vesti, do septembra gotova pruga Novi Sad - Subotica Predsednik je saopštio da će do septembra da bude gotova pruga Novi Sad - Subotica i da će biti puštena u saobraćaj u decembru. - Dakle, obaveštavam građane Srbije da mi verujem da ćemo do kraja septembra ove godine da završimo prugu Novi Sad -Subotica. Da nam dolaze test vozovi ove brze pruge kao što smo radili ranije i da već, ja verujem, prvog decembra, u decembru svakako idemo Beograd-Subotica brzom prugom za sat i deset minuta. Pa to, ljudi, nije ista zemlja. Volite me, ne volite me, to je druga zemlja. Postoji mogućnost da petog marta treba da se izabere predsedavajući za partnerstvo za veštačku inteligenciju. 29 zemalja je u tome, najmoćnijih zemalja sveta, primili su i nas zato što imamo institut za veštačku inteligenciju, zato što dobro to radimo. Može da se desi, mi smo jedan od dva favorita. Ja i dalje ne verujem da ćemo mi da budemo kao što nisam verovao da ćemo da dobijemo Ekspo. Zamislite da Srbija bude predsedavajući za partnerstvo za veštačku inteligenciju u celom svetu. Ali na tome, to ne može da radi jedan, dva ili tri čoveka, na tome moramo da radimo svi i da se borimo za sve. Ne da lajavamo svoju zemlju, ne da napadamo svoju zemlju, već da se borimo za našu zemlju i da štitimo našu zemlju.

- Ja mislim da je strašno važno, čovek mora da razume šta je ono što se dešava oko nas. I mora da uči, stalno. Mora da napreduje. I kroz školu napredujete, na fakultetu napredujete. Oni koji rade, nisu oni završili školu jednom zauvek, moraju dalje da uče. Oni koji uče moraju da rade. I u politici morate da sagledavate događaje u svetu, morate da vidite šta je to što se zbiva. Verovatno bi 90 odsto novinara uradilo sve isto što i vi. Imamo drugačija interesovanja, vi i ja. Ili jedan deo javnosti u odnosu na ono što su moja interesovanja. Ja nemam problem, kao što znate. I za razliku od svih drugih predsednika sa kojima ste razgovarali, nikakva pitanja niti tražim, niti me zanima. Na sve sam uvek spreman da odgovorim. Za mene su neke druge teme od ključnog značaja - rekao je Vučić.

- Danas posle toliko godina na vlasti popularnost mi je veća nego 2014. godine, ne manja, nego veća, imajte to u vidu - rekao je.

Bonus video:

00:58 Aleksandar Vučić: Imali smo sastanke važne za ceo region