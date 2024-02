MINISTAR GRAĐEVINE PROSLAVIO ROĐENDAN Vesić dobio čak dve nesvakidašnje torte

Minstar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić nedavno je napunio 55 godina, a ni ovaj rođendan nije prošao bez nesvakidašnjih torti.

Tako je ministar juče na svom Instagram profilu objavio svoju fotografiju sa ogromnom torte u obliku bagera.

- Danas su me moji saradnici dočekali u kancelariji sa divnom tortom. Rekli su mi da je poruka torte da me nije lako kopirati. U pravu su. Hvala ljudima koji rade sa mnom, trpe me ali rade sa osmehom jer veruju da radimo dobre stvari - napisao je juče Vesić.

Samo pre tri dana Vesić se pohvalio i sa tortom u obliku voza Soko, a koja je poklon od televizije Pink i voditeljke Jovane Jeremić.

- Dođoh u jutarnji program RTV Pink i sačekaše me rođendanske torte! Hvala Jovani i svima koji rade u jutarnjem programu na ovom divnom iznenađenju! - napisao je tada Vesić.

