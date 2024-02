MINISTAR GORAN VESIĆ: Narodni pokret iznad ličnih i stranačkih interesa, neophodno JEDINSTVO oko najvažnijih državnih pitanja

Suština osnivanja Narodnog pokreta je da se sve političke stranke i pojedinci koji žele dobro Srbiji i kojima je ona iznad ličnih i stranačkih interesa okupe na jednom mestu kako bi naša snaga bila veća jer je, obzirom na sinhronizovanu akciju napada na našu zemlju spolja i iznutra, neophodno da budemo jedinstveni oko najvažnijih državnih pitanja, izjavio je danas član Predsedništva SNS Goran Vesić.

On je, gostujući na televiziji Hepi, rekao da se Srbija nalazi pod snažnim međunarodnim pritiskom u vezi sa Kosovom i Metohijom i da se od nas traži da priznamo samoproglašenu nezavisnost te teritorije koju, istakao je, nećemo priznati jer je KiM deo Republike Srbije.

Osim toga, naveo je da se deo opozicije u našoj zemlji otvoreno stavio u službu određenih krugova međunarodne zajednice koje vrše taj pritisak, kao i da imamo deo opozicije kojima je Evropski parlament važniji od srpskog.

- Poštuju Evropski parlament, ali ne i srpski u kojem nisu u stanju ni da polože zakletvu ispred grba i zastave svoje zemlje, već to učine u holu parlamenta i polože je u direktnom prenosu opozicionih medija pred Draganom Šolakom - rekao je Vesić.

Dodao je da deo opozicije traži da se uvedu sankcije Srbiji i da joj se ukinu sredstva iz pristupnih fondova šti znači da oni, traže zaustavljanje infrastrukturnih projekata kao što je, na primer, izgradnja brze pruge između Beograda i Niša.

- Imate lobiste poput Andreasa Šidera, koji je Kurtijev lobista i radi za njega, ali i simbol korupcije u Austriji pošto mu je supruga podnela ostavku 2017. godine u Beču zbog korupcionaške afere sa ‘Simensom’ za opremanje zdravstvenih ustanova. Sud u Beču je 2022. godine poništio sve ugovore koje je njegova supruga potpisala. Šider i njegova supruga su simbol korupcije u Austriji, ali zato on deli lekciji Srbiji, predlaže majke Srebrenice za Nobelovu nagradu, podržava Kurtija u svakoj akciji protiv Srba. Takva osoba je ikona za deo naše opozicije - rekao je Vesić.

Kada se sve to ima u vidu, naveo je da je potpuno prirodno to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predložio da se sve političke snage koje su patriotske, žele dobro Srbiji i kojima je Srbija iznad ličnih i stranačkih interesa ujedine u jedan pokret jer je, kako je istakao, Srbiji neophodno da ima jedinstvo oko najvažnijih državnih pitanja.

- Možemo da se razlikujemo oko mnogih tema, ali kada su u pitanju KiM, nezavisnost Srbije i naša neutralnost ne treba da se razlikujemo jer su to pitanja koja treba da budu nacionalna i oko kojih treba da se okupljamo - istakao je Vesić.

To je, kaže, razlog zašto je predsednik Vučić predložio osnivanje ovog pokreta koji je, dodao je, otvoren za sve političke stranke i pojedince.

- Srpska napredna stranka će sasvim sigurno biti deo tog pokreta, videćemo koje još stranke, ali u svakom slučaju to je mesto okupljanja za Srbiju kako bi svi ljudi koji žele dobro našoj zemlji bili na jednom mestu - rekao je Vesić.

Taj pokret, naveo je, neće biti politička stranka već se osniva da bi se različite političke stranke i pojedinci koji ne žele da budu u političkim strankama okupili oko jednog ili više ciljeva.

Kazao je da neki pokreti mogu da imaju organe, a neki ne i da to zavisi od toga kakav će biti dogovor, ali da su suštinski pokreti uvek kratkoročne forme osnovane radi ispunjenja nekih ciljeva, za razliku od političkih stranaka koje su trajne i postoje da bi sprovodile svoje političke programe i učestvovale na izborima.

- Pokret može i ne mora da učestvuje na izborima kao kaolicija više stranaka, to nije nemoguće, ali suštinski razlog osnivanja ovog pokreta je upravo to da se svi koji misle dobro Srbiji okupe na jednom mestu i da naša snaga bude veća s obzirom na to da imamo sinhronizovanu akciju napada spolja i iznutra, dela opozicije koji misle da Srbija treba da stane, da se prekinu svi projekti i da građani ne treba da imaju radna mesta ne bi li oni u tom haosu nekako uspeli da dođu na vlast - zaključio je Vesić.

