PREMIJERKA BRNABIĆ: Vlada spremna na saradnju sa ODIHR, međunarodna istraga izbora bila bi kršenje suvereniteta Srbije

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je vlada apsolutno spremna da nastavi kvalitetnu i konstruktivnu saradnju sa misijom ODIHR-a, i da nađe način da ispuni njihove preporuke.

Istakla je i da bi međunarodna istraga izbora bila bi direktno kršenje suvereniteta Srbije i takvu istragu ne bi dozvolila nijedna zemlja.

- Međunarodna istraga bi bilo direktno kršenje suvereniteta Srbije, takvu istragu nijedna zemlja EU ne bi dozvolila. To bi značilo gaženje institucija. Znam i uverena sam da će to ostati večna sramota i ljaga na njihovim imenima i da to ljudi neće zaboraviti. Ne posotji opoziicja u bilo kojoj zemlji sveta koja je zahvetava kršenje suvereniteta, ljudi su se za to borili, ginuli.

Međunarodna istraga znači da nemate sopstvene institucije, već da mogu da dođu stranci i da rade šta hoće, da ispituiju i građane, to je jednako okupaciji. Kao što je predsednik rekao, daćemo sve od sebe da implemetiramo sve preporuke ODIHR, ali imate i one protiv kojih je opozicija. Sigurna sam da će i buduća Vlada raditi u najboljem interesu građana Srbije i ove zemlje pa ćemo nastaviti saradnju sa ODIHR - rekla je premijerka u Despotovcu.

Prisustvo posmatrača uobičajena praksa"

Premijerka je istakla, ipak, da joj nikada neće biti jasno zašto opozicija "želi da gazi suverenitet svoje zemlje".

Na pitanje da li je prisustvo međunarodnih posmatrača tokom izbornog procesa značilo kršenje suvereniteta Srbije, Brnabićeva je navela da je reč o uobičajenoj praksi u svakoj demokratskoj zemlji.

-Naša delegacija je otišla u Azerbejdžan da posmatra izbore, oni su tamo pozvani - napomenula je premijerka.

"EU pruža podršku za realizaciju preporuka ODIHR-a"

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre rekao je da EU pruža podršku da bi se realizovale sve preporuke ODIHR-a ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu.

Prema njegovim rečima, EU je nakon izbora pozvala da se preispitaju sve tvrdnje o neregularnostima na izborima.

- Isticali smo da je neophodno da postoji snažan izborni okvir kao i da se sve slabosti koje je zabeležila OEBS-ova misije reše - izjavio je Žiofre u Despotovcu.

Bonus video:

00:35 Ana Brnabić dobila nagradu od UAE