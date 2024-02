"SRBIJA SE GRADI I RAZVIJA I VI TU NIŠTA NE MOŽETE" Mali odgovorio Nikeziću: "Imali ste svoju priliku..."

Ministar finansija Siniša Mali odgovorio je danas potpredsedniku Stranke slobode i pravde Dušanu Nikeziću, koji se našao pozvanim da prethodno komentariše jučerašnje gostovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na RTS-u.

"Neparnim danima u mesecu opoziciji smeta što u Srbiji grade strane firme, parnim što ima puno posla na državnim projektima za domaće građevinske kompanije. Tako nekako izgleda ozlojeđeno, nekritičko tumačenje potpredsednika SSP-a Dušana Nikezića, kada pokušava da ospori neosporno – Srbija se gradi, raste, razvija i vi tu ne možete baš ništa. Srećom po Srbiju.

Trudim se da razumem ove pokušaje jer, lako je biti opozicija lošoj vlasti. Ali, kako biti opozicija u zemlji u kojoj je aktuelna vlast izvukla Srbiju iz bankrota, smanjila nezaposlenost sa 25,9 na 9 odsto, podigla zaposlenost na više od 50 procenata, izgradila auto-puteve, brze saobraćajnice, brze pruge, škole, bolnice, mostove, privukla 4,5 milijardi evra stranih direktnih investicija, dovela 500 fabrika, otvorila pola miliona radnih mesta, ostvaruje rast od 2,5 odsto prošle godine i očekuje rast BDP-a od 3,5 odsto ove godine u godinama teške ekonomske svetske krize.

S druge strane, rezultati vlasti Dragana Đilasa su rast samo njegovog konta na računima do impresivnih 619 miliona evra, dok su svi drugi makroekonomski podaci bili takvi da nam je bila potrebna cela decenija da oporavimo finansijski sistem Srbije od pogubnog upravljanja današnje opozicije.

Danas, kada je Srbija u svetu prepoznata kao zemlja stabilnih javnih finansija sa međunarodnim ugledom uprkos svim političkim krizama koje je potresaju, danas kada imamo podršku i pohvale MMF-a, kada Financial Times stavlja srpske gradove na listu najboljih investicionih destinacija, kada smo zavredeli svetsku pažnju dodelom organizacije EXPO izložbe, najvećeg svetskog događaja 2027. godine, danas bi Nikezić da malo bude državni sekretar u toj Srbiji.

Pa, ne ide to tako. Imali ste svoju priliku i ništa, baš ništa za Srbiju niste uradili. To veliko ništa smo uspeli da saniramo, a vi ste prokockali svoju šansu. U to ime puno vas pozdravlja pola miliona ljudi koji su u vaše vreme ostali bez posla, dok su se oni koji su radili mučili da prehrane porodice sa prosečnom platom od 330 evra pa su ih pomagali penzioneri sa njihovih prosečnih 200 evra.

Puno je to pozdrava, Nikeziću, ako me razumete", napisao je ministar Mali na Fejsbuku.

