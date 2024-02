ŠAPIĆ OBJASNIO ZAŠTO VIŠE NE SARAĐUJE SA ŠOLAKOVIM MEDIJIMA "Spinuju, neprofesionalno prenose, montiraju izjave i služe se LAŽIMA"

Predsednik privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić objavio je na svom Instagram nalogu snimak u kom je objasnio zašto više ne sarađuje sa medijima koji su u vlasništvu tajkuna Dragana Šolaka.

Kako je Šapić obrazložio u objavi na svom Instagram nalogu, jasno se vidi čime se ovi mediji služe:

- Izjave falsifikuju, montiraju, seku menjajući potpuno njihov koncept i suštinu, a onda od toga prave vest, dele je putem svih svojih medija i tako kreiraju javno mnjenje na osnovu svojih laži", objasnio je Šapić i dodao:

- Oni sebe zovu “profesionalni mediji”?! E zato više nema razgovora sa njima, a ne zato što ih se neko plaši. Nek idu slobodno sad nek se opet žale “evroparlamentarcima” - poručio je Šapić u objavi.

Naime, na snimku se čuje novinarka opozicionog medija, koja citira samo deo izjave Aleksandra Šapića iz jednog gostovanja, gde je ciljano isečeno ono što je odmah potom rekao, s namerom da se njegova izjava fabrikuje i time potpuno promeni njen koncept.

- Predsednik privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić je izjavio da je i SNS spremna da ne prizna izbore i da se bije po ulici - glasi izjava novinarke, koja je potom citirala:

"Više nikad ni jedni izbori - niko ih neće priznati. Sutra mi nećemo da ih priznamo, ići ćemo da se bijemo po ulici. Ako nas neko takne, reći ćemo to nije demokratija.", citirala je novinarka samo deo Šapićeve izjave sa gostovanja na televiziji Hepi.

Istina je da je Aleksandar Šapić zapravo rekao potpuno suprotnu stvar, da ne smemo da dozvolimo da ovo postane standard ponašanja, te da upravo takvo ponašanje vodi u bezvlašće i anarhiju, što je nedopustivo.

"Ja sam stvarno pokušavao i nakon onog rušenja Beograda i napada, ne samo na institucije grada, na simbole grada, na pokušaj destabilizacije društva - tad sam gostovao, bio sam i kod vas, i rekao sam da je manje važno ko će upravljati Beogradom, ukoliko budemo dozvolili da ovakva atmosfera prevlada i da ovo postane standard ponašanja, jer više nikad nijedni izbori, niko ih neće priznati. Sutra mi nećemo da ih priznamo, ići ćemo da se bijemo po ulici, Ako nas neko takne, reći ćemo to nije demokratija. Tu nema kraja, ulazimo u anarhiju, ulazimo u jedno bezvlašće koje apsolutno vodi u građanski rat. Tada sam o tome govorio i to mislim da je bilo najvažnije.", glasi u celosti izjava Aleksandra Šapića, koju je ovaj opozicioni medij svesno montirao tako da zvuči kao da on poziva na to da se ne priznaju izbori i da se "bije po ulici".

Šapić je na ovaj način jasno stavio do znanja da su pravi razlog zašto više nema razgovora sa Šolakovim medijima metode kojima se oni služe - spinovanje, fabrikovanje, montiranje i menjanje koncepta izjava, a ne zato što ih se neko plaši.

Nije prvi put da fabrikuju njegove izjave Ovo, naime, nije prvi put da Šolakovi mediji fabrikuju izjave Aleksandra Šapića. Podsećanja radi, prošle godine je optužio jedan opozicioni medij da zlonamerno montira priloge o njemu, te da svojim lažima nanosi veliku štetu. Takođe, jednom prilikom je istakao da je notorna laž da je najavio odluku o zabrani vožnje jedne osobe u automobilu u špicu.