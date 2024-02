PREMIJERKA BRNABIĆ O ZAHTEVU ĐILASOVE OPOZICIJE: Stranci da idu po kućama i ispituju naše građane?! Vrhunac bezobrazluka

Premijerka Srbije Ana Brnabić, govoreći o zahtevu liste "Srbija protiv nasilja" za međunarodnom istragom izbora, rekla je da je u Nemačkoj na izborima na više od 400 biračkih mesta u Berlinu bilo nepravilnosti.

"Oni su to otklonili tek posle tri godine. Da li je nemačka opozicija tražila međunarodnu istragu? Nije. To se nigde nije dogodilo. To ima samo u Srbiji. Zamislite da u Francuskoj i Italiji imate međunarodnu istragu i da stranci ispituju njihove građane. Znate li koliko bi oni dobili na sledećim izborima? Nula", istakla je Ana Brnabić na TV Prva.

Ona je dodala da "Srbija protiv nasilja" traži da stranci dobiju uvid u sve naše podatke i podsetila da je izveštaj ODIHR pokazao da na 93 odsto biračkih mesta nije bilo nikakvih nepravilnosti.

"Stranci da idu po kućama i ispituju naše građane. SS divizija. Vi niste normalni. Meni je to vrhunac bezobrazluka prema našim građanima i našoj zemlji. Sram vas bilo da to tražite za svoju zemlju, da budemo manji od protektorata", rekla je premijerka Brnabić i poručila da bi volela da vidi kako izgleda to što bude tražila EU dodajući da to "ne može da bude ni blizu onoga što Đilasova opozicija smatra "idealnim scenarijom".

Kurir.rs/TV Prva

