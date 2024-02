"DO 2027. PROSEČNE PLATE 1.400 EVRA, A PENZIJE 650 EVRA" Orlić za Kurir televiziju: Borimo se za snažniju i razvijeniju Srbiju

Novi beogradski izbori, koji su trenutno izvesniji nego formiranje većine, doneli bi više glasova vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, dok je pitanje bi li opozicione stranke dosegle rezultat koji su osvojile na izborima održanim 17. decembra prošle godine, smatraju analitičari.

Isti taj deo opozicije juče je bio u Briselu, gde su, kako su rekli, otišli da ubede evropske partnere da se što pre oformi komisija koja bi ispitala šta se desilo 17. decembra.

Između ostalog, traže da se novi izbori ne održe pod istim uslovima. Koji su to "fer izborni uslovi" o kojima priča opozicija voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Olja Lazarević pita svog gosta Vladimira Orlića, potpredsednika Srpske napredne stranke.

Ako dođe do ponovljenih beogradskih izbora, neke prognoze i analize, govore u prilog tome da bi lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane ostvarila ubedljivu pobedu, pa je Orlić diskutovao da li bi mogla samostalno da formira vlast:

- Uvek to zavisi od jedne stvari, one najvažnije, a to je volja naroda. Dakle, šta ljudi kažu kada izađu na birališta, to je najvažnije. To je uvek najpreciznije moguće istraživanje. To nije vezano za ovo danas, nego uvek. Ko nije imao pošten odnos prema biračima, uvek je ignorisao to pitanje. Nećete dobiti ništa o čemu pričate, ako to ne zaslužite kod naroda, a šta narod kaže na izborima, to će morati da poštuje svako. Mi ćemo da radimo ono što smo i rekli, da poštujemo glas naroda. Ako pogledate decembar prošle godine, apsolutna većina mandata u Narodnoj skupštini za onu politiku koja jeste kandidovala onu politiku koju godinama predvodi Aleksandar Vučić i koja je obećala ljudima da ćemo se boriti za još snažniju, razvijeniju Srbiju koja će u 2027. godinu ući sa prosečnom platom od 1.400 evra, penzija 650 evra, minimalna garantovana zarada 650 evra. Na tome ćemo da radimo, i na svim infrastrukturnim planovima i projektima.

Potom je spomenuo da isti ideali vladaju i na gradskom nivou:

- I na gradskom nivou, ljudi su cenili sve na osnovu rezultata i rada. Iako su pričali sve suprotno, i Đilas i Tepić, ljudi neće da glasaju na osnovu toga šta im neko priča i koliko pokušava da ih slaže preko televizije, nego na osnovu onoga šta vide, a videli su mnogo toga. Koliko su svi u zemlji slušali o obilaznici oko Beograda, 40 i kusur godina je to bila tema, ljudi su videli kada je to prestala da bude priča i kada je taj projekat završen. U koje vreme smo ga dobili, sada ga imamo i koriste ga svi. Koriste ga svi, niko ne pita za koga si glasao. Isto može da se kaže i za Beograd na vodi, a i on je bio tema decenijama, mnoge vlasti su pričali kako će Beograd da se spusti na reke. A kada je to realizovano? Još devedesetih je to bila priča Europolis, pa niko nije ni počeo. Slušali ste i 2000-tih, to se zvali Menhetn na Balkanu, uglavnom niko ni pokušao nije. Ko je od toga stvorio realnost? Upravo to ljudi vide.

- Postoji i taj legitimitet u značajnoj meri, ali predsednik Vučić insistira na legitimiet u punoj meri. To znači da nikome ne ostavite ni promil šanse da baci neki trag sumnje na to da li je legitimitet potpun ili ne. I nikada nikoga niste čuli da na taj način govori, i kad može da ima matematičku većinu, nije to što ga zanima, već ga zanima da ljudi imaju poverenja u ono što radimo. Kada ste pre Aleksandra Vučića mogli da čujete nekoga da govori na taj način.

Potom je rekao da je projekat Expo 2027 od neizmerive važnosti:

- Očekujem da će biti samo veća podrška, jer su ljudi razumeli ko pokazuje odgovornost, ozbiljnost i ko uvažava glas naroda. Kada je reč o projektima poput Expo 2027 koji su od ogromnih važnosti, loše je da za to gubimo i dan. Taj skok u budućnost Expo 2027 ne podrazumeva samo taj događaj kao takav, već podrazumeva obilje infrastruktura, a to je od važnosti za sve u Srbiji. Od auto-puteva na severu, jugu, železničkog koridora, infrastrukturne objekte, nove ulice i bulevare, ali i infrastrukturu poput vodovoda, gasovoda, toplovoda, razne stvari koje će se odraziti na celu Srbiju. I sada mi gubimo vreme jer neko nije dovoljno kadar da sagleda koliko odgovornosti mora da pokaže i šta mora da da narodu zauzvrat od ljudi od kojih je tražio podršku.

Orlić je komentarisao deo opozicije koji je u Briselu zahtevao od evropskih partnera da se što pre oformi komisija koja bi ispitala šta se izdešavalo na izborima:

- To je skupina sa tajkunske liste. Šta oni rade, osim što pokušavaju da načine jasnu štetu svom narodu i državi. Kada odete tamo i molite nekoga da gazi suverenitet naše zemlje, ovde hoćete da budete političari ili neka vlast, a tražite da se gaze institucije ove zemlje, tražite neku stranu upravu, koju je nemoguće da dobijete. Zašto? Da bi neko njih posle posadio u fotelje. To niko nikada nije radio. Da tražite sankcije protiv sopstvenog naroda, to nikome nikada na pamet nije palo.

