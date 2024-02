"SNS JE SIGURAN U BOLJE REZULTATE NA NOVIM IZBORIMA!" Stručnjaci: Opozicija će imati novu rundu da dokaže tzv. neregularnosti

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da će se u Beogradu najverovatnije organizovati novi, a ne ponovljeni izbori, ističući da je sigurna da "nijedan glas na prethodnim izborima nije ukraden".

Ona je dodala i da nikada neće prihvatiti međunarodnu istragu izbora održanih 17.decembra jer, kako kaže, u Beogradu je bila uzuzetno jaka kontrola, dok bi mešanje međunarodnog faktora u unutrašnje stvari, na čemu insistira opozicija, značajno narušilio suverenitet naše zemlje. Iako istraživanja javnog mnjenja pokazuju da bi rezultati novih izbora bili identični decembarskim, navodi da je sigurna da bi lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" na novim izborima osvojila apsolutnu većinu i sama formirala gradsku vlast.

Iz opozicije navode da su novi izbori stvaranje privida da je sa decembarskim izborima bilo sve u redu, ali da SNS nije uspeo da se dogovori oko forimaranja gradske većine sa sada već pocepanim pokretom "Mi-glas iz naroda" koji je predvodio dr Branimir Nestorović.

Marko Blažić, iz Centra za društvenu stabilnost, Rajko Petrović, politikolog, i Boban Stojanović, politikolog, gostovali su u emisiji Usijanje gde su govorili o mogućim ponovljenim izborima u Beogradu.

- Ja bih svakako ostavio prostor do 1. marta da vidimo da li može da se desi nešto i da se preokrene odluka pre svega doktora Nestorovića, koga je predsednik Aleksandar Vučić definisao kao legitimitet, zato što je najveći broj glasača pokreta Mi glas iz naroda, upravo glasao zbog njega. On je taj sinonim legitimiteta, odnosno njegova odluka, koga da podrže odbornici u glavnom gradu. S druge strane, SNS izuzetno visoko postavila lestvicu legitimiteta i standarde šta za njih znači legitimitet. Ako pogledamo da SNS sa SPS ima 54 odbornika u gradu Beogradu i da je već potvrđeno da oni matematički imaju većinu, ali da oni shvatraju da ta većina ne zadovoljava određen stepen legitimiteta i da zbog toga oni ne žele tako da formiraju vlast - rekao je Blažić i dodao:

- SNS je siguran da će ostvariti bolji rezultat na novodržanim izborima i zbog toga ne žele da ostave prostor za neku političku nestabilnost i žele da idu na ponovljene izbore. Oni se toga, vidimo evidentno ne plaše, ne boje, nadaju se boljem rezultatu. Moje lično mišljenje je da će SNS ostvariti bolji rezultat i svakako da će opozicija imati drugo poluvreme ili novu rundu da dokaže te fantomske birače ili neke neregularnosti.

Stojanović je govorio o ponovljenim izborima.

- Ja verujem da SNS ima većinu u Beogradu, međutim daleko od toga da su oni pokazali da imaju većinu. Mi možemo samo da nagađamo da li će gospodin Jerković pružiti podršku vlasti SNS-a i SPS-a i da bi na taj način došli do 56. odbornika. Jer to je jako važna stvar. Ako se ne konstituiše Skupština grada Beograda, definitivno će biti novi izbori. Ponovljeni izbori mogu da se dese samo u jednoj situaciji, a to je kada Ustavni sud ponovo vrati izborni proces na početak - rekao je Stojanović i dodao:

- Jako je važno da znamo da li većina od 56 postoji ili ne. Jer ako postoji većina, tada se vanredni izbori raspisuju zarad političkih prilika i koristi onih koji imaju većinu. I to bi onda značilo da SNS procenje da će na ponovljenim izborima bolje proći. Pritom, jako je važno da ako se ne konstituiše Skupština grada, to znači da se vanredni novi izbori u Beogradu moraju održati pre redovnih lokalnih i pre redovnih lokalnih za gradske opštine u gradu Beogradu. Da li možda u tome vide priliku da dodatno demotivišu opozicione birače pred te izbore u gradskim opštinama. To u mojem nekom sagledavanju može biti razlog zašto SNS hoće ponovo na izbore. Ako ste imali izbore kakve ste imali i opozicija ne uspe ništa da uradi povodom toga da vlast natera na nekakve ozbiljnije ustupke u pogledu izbornih uslova, a onda izgubi na tim ponovljenim izborima. Znate, psihologija čoveka je jako prosta, ali sa druge strane i čudna. Ne mogu ljudi da budu motivisani kada vide šta god da se desi, da je pobednik izbora unapred poznat.

Petrović smatra da vladajuća stranka nije ostvarila očekivani rezultat.

- Mislim da treba napraviti jedno razjašnjenje da nije Srpska napredna stranka osvojila 49 odborničkih mesta u Beogradu, već u koaliciji sa drugim partijama. Ali je tu bitno reći da su oni zadržali koheziju, uprkos tome što nisu ostvarili, možemo slobodno reći očekivani rezultat, odnosno imali apsolutnu većinu. Što govori u prilog da možemo očekivati da će ta koalicija i na narednim izborima nastupiti zajedno. Rezultat po meni nije zadovoljavajući, jer su sve te partije združeno zajedno, imale do sada apsolutnu većinu u Beogradu i ostvarile su fantastičan rezultat na nivou same države. To je jako teško pronaći primer u nekoj evropskoj demokratiji da neko ostvari tako dobar rezultat posle desetogodišnje vladavine - rekao je Petrović.

