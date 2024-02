"ONI ĆE PROFITIRATI OD RASKOLA NESTOROVIĆEVOG POKRETA" Đorđe Vukadinović: Njihovi glasači su očajni, OČEKIVALI SU ČUDO (VIDEO)

Prvog marta trebalo bi da bude jasno da li će izbori u Beogradu biti ponovljeni, ili će biti konstitusana legitimna većina.

Od prve sednice 19. februara, koja je bila odložena zbog nedostatka kvoruma, mnogo toga se desilo sa pokretom Mi - glas naroda, za koji se govorilo da je presudan u vezi sa odlukom o novim izborima. Gost "Pulsa Srbije" koji je analizirao celokupna dešavanja na našoj političkoj sceni jeste Đorđe Vukadinović, politički analitičar.

foto: Nenad Kostić

Vukadinović je prvo odgonetnuo da li će se prvog marta znati da li smo bliži novim izborima:

- Možemo ih nazvati kako hoćemo, ali je činjenica da su to novi izbori, to je sada igra reči između vlasti i opozicije. Gradska skupština nije ni konstituisana, a republička je polu konstituisana, znači opozicija nije mogla da sačeka ni konsruisanje parlamenta, a već su se raspali. Niko ne zna do kraja zbog čega se pokret Nestorovića raspao, ali ima tu više faktora, počevši od ljudskog, srpskog, političkog, interesi, sujeta, sugestije sa različitih strana... Mislim da je prava misterija kako su se oni uopšte skupili, ali nisam verovao da će se raspasti pre nego što se konstituisala skupština.

foto: Kurir televizija

Potom je spomenuo reakcije glasača pokreta koji se nenadano raspao:

- Oni su u očaju jer su očekivali čudo, mislili su da je to pokret koji će počistiti sve. Mislim da su razočarani, ali mislim da će dosta njih glasati za ono što im se čini najbliže u tom društvu. Mislim da nije dobro da ti politički entiteti tako brzo nastaju i propadaju. To pokazuje koliko je naša politička scena nezrela. Jesu oni bez iskustva, osim gospodina Pavlovića, direktnoj i dnevnoj politici, ali su oni ostvareni ljudi sa karijerama, nisu to neki indijanci. Od većine njihovih simpatizera, iako su neobična sorta, očekujem da ostanu uz Nestorovića, ali će deo otići. To odgovara vladajućoj većini, presedniku Vučiću, jer će deo reći da su ovi neozbiljni i da će ipak sa Vučićem. Neko će reći da su ovi neozbiljni, pa će se pridružiti drugoj opoziciji. Mada mislim da ostatak opozicije neće profitirati mnogo.

02:12 VLAST PROFITIRA OD RASKOLA NESTOROVIĆEVOG POKRETA Vukadinović analizira: Ovo je prava misterija oko fame Mi glas iz naroda

Potom je rekao da su emitovali poruku neozbiljnosti na našoj političkoj sceni:

- To nisu neozbiljni ljudi, ali kao grupa su se tako pokazali. Imam dobrih poznanika i na jednoj i drugoj strani, ali to je kao deca u zabavištu, maltene politički rijaliti, španska serija. Ako su se oni kao celina, u onom piku, mučili oko tih potpisa, kako li misle ovako rascepljeni, sa lošim imidžom da nešto urade. Emitovali su poruku neozbiljnosti, to je loše za njihove birače, za njih, ali i za celu politički scenu.

02:57 NESTOROVIĆ JE POCEPAO POKRET MI - GLAS IZ NARODA I TO JE JEDINA ISTINA! Pavlović: On i Pavić su učinili to IZ JEDNOG RAZLOGA