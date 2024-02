BEOGRADSKA ZAVRZLAMA: TRI STRUJE i DVE OPCIJE za konačan politički ishod u prestonici!

Nakon što se pokret Branimira Nestorovića Mi - glas iz naroda raspao prethodnih dana, i to na čak tri frakcije, sagovornici Kurira saglasni su u oceni da je trenutno najizvesniji način raspetljavanja političke zavrzlame u Beogradu - novi izlazak na birališta.

Ova novonastala situacija, kako ukazuju analitičari, najmanje odgovara upravo članovima i bivšim članovima nekadašnjeg pokreta Mi - glas iz naroda, imajući u vidu da su međusobnim svađama i cepanjem pokreta sigurno izgubili podršku dobrog dela pristalica.

Kalkulacije

Dojučerašnji lider pokreta Branimir Nestorović, koji je već najavio formiranje svoje stranke Pravi mi, i sam ocenjuje da je sve što se u pokretu prethodnih dana dešavalo napravilo haos, te da ni sam ne zna hoće li neko od njihovih odbornika podržati vladajuću koaliciju.

- Ne znam ko može da je podrži, naša odbornička grupa ima kao posledicu svega što se dešavalo u pokretu haos. Na jednoj strani imate dva odbornika u Skupštini grada, mene i Borislava Antonijevića, oni imaju sigurno dva, za dvoje ne znamo šta misle. Sad imamo tri puta po dva odbornika, oni mogu da govore samo u ime ta dva svoja odbornika. Naravno da mi nećemo podržati vlast. Da li smo se možda razišli zato što su oni protiv vlasti, a mi smo za vlast? To je insinuacija, budalasta. Možda su se oni prodali Vučiću, to ćemo videti. Glasanje će biti tajno, ako njihovi odbornici budu na sednici, znaćemo gde je dogovor. Onaj ko ne izađe pre glasanja, to je taj koji se prodao - kazao je Nestorović za Sputnjik.

Otkrio je i da je poslušao Milorada Dodika, koji mu je rekao da sedam ljudi ne može ništa da vodi.

- Zato osnivamo stranku Pravi mi, čiji ću biti lider - zaključio je Nestorović.

Da Beograd najverovatnije čekaju novi izbori, za Kurir je ocenio predsedavajući beogradske skupštine, socijalista Toma Fila.

- Koliko znam, ne pregovora se o većini ni sa kim. Mislim da ćemo 1. marta saopštiti da nemamo većinu i da se ide na nove izbore - kaže Fila.

Kako kaže, iako imaju i više nego dva potrebna odbornika za većinu, ne žele da buduća gradska vlast bude upitna.

- Iako je svako vlasnik svog odborničkog mandata i može da se proglasi nezavisnim ili pređe u neki drugi tabor, u pravu je predsednik Vučić kad kaže da je legalno, ali ne legitimno. Ne trebaju nama ljudi da preleću i da se stvara sumnja. Što se Nestorovićevih odbornika tiče, naša ponuda je bila da svih šest iz tog pokreta učestvuje u gradskoj vlasti, ali ne da neko preleće - kazao je Fila.

Iako smo ovim povodom pozvali i aktuelnog gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

Oslabljene pozicije

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković takođe ocenjuje da je sada verovatnije da će se ići na nove izbore, jer, kako kaže za Kurir, vlast hoće autentični legitimitet, što znači da hoće da se dogovori sa svim odbornicima s Nestorovićeve liste, ma kojoj frakciji pripadali.

foto: Kurir tv

- Ako se dogovore sa jednim delom odbornika, biće optuženi SNS i SPS da imaju krnji legitimitet. Takva optužba im nije potrebna jer im je pozicija pred nove izbore bolja nego pred prošle. Nestorovićev pokret se urušio i podelio na tri frakcije, a Srbija protiv nasilja je načinila niz grešaka posle 17. decembra, od loše organizovanih protesta do nemuštog pokušaja internacionalizacije izborne krize. Dakle, SNS ima bolju poziciju jer je konkurencija slaba, a ne treba im vlast po svaku cenu. Da to hoće, imali bi dogovor o Beogradu već sad - istakao je Stanković.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković navodi za Kurir da su dve opcije u igri.

- Računica je jasna, ili će neko od odbornika iz Pokreta Mi - glas iz naroda, koji su se podelili međusobno, podržati vladajuću većinu, ili će se ići na nove izbore. Jedno je sigurno, iako su oni imali dobru šansu kao nešto novo na političkoj sceni, sada su sasvim sigurno svi izuzetno oslabili svoje pozicije - kazao je on.

Jasne podele Ovo su novi tabori Prvi koji je napustio Pokret Mi - glas iz naroda je Aleksandar Jerković, koji je još krajem januara otišao iz pokreta zajedno s Vesnom Jakić Ilić. Nakon njih, pokret su demonstrativno pre tri dana napustili Branimir Nestorović, Aleksandra Pavić, te Borislav Antonijević, koji su najavili formiranje svoje stranke Pravi mi, dok su u "izvornom" pokretu Mi - glas iz naroda ostala petorica nekadašnjih osnivača - Jovan Janjić, Siniša Ljepojević, Branko Pavlović, Dragan Stanojević i Mitar Kovač.

