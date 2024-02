"IZVEO SAM GA NA ULICU I PITAO ZA 150.000" Stanojević iz pokreta "Mi-glas iz naroda" otkrio detalje o sukobu sa Pavićem

Nakon turbulencija u jednoj od najperspektivnijih novih političkih pokreta, postavlja se pitanje šta da očekujemo u budućnosti od Pokreta “Mi – glas iz naroda”?

Na pitanje “Da li će biti novih izbora u Beogradu”, teško se odgovara sa “da” ili “ne”. Tu je mnogobrojnih “ali”, “ako”, “u slučaju da”, “ukoliko ne”…

Njihov unutrašnji raskol je dodatno zakomplikovao već napetu političku situaciju u prestonici. Analitičari podvlače da je raspisivanje novih izbora jednako blizu kao i okupljanje većine.

Gosti "Usijanja" koji analiziraju celokupna zbivanja oko i u pomenutom pokretu jesu Dragan Stanojević, jedan od osnivača Pokreta “Mi – glas iz naroda”, Vladan Glišić, advokat i Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije.

Stanojević je izneo detalje nakon događanja.

- Da počnemo od toga da se pokret nije raspao, jer bi to značilo da su oni uspeli da ga rasture. Dakle, dva osnivača su svojevoljno napustila pokret, a mi smo sinoć to i konstantovali i potpisali kroz zapisnik. Dakle, ostalo je nas pet od sedam. Drugo, pokret smo osnovali nas sedmorica i mi smo kolektivno rukovodstvo, nismo imali lidera, mi smo izašli pred narod kao novi politički sistem. Time smo izašli na izbore i izneli naše principe rada, dakle bez lidera. Naravno da su izjave, koje su nastale nakon ovog skupa, od Nestorovića i Pavića su potpuno izmišljene - započ

- Videli ste danas, svi smo potvrdili, nisam hteo ni da govorim o tome iako sam najveća meta. Ja sam bio jedan od operativaca, radio sam na terenu po Srbiji. S druge strane, to im je bila udobna pozicija, pa su me napadali i izmišljali priče. Za mene je jako bitno da su oni došli na sastanak, prvo su preskočili dnevni red koji imamo. Pavić je mene napao i rekao da imamo konfliktnu situaciju i da sam ja od knjigovođe hteo da uzmem novac.

Potom je Stanojević odgonetnuo da li će nastati nova stranka sa njegove strane, odnosno iz pokreta:

- To nije tačno, mi smo osnovali pokret, sedam osnivača i statut. Dakle, taj pokret zastupam ja, pečat i poptis su kod mene. Mi smo dali kao pokret mogućnost da Nestorović i Jerković budu nosioci liste. Dali smo dozvolu koju sam lično potpisao, da oni mogu izaći na izbore pod našim imenom, idejom, programom... A onda je stvorena grupa građana, od deset ljudi koji su izašli, i sada kao grupa građana, Nestorović je imao obavezu da otvori račun na sebe. Taj račun funckioniše dok traju izbori i preko njega se vrši refundacija troškova koji su nastali u izbornom procesu. Dakle, sada smo u situaciji da ima 13 poslanika, a račun je na Nestorovića. Imate ljude i firme koji su nam pružili usluge u kampanji, a ko je sada taj ko mora da plati. Mi smo vlasnici svojih mandata, da li je moguće da neko ima ideju da privatizuje taj novac. Na kraju, garantovaću svojim novcem, kada smo radili bilborde, ja sam dao garanciju. Da li će on tako da postupi, ja se nadam da do toga neće doći, ne mogu da verujem da država nije regulisala to. Mi smo nosioci, dali smo ime pokretu - rekao je on.

Stanojević je otkrio šta je bilo toliko strašno, pa da je moralo da dođe do razilaženja ljudi unutar pokreta:

- Naravno da su sami napustili, Nestorović je rekao i ultimativno rekao da ili će on biti predsednik i odlučivati ili odlazi i pravi novu partiju. Pazite, valjda o tome treba da se razgovara, ako smo već krenuli saborno, već pola godine postojimo kao grupa koja sve zajedno odlučuje. Tako smo se narodu predstavili, zašto bi se to sada menjalo. Čak nije ni sporno da postoji predsednik, ali ne predsednik koji može da isključi sve osnivače i koga poželi.

Miletić je diskutovao o tome koja priča mu deluje tačnija, s obzirom da je čuo nekoliko verzija s nekoliko različitih strana:

- Svako ima svoju istinu i svako je u nekom segmentu upravu. Ovde je teško razgraničiti sve elemente istine. Ako pričamo o većinskom odlučivanju, prirodno je da ovih pet članova imaju, po demokratskom principu, veću moć nego druga dvojica. Ako pričamo o tome da li je pokret najviše dobio zahvaljujući Nestoroviću, to je tačno. Meni je upečatljivo da je taj pokret opisan kao patriotski, kao pokret koji je posvećen boljitku Srbije, nego bi agoniju da produže, a onda sam čuo sa obe strane kako neće podržati stabilizaciju grada Beograda. Onda se pitam sa kim oni ulaze u koaliciju.

Glišić je rekao da se ovakva tenzija može spustiti izborima:

- Smatram da je priča o ovim izborima legitimna i ona je podržana i sa strane vrha SNS-a, koji shvataju da bi odsustvo legitimiteta bilo veoma problematično za Beograd i konstituisanje vlasti u Beogradu. Mada oni su i prošli put konstituisali vlast u Beogradu sa ljudima koji su iz nekog drugog tabora. Mislim da je sada tenzija velika i da će se spustiti izborima. Problem je što naš izborni sistem nije korektan, vlasnik mandata je onaj ko je bio na listi, a ne onaj koji je dobio direktno glasove. Tu je problem što mi imamo sistem koji je deformisan, ali to su druge teme. Ovo što se dešava unutar "Mi glas iz naroda" je meni tužno jer su i neki naši ljudi pomogli u svemu tome, u izbornom procesu. Na neki način smo i mi razočarani.

Stanojević je potom rekao da svi oni pojedinačno imaju prepoznatljivost, ali se saglasio da je ipak najprepoznatljiviji dr Nestorović:

- On je došao i dao svoj ultimatum. Svi učesnici su to potvrdili, imali ste prilike da to čujete i na konferenciji. Ne mislite valjda da sam uspeo toliko ljudi sa kredibilitetom da ubedim da lažu za mene. Naravno, svako od nas ima svojevrsnu težinu, svakako je neosporno da Nestorović ima najveću težinu, odnosno prepoznatljivost. Ali, isto tako postoje i od svih nas sedam, određen broj negativnih stavova prema njemu. Mi smo i tada dobijali poruke da su glasali ne samo zbog Nestorovića, već je svako od nas imao ponekog člana. Dakle, svako od nas ima svoju težinu.

Potom je komentarisao tvrdnje da je došlo do fizičkog obračuna, odnosno tvrdnje Nestorovića da je Dragan Stanojević nasrnuo na Pavića i da je došlo do ružnog obračuna.

- Znam da je to izjavio, ali to nije istina jer na sastanku nije bilo reči o tome. Nestorović je preneo nešto što mu je Pavić govorio. Nije bio svedok, ne može o tome da govori, to je nešto što je čuo. Imali smo sastanak u Pančevu, a dobio sam informaciju da je Pavić, koji je bio u sukobu sa Nestorovićem, čak mu je i Nestorović jednom rekao Paviću da on razbija ovaj pokret. Naime, saznao sam da je Pavić rekao da sam ja od knjigovođe tražio da mi vrati 150.000 dinara, ja sam ga izveo na ulicu, nije bilo ljudi, i rekao mu da smo drugari i da mi postavi pitanja koja ima. Krenuo je dijalog, pa sam ga pitao za tih 150.000 dinara, pa sam ga pitao da li smatra da je to ozbiljna uvreda za mene. Vlasnik računa je Nestorović, on potpisuje frakture, a ja da odem do računovođe i da tražim nešto je apsolutno nemoguća misija. Računovođa nema šta da mi da, jer račun potpisuje Nestorović. Kada sam mu to rekao, on mi nije odgovorio, već me pitao ko mi je to rekao. Tako je krenuo verbalni duel gde sam mu rekao da se ponaša nenormalno i on se meni tada uneo u lice - rekao je Stanojević kako je izgledala rasprava, pa nastavio:

- Ovo mi izgledao kao na buvljaku da pričam, taj verbalni duel nema nikakve veze sa pokretom. Njega je zabolela ta istina, njega je interesovalo odakle je to. Pokret započinje tu priču da sam ja ukrao, a Nestorović tada govori da je bio kod Dodika i da je dobio informaciju da ih ja prisluškujem. Kada su ga pitali da argumentuje to, on je rekao da je sedeo sa Ljepojevićem i Pavićem i pričali o tih 150.000 dinara, pa je pitao kako sam ja to mogao da saznam. Naravno, nisam rekao kako sam saznao, ali mi je gospodin Ljepojević to rekao. Ne rekao, nego me pitao o toj optužbi, pa me pitao šta imam da kažem povodom toga. Ja njemu nisam ništa rekao, samo sam pozvao knjigovođu i pitao ga šta je istina, a on je naravno rekao da je to potpuna neistina i da mi to svakako ne bi dopustio da uradim.

Miletić je odgonetnuo da li je Pokretu "Mi glas iz naroda" permanentno urušen ugled:

- Tužno mi je da slušam, očigledno da nemaju političkog iskustva. Oni su intelektualci, imaju svoje stavove, ali se politika zasniva na pragmatičnosti, logiča postupanja, taj politički refleks. Ovde ispada da svako ima svoja postupanja. To oko Nestorovića i njegovog ultimatuma je intimna stvar, mislim da nije na nama da to komentarišemo, nisam prisustvovao tom sastanku. Mi treba da imamo ozbiljne strukture, a ako su oni ovako postupili u ovoj situaciji, kako da očekujemo da će rešavati neka pitanja vezana za državu, grad ili bilo koga. Oni su se postavili kao patriotska organizacija koja želi da unese inovacije, a jedina inovacija im je da su se posvađali, a da nisu ni krenuli da se bave politikom.

Za kraj je Stanojević odgonetnuo da li očekuje približno dobar uspeh:

- Naravno da ne. Ako gledamo matematički, naravno da bi nam najisplativije bilo da se dogovorimo, ali mi ne želimo sa ljudima koji urušavaju državu. Mi smo izašli kao opozicija vlasti i moramo se tako ponašati. Ne treba da stradaju ljudi ili grad da stoji zbog neke političke igre. Šta znači naših nekoliko mandata u odnosu na ovoliki broj. Prebacivati odgovornost sa naš pokret je iracionalno.

