"SVAKI POSLANIK IMA PRAVO DA PROMENI POLITIČKU STRANU" Zoran Anđelković objašnjava zašto nije sporno menjati stranačke saveze

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava - ODIHR - objavila je izveštaj o izborima u Srbiji održanim 17. decembra proške godine.

Glavni zaključak ovog dokumenta je da su izbori u Srbiji odrazili volju naroda koji je tog dana iskoristio svoje zakonsko pravo i glasao.

Sve je veći pritisak članstva i funkcionera SNS na predsednika Srbije Aleksandra Vučića da formira vlast u Beogradu i da ipak ne ide na već, čini se, potpuno izvesne ponovljene izbore u prestonici.

Njihov argument jeste da je većina u glavnom gradu legalna, ali i sasvim legitimna zato što je Aleksandar Jerković iz Nestorovićevog pokreta 'Mi' bio nosilac izborne liste u Beogradu. Svi oni, takođe, smatraju da su ponovljeni izbori bespotrebno trošenje dragocenog vremena.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Sandra Božić, članica predsedništva SNS-a i Zoran Anđelković,nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije.

- Mi svakako moramo da se približmo razrešenju situacije s obzirom da uskoro ističe zakonski rok za formiranje vlasti u Beogradu. Ja sam sasvim sigurna da smo mi iz SNS potpuno spremni da izađemo na ponovljene izbore ukoliko bude potrebno. Da li je vlast legitimna, jeste naravno. Da li to podrazuma da se ovakva volja naroda odrazi na sastav buduće skupštine grada, videćemo. Ja smatram da je u potpunosti legitimna - rekla je Božić.

Smatra da bi ponovljeni izbori značili trošak za Beograđane:

- Zaista bi ponovno održavanje izbora bilo trošak za građane Srbije. Ako postoji mogućnost da se formira odgovorna vlast koja bi bila sposobna da se bavi prioritetima, a to je svakako pred EKspo velike odluke koje će se ticati prestonice Srbije, svakako da bi trebalo formirati takvu vlast - rekla je Božić i dodala:

Čuli ste, međutim predsednika Vučića nekoliko puta da on prosto ne želi da se situacija u Beogradu odvija kao nekada u prošlosti. To džentlmenstvo i taj moral mora da postoji i definitivno je da će ukoliko ne dođe do dogovora sa gospodinom Nestrorovićem da će se izbori ponoviti. Mi od toga ne bežimo i spremni smo.

05:32 SVAKI POSLANIK IMA PRAVO DA PROMENI POLITIČKU STRANU Zoran Anđelković objašnjava zašto nije sporno menjati stranačke saveze

- Svaki odbornik i poslanik je legitiman. Mi u slučaju pokreta bivšeg pokreta "Mi" imamo tri grupe po dva odbornika, ali svih tih šest odbornika su legitimni. Takođe u republičkom parlamentu imate šest ili sedam poslanika, ali svih 13 su dobili rešenja izborne komisije i postali su poslanici. Po zakonu politička stranka ne može da ga povuče sa pozicije poslanika, već je on samostalan u odlučivanju. Nije novo u našoj istoriji parlamentarizma da poslanici menjaju poslanički klub. Nije ništa novo da se pormeni politička stranka - rekao je Anđelković i dodao:

- 1993. godine je Nova demokratija išla sa SPO u koaliciji, a SPO je tada bio ozbiljna opozicija. Onda je Nova demokratija izašla iz te koalicije i formirala vlast koja je funkcionisala stabilno. Ne bi postojala sigurnost poslaničkog mandata, ako poslanik nema pravo da oduči koga će da podrži. Što se tiče toga da li će se odlučiti da se ponovo izađe na izbore, to je više želja da pokažete opoziciji da možemo da ponovimo i 10 puta zbore i da oni svakako neće pobediti.

