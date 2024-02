SVOJIM ĆUTANJEM POKAZUJU DA PODRŽAVAJU PRIŠTINU! Milivojević: Sve zavisi od volje zapadnih zemalja i to može da se reši već danas

Neuspeh sastanka u Briselu nije iznenađenje jer je to najavljivano i pre sastanka odbijanjem prištinske strane da na pravi način učestvuje. To je samo potvrda da Priština neće odustajati od svojih mera i akcija kada je reč o dinaru, a poruka za nas iz Brisela je da oni ipak imaju za to podršku nekih zapadnih zemalja, rekao je za RTS diplomata Zoran Milivojević.

Kako je rekao Milivojević na taj način se udaljavamo od dijaloga i političkog rešenja kompromisom.

- Očigledno je da imaju podršku nekih zapadnih sila. Iz izjava predstavnika tzv. Banke Kosova jasno je da oni neće menjati odluku o uredbi o dinaru. Sve zavisi od volje zapadnih zemalja i to može da se reši koliko danas, jer je pitanje korišćenje evra je u rukama EU. Time što tu meru ne primenjuju znači da podržavaju Prištinu, njeno nametnuto rešenje, kao i da se stvari rešavaju silom, a ne kroz dijalog i kompromis - rekao je Milivojević.

I kada je reč o rešenju za isplatu plata, penzija i socijalnih davanja, nekadašnji diplomata nije optimista jer, kako kaže bez ZSO i nadležnosti koje su predviđene teško da će Srbi na KiM imati normalan život.

- Pravo rešenje je da se ZSO vrati na sto, i sve nadležnosti koje bi trebalo da ima. Toga sada nema, i dok god toga nema teško da možemo da računamo na neku normalizaciju i na vraćanje u stanje koje bi obezbeđivalo normalni život za Srbe - naglasio je Milivojević.

Mi već dugo hodamo po tankoj žici, rekao je Milivojević, što pokazuje da se neki geopolitički kontekst nameće sada i što pritisak raste na Srbiju da prihvati rešenja i politički rasplet nametnut silom.

- Država neće odustati od traženja političkog rešenja, i od onoga što je nacionalni interes, a to je KiM u sastavu države - rekao je Milivojević.

Kada je reč o konsultacijama o izboru mandatara za sastav nove Vlade, Milivojević smatra da one idu u dobrom pravcu, već se čulo da će i ubuduće biti saradnje sa manjinskim strankama. Milivojević kaže da i izveštaj ODIHR pokazuje da se rezultati izbora prihvataju i da to nije sporno.

- U izveštaju nema elemenata koje je opozicija očekivala, a koji bi mogli da dovedu u pitanje legalitete i kredibilitet izbornog procesa, ali i rezultata izbora. na toj osnovi se nastavljaju konsultacije, imaćemo Vladu koja će biti i legalna i legitimna, i to nije sporno. Takođe u izveštaju nema zahteva za nekakvom međunarodnom inspekcijom i kontrolom, što omogućava nastavak konsultacija i formiranje vlade što je veoma bitno u ovom trenutku i za unutrašnju stabilnost - istakao je Milivojević.

Kurir.rs/RTS/Prenosi: A.Ć.

Bonus video:

07:43 PRIŠTINA VRŠI KULTURNI GENOCID NAD SRBIMA! Eksperti o proglašavanju pravoslavne crkve katoličkom: CILJ JE DA SE IZGUBI TRAG SRBA