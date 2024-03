"BLIŽI SMO NOVIM IZBORIMA, NEIZVESNOST ĆE POTRAJATI" Sagovornici Kurira: Postoji pritisak unutar SNS da se ipak formira BG vlast

U međuvremenu, predsednik Srbije najavio je obraćanje naciji sutra u 10.00 časova, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik će se obratiti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike, navedeno je u saopštenju.

foto: Beta Nenad Petrović

Ovim povodom, gosti "Pulsa Srbije" bili su Zoran Milosavljević, politikolog, potom Vladimir Pejić, direktor agencije za ispitivanje javnog mnjenja Faktor plus i novinar i publicista Aleksandar Gajović.

Gajović je izneo svoj stav povodom ovdašnjih zbivanja, te je rekao da sumnja da će se ovaj čvor rešiti u naredna dva dana:

- Ovakav ishod, možemo reći, da se očekivao jer je postizborna kriza dublja nego što se to nama činilo na samom početku. Pokušaj da se privoli pokret Branimira Nestorovića, nije dao rezultata u prethodnom periodu, jer bi onda danas imali konstuisanu skupštinu. Da li će se to dogoditi u naredna dva dana, videćemo, ali nisam optimista. Nisam optimista jer postoje čvrsti stavovi u tom pokretu da se ne priklone ni desnicni, ni levici, već da ostanu neutralni, negde između. Ne shvataju da su oni tas na vagi i da svi u Beogradu zbog toga imaju štete. Smatram da je to vrsta političke neodgovornosti Nestorovića jer svi u Beogradu trpimo to što nemamo vladu, skupštinu, institucije...

Milosavljević smatra da se opozicija uplašila uspeha i da su time izneverili svoje birače:

- Ne sviđa mi se uopšte situacija. Dakle, dobijete poverenje građana, a dobio sam utisak kao da su se uplašili uspeha. Jednostavno su poslali poruku hvala svim građanima, ali mi sada, eto, čekamo, nećemo. Mislim da to nije dobra poruka. Ako dođe do izbora, mislim da će za to biti kažnjeni.

Pejić smatra da smo bliži novim izborima, pa je spomenuo pritisak unutar SNS-a:

- I za samu nedelju postoji više scenarija. Može da se desi da imamo novu skupštinu većinu u Beogradu, a možemo da odemo i na izbore, dok je treći scenario da se izabere predsednik skupštine, a da se ne izabere gradonačelnik, pa da ta neizvesnost potraje još mesec dana ili koliki su već zakonski rokovi. Ovaj status gde nemamo konstituisane organe na nivou grad, može potrajati i duže nego što smo pretpostavljali. To su realni scenariji, ne samo u domenu teorije. Pokret "Mi" više nije jedinstven pokret, i ne govorimo o jednoj stranci, već o tri političke grupe na nivou grada. Neću biti mnogo pametan sa ovom izjavom, ali mislim da smo bliži novim izborima, ali ne isključujem mogućnost da postoji pritisak unutar stranke SNS da se ipak formira vlada u Beogradu.

