"SRBIJA PROTIV NASILJA VRŠI NASILJE PROTIV SRBIJE" Ivković: Građani sad znaju njihov način rada! Marjanović: Sačekajte dan-dva!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije o mandataru za sastav nove vlade, va jutros i sa predstavnicima liste „Mi – glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović”.

Podsetićemo da je konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, koja je 19. februara odložena zbog nedostatka kvoruma, zakazana za danas, ali je i dalje neizvesno kako će se odvijati i da li će biti postignut dogovor o formiranju gradske vlasti ili će se pribeći novim izborima.

Ovim povodom gosti jutarnjeg programa "Redakcija" bili su član Glavnog odbora SNS-a prof.dr Branislav Ivković, advokat Vladan Glišić i član glavnog odbora SNS-a i predsednik gradske opštine Stari grad Radoslav Marjanović.

Ivković je rekao da bi on lično voleo da se ponove izbori:

- Ne postoji više ništa što nas može iznenaditi, ovaj deo opozicije koji sebe zove, odnosno ja ih zovem "Nasilje protiv Srbije", jer su u kontinuitetu na sva zvona najavili nasilje. Ja bih više voleo da budu izbori, s obzirom na to šta se sve izdešavalo u proteklih šest meseci. Zato što su oni tražili izbore, pogrešno napisali, insistirali, sve im je odgovaralo, birački spiskovi koji su javni i izborni zakon. Sve im je odgovaralo, a kada su izgubili izbore, su takve stvari činili da su vršili nasilje nad građanima, ali i nad samoj državi. Odlazili su u Evropski parlament i govorili svašta. Sve u svemu, lično bih voleo da budu izbori jer sam siguran da bi bili zbrisani ovi protiv nasilja. Građani koji su se prevarili i za njih glasali, sada su videli njihov način rada. Prosto tamo nema ljudi koji imponuju svojim ličnim rezultatima.

Glišić se osvrnuo na 2012. godinu kada je SNS zatražio podršku evropskih institucija povodom krađe izbora:

- Ovo je dosta otvoren proces, mislim da se mnoge stvari mere jer Beograd nije lokalna samouprava, pa odluka o tome da li će biti izbori ili će se konstituisati skupština zavisi od mnogo faktora. Jedan je taj ko je pozvan iz Brisela da pritiska našu državu. Žestina s kojom se najavila priča o problemima sa samih izbora je dovelo do toga da je bilo nemilih scena nasilja. Kada je ta opozicija bila dosledna takvoj jednoj žestini, bilo je normalno da ne prihvate mandate. To je opstrukcija i legitimno. Ako kažete da je bila izborna krađa, ne ide da uzmete mandate. Što se tiče kuknjave ka evropskim institucijama, setimo se da je i SNS 2012. godine, kada se pozivala na izbornu krađu, tražila podršku od institucija iz Evrope. Mislim da Briselu nije stalo do demokratije u Srbiji, već koristi ovu vrstu mogućnosti da bi pritiskao našu vlast po pitanju sanckija Rusiji i odricanju od KiM.

Marjanović je pričao o legitimitetu, pa je rekao šta im je predsednik istakao:

- Čeka se na odluku jer je predsednik Vučić podigao lestvicu legitimiteta koji je potreban za formiranje vlasti u Beogradu. Jasno je istakao, odnosno savetovao sve nas iz stranke, da ako se pravi većina u skupštini, da to uradi kompletna lista "Mi glas iz naroda". Međutim, od tog perioda je usledio niz događaja u samoj toj listi, pa nemamo jedinstvenu listu, već imamo tri frakcije od šest odbornika. Za dan-dva ćemo saznati da li će biti formirana skupštinska većina u Beogradu.

