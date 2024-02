"SAČEKALI NAS NA ULAZU, HTELI SU DA NAS BIJU" Šok tvrdnja Bakareca: Maltretirali Filu od 80 godina, Nestorović je neodgovoran

Nakon što je jučerašnja konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda odložena za 1. mart, zbog nedostatka kvoruma, postalo je više nego izvesno da je ponavljanje gradskih izbora jedino rešenje.

Tu mogućnost najavio je i predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić koji je rekao da će se ići na nove izbore, ako se za desetak dana ne dođe do jedinstvenog stava na izbornoj listi "Aleksandar Jerković - Mi glas iz naroda".

Nebojša Bakarec, član predsedništva Srpske napredne stranke, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o ovoj temi.

- Nije bilo mogućnosti, pazite, svi gube iz vida. Gospodin Fila je tamo bio jedini koji je bio izložen nasilju. On je ušao tamo, on nije mogao da obavi svoj posao, nisu mu dali da sedne uopšte na mesto predsedavajućeg. Čovek ima 80 godina, ugledni advokat, fenomenalan čovek. Oni su ga tamo maltretirali. Morao je da sedne negde sa strane sa sekretarkom i da izgovori ono što je izgovorio, ali to niko nije snimio. Nisu postojali uslovi da se održi sednica, jer oni ne samo da su pravili haos u sali. Sačekali su nas njihovi predstavnici, njih desetine, ispred Skupštine na ulazu u salu. Predstavnici koalicije NADA, poslanici neki njihovi koji nisu odbornici, stotinak ljudi je bilo. Dakle, mi ne bi mogli uopšte da uđemo tamo jer bi oni primenili nasilje kao i u Skupštini Srbije kad su jurnuli. Zašto su jurnuli onda u Skupštini Srbije ka nama? Pa da nas biju - rekao je Bakarec i dodao:

- To je Đilas i pokazao jer je onda psovao ljude, policija ih je srećom zaustavila. Ovde nisu postavljeni uslovi za održavanje sednice. Mi smo se okupili u Skupštini grada, ali i u Starom dvoru da bi izbegli nasilje. Tamo smo se upisali. Inače, mi smo imali kvorum. Nestorović je juče više puta priznao da su mu odbegla dva odbornika. Možda ima i više, opet sa nekih drugih strana. To je gospodin Nikodijević takođe govorio. Dakle, mi smo imali kvorum, ali u tim uslovima ne možete održati sednicu. Prema tome mandati nisu verifikovani. Da li će biti kroz 10 dana, videćemo.

Potom se osvrnuo na Nestorovića.

- Mi smo se prema gospodinu Nestoroviću ponašali pristojno. Pre 17. decembra, od izbora i pre izbora i posle izbora. Oni su ga satanizovali, ovi Đilasovci na svojim medijima, njegovu knjigu, govorili laži o njemu, o njegovoj porodici, o njegovoj imovini i o drugim ljudima. Čovek uporno ponavlja da neće od 17., okej, u tome je dosledan, ali šta on neće? Ako ste primetili šta on stalno ponavlja? On kaže, ja ću dobiti više. Prvo, nisam siguran da će on dobiti više. Dakle njemu je samo stalo da budu novi izbori da bi on dobio više i svi smo primetili lepo, to je neodgovornost. Oni se zovu "Mi glas iz naroda", dakle glas iz naroda im je najvažniji, dakle tu narod je država. Ako im je to najvažnije, onda treba da pokažu odgovornost. Banalna stvar, ali izbori u Beogradu koštaju više od 2 miliona evra.

Kurir.rs

