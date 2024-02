"OPOZICIJA NEMA OZBILJNU POLITIČKU VIZIJU" Sagovornici "Usijanja": Ne znaju šta rade, niti imaju konkretan plan (VIDEO)

Danas je u Domu narodne skupštine održana konstitutivna sednica na kojoj su potvrđeni mandati svih 250 narodnih poslanika novog skupštinskog saziva, 14. nakon obnove višestranačja.

Prvom konstitutivnom sednicom novog saziva predsedavao najstariji poslanik, svetski poznati matematičar Stojan Radenović. Polaganje zakletve deo poslanika obavio je u holu, a ne u skupštinskoj sali. I poslanici Srbije protiv nasilja zakletvu su položili i potpisali u holu.

Gosti "Usijanja" koji su sumirali rezultate sa sednice jesu Marko Blažić, iz Centra za društvenu stabilnost, Boban Stojanović, politikolog i Predrag Marković, istoričar i politički analitičar.

Marković je tumačio scene, pa je rekao da opozicija ne deluje kao ozbiljna politička vizija:

- Oni to polovično priznaju, a polovično ne. Ako su izbori bili nelegitimni, zašto su onda potpisali zapisnike. Dakle, ako su nelegitimni to se videlo u 11-12 sati. Oni su potpisali, čekali su duži period, dok nisu zakukali da su izbori pokradeni. Ako je tako, mogli su da ih prekinu, da izađu iz izbornih tela. Samom činjenicom da su učestvovali u izborima do kraja, nadajući se da će pobediti, govori dosta. Ne deluju kao ozbiljna politička vizija. Sada je njihova jedina nada da će ih Evropski parlament oštro podržati, ali mislim da to nije realno.

Blažić se osvrnuo na dalji plan opozicije, pa je izneo tvrdnju:

- Upravo bih se složio da opozicija, odnosno lista "Srbija protiv nasilja" nema konkretan plan. To se upravo vidi ovim nekoordinisanim i paničnim akcijama, oni nisu imali plan ni za danas, a kamoli za buduće sazive. Mislim da će se nastaviti ovakve scene u skupštini. To nisu samo scene nasilja sa parolama, zvižducima, već smo i čuli rečnik koji ne priliči ulici, a kamoli skupštini. To je loša slika koja se šalje javnosti, ali i svetu. Njihov ključan razlog za izbore su birači, a ja i dalje ne znam koje izbore protestuje opozicija.

Stojanović je prvo analizirao koju poruku su poslanici hteli da daju građanima s obzirom na to da su zakletvu položili u holu.

- Nisu hteli da je obave zajedno sa poslanicima SNS uz obrazloženje da je 14. saziv nelegitiman zbog svih okolnosti u kojima su se izbori održali. Tu sam saglasan sa njima. S druge strane, nije baš ispravno da tvrdite da saziv nema kredibilitet, a da sedite u njemu. Mnogo je logičnije bilo ponašanje opozicije 2020. godine kada su pokušali da ovom tipu režima zatalasaju politički život time što su odbili da učestvuju u izborima. Ovo sada je da ne znaju šta da rade, ne mogu da se pomire sa tim i ne žele da dozvole da javnost misli da su oni priznali izbore, pa moraju da bojkotuju. Međutim, nisam siguran koliko je sve to efikasno.

