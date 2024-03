"OPOZICIJA JE JOŠ PRE IZBORA IMALA SRAMNU PORUKU ZA LJUDE IZ ODIHR" Sagovornici Kurira: U Areni su videli 40.000, SKLONI SU LAŽIMA

Misija OEBS za praćenje izbora ODIHR objavila je juče konačni izveštaj o decembarskim izborima u Srbiji i Beogradu i potvrdila da nema ni govora o bilo kakvim nepravilnostima u izbornom procesu.

Dobar deo članstva i funkcionera vladajuće koalicije zato smatra da nema potrebe da se u prestonici održe novi izbori, te poručuju da treba formirati gradsku vlast kako bi Beograd mogao neometano da radi.

foto: Petar Aleksić

O vlasti u Beogradu neće se odlučiti u petak 1. marta, kako je bilo najavljivano, već će se možda to pomeriti za 2. ili 3. mart, kada ističe rok, rekla je premijerka Ana Brnabić u jučerašnjem obraćanju iz Vlade Srbije povodom objavljivanja finalnog izveštaja ODIHR o izborima u Srbiji 17. decembra.

Gosti jutarnjeg programa koji su diskutovali o ovim temama bili su Snežana Paunović, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u Skupštini Srbije, potom Stefan Srbljanović, Centar za društvenu stabilnost i Stevica Deđanski, analitičar.

S obzirom na to da je opozicija ponovo imala svoje tumačenje izveštaja, Deđanski je komentarisao taj femonem:

- Pa oni su u Areni videli 40.000 ljudi, a ako su to mogli, onda ništa drugo nije čudno. Oni su očigledno skloni izmišljanju jer ne mogu pobediti na izborima normalno. Ono što je vlast, zaista je ne štitim, govorila, a to je da opozicija konkretno kaže u čemu je nepravilnost, a ne da se priča ili sumnja. To što je vlast govorila je pretvoreno u izveštaj ODIHR, odnosno da nema nepravilnosti oko izbora. Suviše se pridaje značaj njihovim izjavama, a to samo jer oni stvaraju štetu državi. To što oni pričaju, a nemaju dokaz, bi u ostalim zemljama bilo suludo. Dakle ili imaš dokaz ili ne. Oni prave problem državi u dani kada se recimo Vučić obraća SB UN o maltretiranju Srba na Kosovu, a oni tada maltretiraju državu pričajući sa fon Kramon ili nekim drugim o tome kako Srbiju treba kažnjavati. Mislim da takva prevara ne može da prođe, a ove nove informacije su kao šamar njima.

02:11 OPOZICIJA JE JOŠ PRE IZBORA IMALA SRAMOTNU PORUKU ZA LJUDE IZ ODIHR Sagovornici Kurira: Rekli da će svakako izaći na ulice!

- Tačka je stavljena 17. decembra u 20:00 časova kada su zatvorena biračka mesta. Ili bar za sve koji se ozbiljno bave politikom. Vrlo poštujem misiju OEBS i ODIHR i imala sam priliku da se sretnem sa njima i pre izbora jer su hteli da pričaju sa učesnicima na izborima. Imala sam čast da razgovaram sa njima i prosto je bilo jasno da oni imaju 200 posmatrača, čekao se taj izveštaj, a pre toga je stigla neka Rezolucija. Politička scena Srbije ne dozvoljava luksuz da se igramo politike jer se na međunarodnom planu događaju mnogo krupne stvari. Krajnje je nepravedno da imamo državno rukovodstvo koje se intezivno bavi krucijalnim temama od interesa građana, a da sa druge strane pokušavamo da nametnemo narativ kako ćemo doći do dela vlasti.

Srbljanović tvrdi da je kampanja opozicije krenula i pre samog 17. decembra:

- Opozicija ne odustaje od mantre o krađi izbora i to nije kenulo 17. decembra. Sećate se da je predsednik govorio o tome i da će izneti dokaze da su oni i pre 17. decembra, a pre svih Dragan Đilas, u susretima sa ljudima iz ODIHR govoriti da neće priznati rezutate izbora i da će na ulici pokušati da dođu do onoga šta zadovoljava njihove apetite. Dakle, sve što je nakon toga usledilo i što se sada događa je samo nastavak te kampanje.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:50 SNS JE SIGURAN U BOLJE REZULTATE NA NOVIM IZBORIMA! Stručnjaci: Opozicija će imati novu rundu da dokaže tzv. neregularnosti