"EVROPSKI PARLAMENT PALI VATRU, ISTINA IH NE ZANIMA!" Miletić o izveštaju ODIHR o pravilnosti izbora: JEDNO JE SASVIM JASNO!

Posle preliminarnog, objavljen je i zvanični izveštaj Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u kojem se analiziraju uslovi izbora održanih 17. decembra.

Premijerka Srbije Ana Brnabić obratila se danas građanima povodom ovog izveštaja.

Ovaj izveštaj komentarisali su emisiji Puls Srbije Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije, novinar Kurira, urednik brejking njuza, odnosno udarnih vesti, Milan Rašević i Marko Lakić, novinar ista politika.

- Stranci mogu da posmatraju kako hoće, mi moramo da čuvamo naše interese. Ja se ne bih sekirao ni da su drugačiji izveštaji ODIHR. Na ovom primeru se vidi neopreznost Evropskog parlamenta. Umesto su sačekali izveštaj kako bi objektivnije sagledali stvari i da su onda izašli sa deklaracijom njih istina nie interesovala. Interesovalo ih je kako potpaliti vatru - rekao je Miletić.

Konstatovao je da se nema sumnje da je SNS osvojio većinu na gradskim izborima:

- Ovde se ne radi samo o beogradskim izborima nego o unušenju nemira u jedno društvo. Kada oni izađu sa takvim izveštajem koja skida breme odgovornosti za nepravilnost na izborima koje se svuda u svetu dešavaju, možemo reći da suština jeste da je volja građana ispoštovana na ovim izborima. Kako su ljudi glasali u Beogradu, takvi su i razultati i jasno je da je SNS za pet procenata pobedio u Beogradu. Nema dileme koja je stranka vodeća. Da li će ona i na koji način prikupiti većinu to je druga stvar. Ovo je dobrodošlo i nadam se da će otrežnjujuće delovati na gradske odbornike ukoliko imaju nekih dilema i da ćemo ući u radni režim, a ne paradni.

Rašević je skrenuo pažnju da i u izveštaju ODIHR, kao ni u obraćanju premijerke Brnabić nije bilo reči o dokazima za nepravilnosti već da su u pitanju tvrdnje

- Premijerka nije poricala da u izveštaju ODIHR nije bilo reči o relokaciji i glasanju mrtvih birača, ali je naglasila da je u pitanju tvrdnja. Dakle, nije bilo nikakvi dokaza o tim pojavama. To je značajna razlika. i ODIR konstatuje da su u pitanju tvrdnje - rekao je Rašević i dodao:

- Konstatovala je i da kada je u pitanju pritisak za dobijanje glasova iz javnih preduzeća da su u pitanju insinuacije na koje vlada Srbije niti bilo koja institucija u ovoj zemlji ne može da utiče samo na osnovu nekih glasina. Dakle, ima tu nekih stvari koje zaista idu u prilog ovomo što je premijerka govorila i što kontrira tezi da su izbori u Srbiji bili pokradeni. Naravno, mislim da će se i dalje voditi velike polemike oko beogradskih izbora i da će izveštaj ODIHR dati municiju i jednoj i drugoj strani.

Lakić je ocenio da je izveštaj dao vetar u leđa Srpskoj naprednoj stranci:

- Niko nije rekao da je nešto ukradeno. Sada dolazimo do čiste matematike. Da li će imati dovoljno odbornika plus, minus i tako dalje. Ja mogu to da gledam na drugi način. Bilo je logično da vlast sačeka i sad su dobili vetar u leđa. Sada mogu da naplate to što su sačekali. Zamislite da su vršili pritisak i da su morali da žure da bi se vlast oformila pre nego što stigne izveštaj. Sada su pred vlašću, pred Srpskom naprednom strankom otvorene sve karte i može da bira - rekao je Lakić.

