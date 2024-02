EKSPERTI ANALIZIRALI IZVEŠTAJ ODHIR-A I OTKRILI: Ne postoji ni jedno mesto u izveštaju koje sugeriše da su IZBORI POKRADENI!

Jedan dokument, 44 strane, 25 preporuka i dva dijametralna tumačenja. Izveštaj ODHIR-a dočekan je s tolikim nestrpljenjen, da se našao u javnosti i pre nego je štikliran kao konačan i završen.

Na tumačenje je prvo i slavodobitno nagrnula opozcija, a ubrzo i vlast – sa zadovoljstvom, kažu, i ocenom da je izveštaj objektivan. Mada dva potpuno suprotna tumačenja, i vlast i opozicija su iskoristili istu reč –tačka.

Vlast kaže: „Izveštaj ODIR-a je stavio tačku na sve laži opozicije, ovoje dokaz da su izbori bili transparenti, demokratski, fer i pošteni“. Opozcija pak tvrdi: „Izveštaj ODIR-a je stavio tačku na sumnje i da je dokaz da su izbori bili pokradeni“.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, Radoslav Milojičić, narovni poslanik liste "Srbija ne sme da stane", i Zoran Vuletić, predsednik Građansko- demokratskog foruma, gostovali su u emisiji Usijanje gde su govorili o ovoj temi.

- Vlast SNS-a i koalicija oko njih i naravno i sa druge strane meinstrim opozicija koja je promovisana od "United group" su dva medijska kartela. Znači, s jedne strane sve nacionalne televizije, a sa druge strane mediji United grupe koji kreiraju i formiraju opoziciono mišljenje. Jedne i drugi prave i formiraju, nažalost moram tako da kažem, svoje vernike. Ako niste prisutni na jednoj od te dve strae, vi nemate maltene šta da tražite u političkoj areni, posebno nemate šta tražite na izborima. Lista koju sam ja predvodio bila je zastupljena na RTS-u sat vremena, na Kurir televiziji takođe što sam vam mnogo zahvalan, a na "N1" i "Nova S" svega 10 sekundi. Prema tome, kad kažem da nije bilo moguće ostvariti potencijal u ovoj izbornoj kampanji, na ovakvim izborima, ja sam pre svega na to mislio. Znači, United grupa je čak zabranila i donela odluku da ne žele da emituju marketing. To znači da nismo mogli da platimo recimo spot i da emitujemo na njihovim medijima. A bilo bi zaista u ovakvim uslovima loše da mi potrošimo silan nekih novac da emitujemo spotove na Pinku, gde bi nas onda dočekali sa pričom da smo mi Vučićeva opozicija - rekao je Vuletić i dodao:

- Izveštaj ODHIR-a je tačan. Postoji nedostatak da se obrati pažnja na drugi deo medija koji formira opoziciono javno mnjenje i to je iz mog ugla gledanja manjkav izveštaj.

Milojičić tvrdi da su izbori bili regularni.

- Srbija je sigurno zemlja sa najvećim stepenom demokratije, ako poredimo sa zemljama u našem okruženju, a i sa zemljama EU. Ja zaista uvek govorim ono što mislim i dok sam bio poslanik tada Demokratske stranke, bio sam uvek jedan od pet neaktivnih poslanika. Imao sam naravno sukob mišljenja sa celoukupnim SNS, tada i sa predsednikom Vučićem koji je bio premijer. Ali smo raspravili o vojnom budžetu, o tome da li treba da se uzme kredit za FAP u Priboju ili za infrastrukturne projekte, ali i o nekim ozbiljnim i odgovornim temama. Svaki izborni ciklus imate neki incident koalicije, kao što je sada incident koalicije gospodine Nestorović. Tada je bio Radulović, pa Saša Janković, ljudi koji dođu u politiku i kažu pa šta, to je lako, to možemo za 2 do 3 meseca. Onda ljudi vide da to baš i nije tako. Tada su se oni bavili nekakvim sviranjem gitare u parlamentu, držanjem nekih poruka koji nisu bile baš pristojne - naveo je Milojičić i dodao:

- Niko tada od poslaničkog kluba u kome sam ja pripadao, gde je bio Goran Ćirić, Nataša Vučković, i moja malenkost, apsolutno smo odbijali da učestvujemo u takvim stvarima. Jer mislim da politika treba da bude najozbiljnija stvar u ovoj državi, jer od nje mnogo od toga zavisi i kako ćemo živeti, kako ćemo se lečiti, kakve ćemo automobile voziti i po kakvim ćemo putevima te automobile voziti. Nismo nikada želeli da pravimo cirkus, što sada radi ova Đilasova opozicija za propast Srbije. Ali kada kažem da je Srbija demokratska zemlja, možemo da pogledamo kakve su demokratske tekovine u Evropi. Da li postoji jedna vlada u EU koja je imala apsolutni legitimitet, apsolutnu političku stabilnost, kao što je imala vlada Ane Brnabić u prethodnom mandatu ili ova tehnička vlada. Aleksandar Vučić je dao izbore zato što je to tražila opozicija koja kada se rasitni na sitne činioce, niko od njih ne prebacuje 2 odsto rejtinga.

Milojičić se dotakao i izveštaja ODHIR-a.

- Tu je važno nekoliko stvari. Prvo, ovi izbori su bili regularni. Tu je stavljena tačka. Ovde se ne poziva ni na kakvu posmatračku misiju, ne poziva se ni na kako ponavljanje izbora, ne poziva se ni na kakvo poništenje izbora. Srbija je ozbiljna i odgovorna zemlja. Pitanje je kako su te dve grupacije dočekale taj izveštaj. Mi sa liste "Srbija ne smene da stane - Aleksandar Vučić" i predsednik, i premijerka, i celokupna vlada, i mi kao narodni poslanici, smo čekali taj izveštaj sa idejom i znanjem da ćemo primeniti preporuke, 13 preporuka je primenjeno kompletno, a 33 preporuka je primenjeno delimično. To znači da se radi - rekao je Milojičić.

15:57 EKSPERTI ANALIZIRALI IZVEŠTAJ ODHIR-A I OTKRILI: Ne postoji ni jedno mesto u izveštaju koje sugeriše da su IZBORI POKRADENI!

Vuk Stanković smatra da u izveštaju ne postoji ni jedna tačka koja sugeriše da su pokradeni izbori.

- Ne postoji ni jedno mesto u tom izveštaju koje možete da nađete čak ni u metaforičnom smislu, koje bi sugerisalo da su izbori pokradeni, kao što je to tvrdila opozicija i mediji koji su naklonjeni njima. Znači, tu nema zaista ni jednog odsečnog stava koji bi išao u tom pravcu. Čak i u domenu interpretacije. Dakle što se toga tiče je stavljena tačka. Ako govorimo o nekim kriterijumima koji su karakteristični za procenu izbora, a to su legalitet i legitimitet. Izbori su po više osnova i po oba ta parametra tačni. Prvo, razpisani su u skladu sa zakonom i održani u skladu sa zakonom. Objavljeni su rezultati u skladu sa zakonom. Čak i, koliko sam ja shvatio, od svih institucija zaduženih za izbore, pohvalu je najveću dobila Republička izborna komisija. Što se tiče legitimiteta, izašlo je preko 50% građana. Nije bilo izrazitih incidenata na biračkim mestima koje bi relevantno uticale na rezultat. Svi učesnici u samom činu glasanja, ljudi koji su sprovodili administraciju izbora i brojali glasove, potpisali su zapisnike na svim biračkim mestima. Četvrta stvar, imali ste raznovrsna politička uverenja kao ponudu na listiću. Sve profile partija, od levih do desnih, od ekoloških preko nacionalističkih, od ultranacionalističkih do umerenih nacionalističkih, preko levo liberalnih, proevropsko-liberalnih, itd - rekao je Vuk Stanković.

