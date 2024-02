PREOKRET! Izveštaj ODIHR, koji je pokazao da nije bilo krađe izbora, smanjio mogućnost za izlazak na birališta na proleće

Misija OEBS za praćenje izbora ODIHR objavila je juče konačni izveštaj o decembarskim izborima u Srbiji i Beogradu i potvrdila da nema ni govora o bilo kakvim nepravilnostima u izbornim procesu. Dobar deo članstva i funkcionera vladajuće koalicije zato smatra da nema potrebe da se u prestonici održe novi izbori, te poručuju da treba formirati gradsku vlast kako bi Beograd mogao neometano da radi.

Stavljena tačka - Nakon višemesečne krize, koju su kreirali određeni mediji, pokreti, NVO i strukture plasiranjem hiljada laži svaki dan putem nekih medija i mreža, konačno nam je stigao finalni izveštaj ODIHR o izborima u Srbiji 2023. Ovaj izveštaj stavlja tačku na sve laži i besmislice o krađi izbora - istakla je premijerka Ana Brnabić.

Ona je potvrdila i da zato brojni članovi i funkcioneri vladajuće koalicije insistiraju da se ne raspisuju novi beogradski izbori.

- Ogroman je pritisak članova SNS da se formira većina u Skupštini Beograda, jer imamo većinu i smatraju da bi izbori bili gubljenje vremena, a mi vremena za gubljenje nemamo. Imamo puno posla do 2027. Još će se razgovarati, mislim da se neće odlučivati 1. marta, već u skladu sa zakonskim okvirima 2. ili 3. marta - kazala je Brnabićeva.

Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Srbiju se vraća u petak, 1. marta, a treba očekivati da će konačna odluka o eventualnim ponovljenim izborima biti doneta u nedelju, 3. marta, kada ističe i zakonski rok za formiranje većine.

Pritom, treba napomenuti i da bi nova beogradska kampanja značila i dodatni trošak od oko 638.000 evra, koliko je u te svrhe bilo izdvojeno i za decembarske izbore.

Predsednik Vučić Ako ne bude gradske vlasti, izbori 21. ili 28. aprila Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je istakao da u izveštaju ODIHR niko ne pominje krađu, niti može da je pominje jer je, kaže, nije ni bilo. - Naša obaveza je da postupamo u skladu s tim preporukama. Verujem da će nadležni organi dobro to razumeti i početi da rade po tim preporukama. Neko mora da se bavi činjenicama, a ne lažima pojedinih medija i nesposobnih političara. Oni ništa ne razumeju, kao otkrili su Ameriku, Vučić sprema izbore u aprilu. Zna se da rok ističe 3. marta, ako nema vlasti, ti dani izbora mogu da budu samo u dva datuma. Može da bude u maju ako se formira većina za predsednika Skupštine grada, onda ti izbori mogu da budu do kraja maja. Ali ako nema vlasti, onda izbori mogu da budu u dva datuma, 21. ili 28. aprila. I to nema veze ni sa EU, ni sa Svetim Petrom, ni s Marinikom, već samo sa zakonom, a Srbija mora da se drži zakona i Ustava - poručio je Vučić.

Nema razloga Sociolog Vladimir Vuletić za Kurir kaže da ne vidi razlog za održavanje novih beogradskih izbora.

- Čisto politički gledano, ako imate većinu, kakva god ona bila, onda formirate gradsku vlast. Nećete nikada imati situaciju, a ne bi ni bilo normalno, da jedna stranka ima 70 odsto pa da se kaže da je čisto. Ako imate većinu, imate, a ako ne, idete na izbore. U suprotnom se postavlja pitanje zašto se ide na izbore, da bi se obezbedio nekakav legitimitet, koji imate samom činjenicom da imate većinu, a da li će neko spočitavati da ste kupili odbornika, pa neko može da spočitava da ste kupili i celu stranku - navodi Vuletić.

I profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković za Kurir kaže da nema razloga da se organizuju novi izbori u prestonici.

- Više puta sam ukazivao da je zapadni establišment vrlo bitan faktor, jer pokušava da utiče na dešavanja u Srbiji. Zato mislim da se zbog eventualnog pritiska i pokušaja osuda sačekao ovaj izveštaj, koji je vrlo racionalan i jedna je vrsta potvrde odustajanja zapadnih moćnika od toga da prelaze granicu i na silu utiču na dešavanja u našoj zemlji. To je dobar znak, jer imajući u vidu šta je sve pred nama, od kapitalnih investicija do uticaja događaja u svetu, svaki dan je značajan i ne treba nam odugovlačenje s hvatanjem ukoštac sa svime. U interesu je i Srbije i Beograda da se što pre formira vlast, što je produktivan potez koji bi imao za cilj i velike uštede, imajući u vidu koliko sve to košta - kazao je Petričković.

Inače, opozicija kao da je imala uvid u potpuno drugačiji izveštaj, jer tvrdi da je on pokazao da je bilo krađe izbora.

Reakcije foto: screenshot Pink tv Aleksandar Vulin, osnivač Pokreta socijalista - U izveštaju, na desetinama stranica, ima puno praznih priča i pokušaja da se opravdaju dnevnice, ali nijednog dokaza, pa ni tvrdnje o pokradenim izborima. Ne znam čemu se raduju kvislinzi iz NATO partija, ali znam da bi predsednik Vučić, kome je Srbija dala apsolutnu podršku, trebalo da prestane da se osvrće na pokušaje da se zaustavi izborni proces i da pomogne da se vlast konstituiše i na republičkom, i na pokrajinskom, i na gradskom nivou. Građani Srbije su glasali i nikakvih komisija, pa ni ponovljenih izbora ne treba da bude. Toma Fila, kandidat SPS za gradonačelnika Beograda i najstariji odbornik - Od početka sam govorio da ne treba da se ide na nove izbore u Beogradu, već da se konstituiše Skupština. A pošto se raspao pokret Mi - glas iz naroda Branimira Nestorovića, ti odbornici mogu da pređu kod koga god hoće. Zato i mislim da bi bilo bolje za Beograd da krene da radi sve ono što privremeni organ ne može da reši i da ne gubimo vreme. foto: Printscreen/RTS Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova i predsednik SPS - I ovaj izveštaj ODIHR je pokazao sve ono što pričamo već mesecima, da nepravilnosti i krađe izbora nije bilo. To što neko ne može da se pomiri sa svojim rezultatom nije razlog da Beograd ide ponovo na izbore i da se troši i vreme i novac. Prestonica treba što pre da počne s radom i posveti se rešavanju svih problema i realizovanju projekata. foto: Kurir televizija Vladimir Orlić, doskorašnji predsednik Narodne skupštine i visoki funkcioner SNS - Nakon konačnog izveštaja ODIHR nije ostao više ni kamen na kamenu od laži tajkunske bulumente iz partija bivšeg režima i njihove lažne desnice. Ni njihovi birači više neće da gutaju presne laži kao izgovore za ubedljiv poraz na izborima. A za Beograd, kao i za celu Srbiju, najbolje bi bilo da ne trošimo dragoceno vreme, ali ni narodni novac bez preke potrebe, već da sve to iskoristimo za rad u interesu građana. Zna se ko je pobedio i šta narod očekuje. Dr Nada Macura, poslanik SNS - Mi smo kao stranka apsolutno spremni svaki put za izbore i svaki put ćemo pobediti. Ponavljanje beogradskih izbora samo je gubljenje vremena jer nas toliko obaveza i rada čeka.