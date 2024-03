PREDSEDNIK SKUPŠTINE DO KRAJA NEDELJE, EVO KO SU FAVORITI: O mandataru i sastavu nove vlade najkasnije za desetak dana

Kako najpre mora da se izabere predsednik parlamenta da bi mogli da budu raspisani novi izbori u Beogradu, očekuje se da to bude urađeno u najkraćem mogućem roku, nedugo nakon toga sledi i izbor premijera i ministara

Predsednika Narodne skupštine, po svemu sudeći, dobićemo do kraja ove nedelje, a glavni favoriti za prvog čoveka srpskog parlamenta su njen doskorašnji predsednik Vladimir Orlić i ministar Nikola Selaković. Najdalje za desetak dana javnost će biti obaveštena i o sastavu nove vlade.

Prvo parlament

Kako najpre mora da se izabere predsednik parlamenta kako bi raspisao nove izbore u Beogradu, očekuje se da to bude urađeno u najkraćem mogućem roku, verovatno do kraja nedelje. To potvrđuje i najava doskorašnjeg gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, koji je juče rekao da će izbori za Beograd biti raspisani u narednih sedam ili osam dana, te da bi voleo da se održe još u aprilu, preciznije 28. aprila.

Kad je reč o prvom čoveku srpskog parlamenta, dobro obavešteni izvori Kurira navode da su u trci Nikola Selaković i Vladimir Orlić, koji je i dosad obavljao tu funkciju, mada pojedini pominju čak i Milenka Jovanova iz SNS.

- Jovanov se pominje i kao mogući ministar u novoj vladi, a ukoliko ne bude bio izabran ni za šefa parlamenta ni za ministra, ne gine mu mesto šefa odborničke grupe, jer se tu sjajno pokazao - dodaje naš sagovornik.

Uskoro vlada

Istovremeno, predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je završio s konsultacijama o mandataru za sastav nove vlade razgovorima s liderom SPS Ivicom Dačićem i predstavnicima liste Srbija ne sme da stane. Lider naprednjaka Miloš Vučević posle konsultacija na Andrićevom vencu rekao je da će za desetak dana obavestiti predsednika i javnost o sastavu nove vlade.

- Mi smo predsednika republike obavestili da imamo mogućnost za sastav vlade i rekli da ćemo javnost, svakako i predsednika republike, u narednih desetak dana, odnosno najdalje za desetak dana obavestiti o sastavu vlade, odnosno ko je predložen za mandatara za sastav vlade da bi predsednik mogao da mu poveri mandat - rekao je lider naprednjaka.

Dodao je i da su spremni da se u kratkim rokovima nastavi konstitutivna sednica Skupštine i izaberu organi.

Brzo i efikasno

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir ocenjuje da će konstituisanje Skupštine biti jako brzo završeno.

- Ne verujem da će trajati duže od deset dana. Ostaju mnogi, dolaze po neki... Verujem da će ostati Miloš Vučević, Siniša Mali, Ivica Dačić, Goran Vesić, Bratislav Gašić, Milan Krkobabić, a moguće i Maja Popović, Tanja Miščević, Maja Gojković i Irena Vujović. S druge strane, ko odlazi, znaju lideri stranaka, i to diskreciono pravo im ne oduzimamo, mada će nekih promena sigurno biti, mada neće biti dramatične i radikalne. Moguć je povratak Rasima Ljajića i još po neko iznenađenje, ali mi se čini da će Vlada Srbije biti formirana brzo i efikasno - kaže Stanković.

Ukazuje i da je zanimljivo videti gde će biti trenutna premijerka Ana Brnabić.

- Sumnjam da će biti ministarka ako ne bude premijerka - konstatovao je Stanković.

Sličnog je mišljenja i direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus" Vladimir Pejić, koji smatra da i u novoj vladi možemo da očekujemo Miloša Vučevića, Sinišu Malog, Gorana Vesića, Ivicu Dačića, Bratislava Gašića....

- Očekujem da broj ministarstava bude manji, ali uz neka nova imena - kazao je nedavno u intervjuu za Kurir Pejić.

Ivica Dačić Spremni za nastavak saradnje sa SNS Nakon konsultacija sa Aleksandrom Vučićem, Dačić je izjavio da je lista "Ivica Dačić - premijer Srbije" spremna za nastavak saradnje sa SNS i predsednikom Vučićem, kao i da će u narednim nedeljama uslediti konstituisanje svih državnih organa. - Ponovili smo da smo ponosni na sve dobre rezultate koje smo zajedno ostvarili od 2012. i da smatramo da je za razvoj i budućnost Srbije od vitalnog značaja da sačuvamo političku stabilnost jer je to preduslov za odbranu državnog nacionalnog interesa, ali i da ostvarimo ciljeve razvoja - kazao je on.

Miloš Vučević Sa SPS i manjinama o sastavu vlade Na konsultacijama s Vučićem na Andrićevom vencu, pored predsednika SNS Miloša Vučevića, bili su i potpredsednici Ana Brnabić i Vladimir Orlić, predsednik IO SNS Darko Glišić, kao i partneri s liste Rasim Ljajić i lider PUPS Milan Krkobabić. - Mi imamo većinu. Razgovaraćemo s kolegama iz SPS, SVM, verovatno s još nekim manjinskim strankama o sastavu nove vlade - rekao je Vučević.

