NASTAVAK HAJKE IZ PRIŠTINE I SARAJEVA Panel u Podgorici organizovan za napad na Vučića i Beograd

Jučerašnja panel diskusija „Izazovi i prilike za mir u Ukrajini: Euro-atlantska perspektiva“, koju je organizovao Atlantski savez, predstavlja nastavak medijske hajke na predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju su pokrenuli prištinska „Gazeta“ i sarajevska „Slobodna Bosna“.

Naime, DPS-ov NVO pion Momčilo Radulović usred Podgorice predsednika Srbije predstavio je kao balkanskog Putina, u prevodu Hitlera, kako u zapadnim krugovima percipiraju ruskog predsednika poslednje dve godine.

– Na Balkanu imamo refleksiju svega na manjoj slici. Što je Putin za istočne zemlje, to je Vučić na Balkanu. To je ista metodologija i praksa. Razlikuju se u tome što Vučić nema nuklearnu bombu. Srećom, on nema toliku vojnu snagu kao što je mogla JNA i kao što može Putin. Popuštanje Vučiću ne vodi u stabilnost već u dalje sukobe – kazao je Radulović.

Radulovićev skandalozni nastup i primenjivanje iste metodologije i prakse iz Sarajeva i Prištine nije naišlo na osudu nikoga od crnogorskih zvaničnika koji se kunu u građenje dobrosusedskih odnosa sa Srbijom.

A nereagovanje jedinog crnogorskog zvaničnika je priča za sebe. Ministar odbrane Dragan Krapović, umesto da prekine vređanje sopstvenog naroda, Krapović se drznuo da posavetuje NATO glavešine iz Brisela da završe posao na Balkanu od 1999. godine i okupiraju poslednji bastion slobode - Srbiju.

- Jedini garant stalne stabilnosti na Balkanu je potpuna integracija regiona u NATO. Samo tako može doći do stabilnosti u regionu. Moram da apostrofiram angažman EU i NATO mora biti veći. Oni moraju dati veći značaj prisustvom na Zapadnom Balkanu – dodao je Krapović.

Ćutanje državnika na napade na Vučića i Srbiju, sugeriše na težnju dela zvanične Podgorice da se vrati u antisrpski trougao koji su, za vreme DPS-ovog režima, činili još Sarajevo i Priština.

Najnoviji napadi iz Sarajeva, Prištine i dela Podgorice na Vučića pokazuju da Srbija ne treba da skreće sa puta koji je trasiran tokom poslednjih 12 godina i koji predstvalja trn u oku ovim centrima koji, u nemogućnosti da svojim građanima ponude bolje uslove za život, reafirmišu nazadne politike iz 90-ih godina.