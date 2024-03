Jučerašnja sednica Predsedništva SNS donela je razrešenje kada je reč o kandidatima za mesto predsednika Skupštine Srbije i mesto gradonačelnika Beograda. Na sednici je dogovoreno da je kandidat za predsednicu Skupštine Srbije Ana Brnabić, a kandidat za gradonačelnika Aleksandar Šapić.

O mandataru za sastav nove Vlade odlučivaće se za deset dana, rekao je nakon sednice predsednik Srbije i član SNS, Aleksandar Vučić.

Đorđe Vukadinović, politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Marko Lakić, novinar, gostovali su u emisiji Usijanje gde su govorili o ovoj temi.

Najpre su se dotakli Ane Brnabić s obzirom da je predlog izazvao veliku buru u javnosti.

- Pretpostavljam da to ima veze eventualno sa tim beogradskim izborima, ali suštinski, to ništa ne menja. To će na neki način biti vlada kontinuiteta. Ja ne očekujem tu neke velike turbulencije i promene nekog kursa. Moj lični doživljaj je da je Ana Brnabić mogla da ostane i dalje u vladi, jer ona je dosta uradila za digitalizaciju Srbije, da nije nje i dalje bi se po opštinama bavili onim jednim papirom koji im nedostaje. Mislim da je bila vrlo uspešna u tome, nije bilo nekih velikih uskoka, niti nekih da kažem razočaranja ili nekih lomova. Ovo novo mesto za nju će biti prilika da pokaže neke nove talente, a od ponuđenih imena mislim da apsolutno svi mogu da obave tu funkciju - rekao je Lakić.

10:12 TO ŠTO JE PREDSEDNIK ODLUČIO DA ZADRŽI ANU BRNABIĆ U EPICENTRU POLITIKE, POKAZUJE 2 STVARI! Analitičari tvrde: Rešenje je zgodno

Vuk Stanković smatra da je Ana Brnabić imala najbolje rezultate i visoke ocene i da je ovo bila nagrada za njen dobar rad.

- Ocena rada Ana Brnabić kao premijera od strane predsednika Vučića, bi mogla praktično i da znači da je dao još jedan mandat. Jer ona je dobila zaista visoke ocene i gotovo se pohvale za ono što je radila. M ožda ono najupričatljivije je to da je najviše u političkom smislu napredovala od svih ljudi koje je predsednik Srbije označio kao svoje relevantne saradnike . Ona je imala rezultate u radu koji su vidljivi i proverivi. Naravno, nije sve bilo idealno kao što ništa u životu, po jednom politici, nije idealno, ali nekako čini mi se da prelazak na ovu drugu funkciju je poruka da ona ostaje u politici, da ostaje u igri. Mesto predsednika Narodne skupštine ustavno gledano nije mesto bez uticaja. To je jedna od pet funkcija u državi. U slučaju da predsednik Srbije ne može da obavlja svoju funkciju iz različitih razloga ona preuzima njegove ingerencije. Dakle u tom pogledu to mesto ima i simbolički i politički značaj - naveo je Vuk Stanković.

foto: Kurir televizija

Vukadinović se dotakao profila na koji bi Brnabićka trebala u toku svog novog položaja.

- Ja mislim da je gospodin Orlić bio pogrešan čovek na pogrešnom mestu. Kada je reč o tome kakav je profil trebao, to je dosta važno. Institucija je najvažnija, ali važno napomenuti ovo, ako ima šanse da to nekako kako tako funkcioniše, onda bi se trebalo imate neke osobine Nebojše Stefanića kojeg smo skroz i zaboravili, a koji je bio vrlo dobar na mestu predsednika Skupštine i možda samo tamo, jer je sve ostalo dosta diskutabilno. Nemojmo zaboraviti i Ivicu Dačića - rekao je Vukadinović i dodao:

foto: Kurir televizija

- U svakom slučaju, Ana Brnabić na tom mestu jeste iznenađenje. To što je Vučić rešio da zadrži Anu Brnabić i to ne bilo gde, nego u epicentru politike, pokazuje barem dve stvari. Da on na nju može da računa, da je ona jedna od najpouzdanijih saradnika. Ali isto tako, da postoji izvesna kadrovska oseka. Bez obzira na brojnost stranke, nema mnogo ljudi koje može da zauzme to mesto. To je apsolutno najvažnije mesto u državi posle mesta predsednika. Veća vlast ide uz mesto premijera, ali je mesto predsednika Skupština jedino za koje se može reći da je degradirana. Rešenje je zgodno, jer nemojte zaboraviti, gospođa Brnabić je žena. Neće biti lako da jurišaju, čelnicima opozicije, i da se ophode kao sa Orlićem. Što je za početak mali pomak, s obzirom da smo par puta bili na ivici fizičkog obračuna.

Kurir.rs

