VUČEVIĆ: Nismo popustili datumom beogradskih izbora, vodićemo najjaču kampanju od čoveka do čoveka, od vrata do vrata

BEOGRAD - Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da je bio za to da beogradski izbori budu što pre - 28. aprila, kako Beograd ne bio imao dugo privremeni organ da ga vodi, ali je prihvaćen politički "racionalniji" pristup predsednika Srbije Aleksandra Vučića pa je odabran najdalji datum za njihovo održavanje u zakonskom roku, 2. jun.

"Ovo je najbolja odluka, izbija se svaki argument za konfrontaciju u društvu, daje se šansa za spuštanje tenzija među strankama. Da li ste hteli nove izbore - idemo na nove, da li ste hteli najduže vreme za pripreme - evo. To je urađeno ne da bi vam neko popuštao nego da bi se pravio dogovor i kompromis koji je nasušno potreban našoj državi", rekao je Vučević za TV Hepi.

Vučević je naveo da Beograd nije samo lokalna samuoprava već je mnogo više, i zato će, kazao je, dominirati velike teme, a ne samo gradske.

"Želimo da Beograd bude i dalje u sigurnim rukama, da ide upravcu EKSPO, a ne da ga uzmu avanturisti. Ići ćemo u što širem plitičkom frontu državotvorih stranaka", rekao je Vučević.

On je naveo da će SNS "voditi najjaču kampanju". "Ići ćemo do čoveka do čoveka, od vrata do vrata", rekao je Vučević.

Istakao je da je ubeđen da će ta stranka ostvariti "čistu i još ubedljiviju" pobedu nego ranije u Beogradu.

Kurir.rs/Beta