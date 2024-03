"ZEMUNSKI KLAN IMAO POLITIČKU GARANCIJU ZA LIKVIDACIJU ĐINĐIĆA" Svetislav Basara nema dilemu: Ovaj političar je umešan u ubistvo?!

Danas se navršava 21 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. U atentatu, koji je izvršen 12. marta 2003. godine, Đinđić je zadobio prostrelnu ranu grudnog koša i stomaka, a povredama je podlegao u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije, neposredno nakon ranjavanja.

U Srbiji je nakon atentata na premijera uvedeno vanredno stanje i proglašena je trodnevna žalost.

foto: Zorandjindjic.org

Gde je Srbija danas, 21 godinu od ubistva Zorana Đinđića, i kakvo je sećanje na čoveka za koga se kaže da je bio pokretač promena u našoj zemlji odgonetnuo je gost "Pulsa Srbije" Svetislav Basara, književnik i kolumnistu Kurira.

Basara je pričao o pozadini ubistva i garanciji koju je zemunski klan imao:

- Zar iko može misliti da su Legija, Zvezdan Jovanović, Duća Šiptar, koji nisu bili glupi ljudi, odlučili da ubiju premijera da bi ova dvojica poginula, a ovi završili sa 40 godina robije. Dakle, logičan zaključak je da su imali političke garancije da im neće biti ništa i da će biti srpski heroji. Nema diskusije da je politička pozadina bila prisutna. Druga je stvar što je to gurnuto pod tepih i što se radilo sa manipulacijama. Lično mislim da su ti zapadni ambasadori, koji su igrali veliku ulogu, dobili debele pare da ubede svoje vlade da će, ukoliko Koštunica bude uhapšen, izbiti neki nemiri. Mislim da je to čist apsurd. Pod tim pritiskom, videvši da je izgubljen zamah.

Potom je rekao da je oko ovoga sve nepoznanica, ali da se vodi logičnim zaključcima koji su se iskristalisali svih ovih godina:

- Sve je nepoznanica, ali logika nas upućuje na ovakav zaključak. Te stvari se ne rade javno, ne možemo znati detalje, možda se mogu saznati. Koštunica je trebalo da da izjavu u svojstvu građanina, ali se pojavila grupa patriotskih intelektualaca, i to je bilo dovoljno da država podvije rep. Zato svako danas ima legitimno pravo da kaže da je on umešan za to ubistvo. Akcija Sablja je dala rezultate dok nisu počele opstrukcija i pritisci.

