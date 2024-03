PRELAZNA VLADA, DVA MINISTARSTVA, PROMENA UREDNIŠTVA RTS... Evo šta analitičari misle o novim zahtevima opozicije

Analitičari smatraju da je opozicija pogrešno protumačila najavu da će izbori biti 2. juna jer su to, kako navode, pročitali kao neku vrstu slabosti i povlačenje SNS, kao i da poslednji zahtevi koje iznose samo pokazuju njihovu nekorektnost

Deo opozicije okupljen oko koalicije "Srbija protiv nasilja" izneo je niz novih zahteva za održavanje novih izbora u Beogradu, koji bi trebalo da budu 2. juna, između ostalog i da se formira prelazna vlada u kojoj bi im pripala čak dva ministarstva, i to državne uprave i lokalne samouprave i ministarstvo unutrašnjih poslova. Sagovornici Kurira ocenjuju da je ovo samo još jedan u nizu pokušaja dela opozicije da unapred opravda eventualni poraz na izborima.

foto: Beta Milan Obradovic

Naime, poslanici opozicije okupljeni u koaliciji SPN izneli su brojne zahteve za, kako su rekli, poboljšanje izbornih uslova i izlazak iz političke krize. Između ostalog, traže reviziju biračkog spiska, razrešenje svih članova Saveta REM, promenu uredništva RTS, ukidanje mogućnosti da nosioci liste mogu da budu osobe koje nisu kandidati na listi... Takođe, kako su naveli, Narodna skupština mora da formira posebno telo, komisiju za kontrolu izbora, u kojoj će se naći opozicija, organizacije civilnog društva i predstavnici vlasti.

Dva ministarstva - Ova komisija je samo privremeno rešenje, a dugoročno ćemo predložiti izmene zakona tako da po uzoru na Severnu Makedoniju imamo prelaznu vladu, gde će opozicija u periodu od raspisivanja do održavanja izbora dati najmanje dva ministra, i to za lokalnu upravu i unutrašnje poslove - rekao je Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta, koji je deo koalicije SPN.

Kako je dodao, zahtevaju i da vlada omogući nesmetan rad istražne i ekspertske misije Evropske komisije i Evropskog parlamenta kako bi se "istražile izborne nepravilnosti", kao i održavanje novih izbora tek posle promene izbornih uslova, te održavanje svih lokalnih i beogradskih izbora zajedno.

Ivica Dačić, lider SPS Besmisleni zahtevi foto: Printscreen/RTS - Predstavnici opozicije svakog dana izmišljaju nove besmislene zahteve za održavanje lokalnih izbora, čime, u stvari, unapred traže alibi za siguran poraz na tim izborima. Uz, naravno, glavni i suštinski zahtev da Vučić ne može da bude nosilac liste, što pokazuje svu licemernost, jer su svi njihovi lideri, i Koštunica i Tadić uvek bili nosioci njihovih lista. Oni, zapravo, neće izbore, hoće da ih neko sa strane dovede na vlast i ponovo uspostavi krizne štabove. Toga više nikada neće biti. Srbija je slobodarska zemlja, koja vodi samostalnu i nezavisnu politiku, isključivo u interesu srpskog naroda i svih građana Srbije. To opozicija nikad neće razumeti i zato uvek i gubi na izborima.

Povod Dejan Miletić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je ovo samo unapred priprema alibija za loš rezultat na predstojećim izborima.

foto: Kurir televizija

- Ovde se radi o kontinuitetu pritisaka na vlast i institucije sa željom da se ne samo napravi alibi za budući rezultat na izborima već i atmosfera nezadovoljstva kako bi se dalje urušavale institucije, protestovalo na ulicama i slično. Nema tu nikakve borbe za demokratiju ili kvalitet izbornog procesa, već se radi o pokušaju direktnog urušavanja vlasti, i to ne demokratskim putem, već stvaranjem vaninstitucionalnih pritisaka, što pokazuje i taj zahtev da mimo narodne volje, imajući u vidu rezultate prethodnih izbora, traže da budu u vladi. Njih apsolutno izbori ne interesuju, već samo traže povod za destabilizaciju Srbije - kazao je Miletić za Kurir.

foto: Zorana Jevtić Vladimir Orlić, visoki funkcioner SNS Moraće vlast da zasluže na izborima - Strah partija bivšeg režima od izlaska na izbore i suočavanja s narodnom voljom sada već poprima razmere panike. Hteli bi nekim leks specijalisom da budu proglašeni za vlast, imenovani za ministre i direktore preduzeća, da uzmu budžete i ponovo rasturaju medije, preprodaju sekunde, a izbore posle toga da ukinemo. Neće moći. Moraće tu vlast da zasluže na izborima, a tamo ih čeka ime Aleksandra Vučića i svima je jasno da to za njih znači novi debakl. Posle onog ponižavanja pred EP, za njih neće glasati ni njihovi birači, sledi im još ubedljiviji poraz nego u decembru.

Nerealni

I sociolog Vladimir Vuletić ukazuje za Kurir da se opozicija ponaša po principu "daš nekome prst, on hoće šaku", te da iznosi nerealne zahteve.

foto: Nemanja Nikolić

- Pre svega, oni su pogrešno protumačili najavu da će izbori biti 2. juna jer su to pročitali kao neku vrstu slabosti i povlačenje SNS kao najvažnije stranke i sada pokušavaju da nastave u tom pravcu. Poruka je pak bila sasvim drugačija, izlazak u susret koliko je moguće s obzirom na zakon, ali je istovremeno time poslata i poruka da se ide na nove izbore iako matematički nije bilo potrebe. A to što sada hoće još nešto, pokazuje njihovu nekorektnost i verujem da će većina građana to tako i protumačiti. Ovo je pokušaj da se onemogući izborni proces, iako tvrde da ga hoće - kaže Vuletić.

Napominje i da se uslovi postavljaju kada neko ima na ulici 500.000 ljudi, a vlast nema legitimitet i podršku građana.

- No, pokazalo se da na nivou Srbije imate dve trećine onih koji podržavaju vlast u odnosu na jednu trećinu. Istovremeno, takve nerealne zahteve jednostavno možemo tumačiti kao želju opozicije da ne dođe do kompromisa, već da se konfrontacija završi na uličnim protestima... Sve u svemu, sami sebi spuštaju cenu kao eventualni ozbiljni politički akteri - konstatovao je Vuletić.

Neki od zahteva opozicije - maja 2023. deo opozicije zahtevao smenu REM, gašenje tabloida koji promovišu mržnju i krše kodeks, oduzimanje nacionalnih frekvencija Pinku i Hepiju, smenu ministra policije i šefa BIA... - septembra 2023. predstavnici organizatora protesta "Srbija protiv nasilja" zahtevali su raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora. Takođe, zahtevali su izbore koji će biti razdvojeni od onih koji dolaze redovno, a to su pokrajinski i lokalni. Zahtevali su ih do kraja te godine - decembra 2023. deo opozicije zahtevao od visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost Đuzepa Borelja da uvede sankcije predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću - nakon izbora održanih 19. decembra 2023. opozicija zahtevala poništenje izbora i održavanje novih izbora u Beogradu uz promenu uslova